ரஷ்யா மீது 1,200 ட்ரோன்களை ஏவிய உக்ரைன் - ஒரே இரவில் நடத்திய கொடூர தாக்குதல்
எலான் மஸ்கின் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தின் ராணுவத் தர செயற்கைக்கோள் இணைய சேவையான 'ஸ்டார்ஷீல்ட்' அமைப்பில், உக்ரைன் ட்ரோன்களின் வேகம் மணிக்கு 161 கி.மீ. ஆகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி மீண்டும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 14, 2026 at 10:05 AM IST
கீவ்: ரஷ்யாவின் முக்கிய இலக்குகள் மீது ஒரே இரவில் கிட்டத்தட்ட 1,200 ட்ரோன்களை ஏவி உக்ரைன் மிகப்பெரிய வான்வழித் தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது. ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரஷ்யா தாக்குதலை தொடங்கிய பிறகு, உக்ரைன் நடத்திய மிகத் தீவிரமான தாக்குதல்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.
ரஷ்ய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மீது தாக்குதல்
வியாழன் இரவு முதல் வெள்ளி அதிகாலை வரை ஏவப்பட்ட 1,198 உக்ரைன் நீண்ட தூர ட்ரோன்களை தங்களது வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு சுட்டு வீழ்த்தியதாக ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.
இருப்பினும், ரஷ்யாவின் மூன்று பகுதிகளை குறி வைத்து நடந்த இந்தத் தாக்குதலில் 12 வயது சிறுவன் உட்பட 7 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 17 பேர் படுகாயமடைந்தனர் என்று ரஷ்யா தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ரஷ்யாவின் வோல்கோகிராட் நகரில் உள்ள பிரம்மாண்ட எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தைத் தாக்கி தீ வைத்ததாக உக்ரைன் ராணுவம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இருளில் மூழ்கிய உக்ரைன் நகரங்கள்
உக்ரைனின் தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக, ரஷ்யா ஏவிய 117 ட்ரோன்கள் உக்ரைனின் தெற்குப் பகுதியான ஜாபோரிஜியாவில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளைத் தாக்கின. இதில் 17 வயது சிறுவன் உட்பட 2 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 30 பேர் காயமடைந்தனர்.
அதுமட்டுமின்றி, உக்ரைனின் மின் உற்பத்தி கட்டமைப்புகள் மீது ரஷ்யா நடத்திய தாக்குதலால், நாட்டின் 12 மாகாணங்களில் கடுமையான மின்வெட்டு ஏற்பட்டு மக்கள் இருளில் தவித்து வருகின்றனர்.
அமெரிக்காவின் பேச்சுவார்த்தையும் ஐரோப்பாவின் அதிருப்தியும்
அபுதாபியில் ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் பிரதிநிதிகளுடன் இரண்டு நாட்கள் ஆலோசனை நடத்திய அமெரிக்கத் தூதர்கள் ஸ்டீவ் விட்காஃப் மற்றும் ஜாரெட் குஷ்னர், இது குறித்து அதிபர்கள் விளாடிமிர் புடின் மற்றும் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கியிடம் விளக்கமளித்தனர்.
அடுத்தகட்டப் பேச்சுவார்த்தையில் இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி, போலந்து மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்க உள்ளனர்.
ஆனால், ஐரோப்பாவின் ஒட்டுமொத்த பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு குறித்து ரஷ்யாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு ஐரோப்பிய தலைவர்கள் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனர்.
'ரஷ்யா விரும்பும் ஐரோப்பிய பாதுகாப்புக் கட்டமைப்பு குறித்துப் பேசத் தேவையில்லை. எங்களுக்கு நேட்டோ உள்ளது' என ஜெர்மனி அதிபர் பிரீட்ரிக் மெர்ஸ் தெரிவித்தார்.
மேலும், எந்தவொரு பேச்சுவார்த்தைக்கு முன்பும் போர் நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என ஐரோப்பிய ஒன்றியத் தூதர் காஜா கல்லாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
ஸ்டார்லிங்க் வேகக்கட்டுப்பாடு குறித்து ஜெலென்ஸ்கி அதிருப்தி
இதனிடையே, எலான் மஸ்கின் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தின் ராணுவத் தர செயற்கைக்கோள் இணைய சேவையான 'ஸ்டார்ஷீல்ட்' அமைப்பில், உக்ரைன் ட்ரோன்களின் வேகம் மணிக்கு 161 கி.மீ. ஆகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி மீண்டும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
இதனால் ரஷ்யாவின் அதிவேக ஜெட் ட்ரோன்களை இடைமறித்து அழிக்க முடியவில்லை என்றும், இது குறித்து அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை மற்றும் பென்டகனிடம் விளக்கம் கோரியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.