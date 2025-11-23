ETV Bharat / international

ரஷ்யா - உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர திட்டம்: அமெரிக்காவின் முயற்சி கைகொடுக்குமா?

உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர அமெரிக்க 28 அம்ச சமாதான திட்ட வரைவை வெளியிட்டிருப்பதாக டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் - உக்ரைன் அதிபர் விளாடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் - உக்ரைன் அதிபர் விளாடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி (AFP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 23, 2025 at 7:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஜெனீவா: ரஷ்யாவுடனான போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர அமெரிக்க திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், அதுகுறித்து ஐரோப்பிய பாதுகாப்பு தலைவர்களுடன் விவாதிக்க அமெரிக்கா மற்றும் உக்ரைன் தூதர்கள் சுவிட்சர்லாந்துக்கு சென்றுள்ளனர்.

கிட்டத்தட்ட 3 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையே போர் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மோதலை முடிவுக்கு கொண்டுவர ஐரோப்பிய நாடுகளும் அமெரிக்காவும் பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொண்ட நிலையில் அவை அனைத்தும் தோல்வியில் முடிந்தன. இந்நிலையில் இந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டு 28 அம்ச சமாதான திட்ட வரைவை டிரம்ப் வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த சமாதான திட்ட வரைவில், உக்ரைன் நாட்டை ரஷ்யா விட்டுக்கொடுக்க வேண்டும், அண்டை நாடுகளை ஆக்கிரமிக்கக்கூடாது, நேட்டோ அமைப்பில் உக்ரைன் சேராது என உறுதியளிக்க வேண்டும், கடந்த 30 ஆண்டுகளாக உள்ள குழப்பங்கள் அனைத்தும் தீர்க்கப்பட்டதாக கருதப்படும் என்பது போன்ற அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்த திட்ட வரைவால் போர் முடிவுக்கு வந்தாலும், அது உக்ரைன் மீது அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும், ரஷ்யாவிற்கு சாதகமாக இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. எனவே அவற்றில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துமாறு உக்ரைனின் நட்பு நாடுகள் வலியுறுத்தி உள்ளன.

எனவே அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறை செயலாளர் மார்கோ ரூபியோ மற்றும் பேச்சுவார்த்தைக்கான தூதுவர் ஸ்டீவ் விட்காஃப் ஆகியோர் ஜெனீவிவாற்கு சென்றுள்ளனர். அங்கு உக்ரைன் பிரதிநிதிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறது. இதில் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் பிரதிநிதிகளும் இடம்பெற்றுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இருப்பினும் இதனை ரஷ்யா உறுதிப்படுத்தவில்லை.

இதையும் படிங்க: சவுதி பேருந்து விபத்து: தெலுங்கானாவை சேர்ந்த 46 பேரின் உடல்கள் மதீனாவில் நல்லடக்கம்!

முன்னதாக, போர் நிறுத்தம் குறித்து பேசிய உக்ரைன் அதிபர் விளாடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி, “போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது. அதேபோல், உக்ரைனின் தேசிய நலன்களை எவ்வாறு பாதுகாப்பது? ரஷ்யா மூன்றாவது முறை போர் தொடுக்காமல் தடுக்க என்ன செய்வது? போன்றவற்றை எங்களுடைய பிரதிநிதிகள் நன்கு அறிவார்கள். தற்போது நடைபெறுகிற சந்திப்பில் பிரிட்டன் பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகள் போர் நிறுத்தம் குறித்து விவாதிப்பார்கள். அதில் உக்ரைனின் பாதுகாப்புக்கு உறுதியான உத்தரவாதம் கொடுக்க வேண்டும்” என்று கூறியிருந்தார்.

இருப்பினும், நேற்று (நவ.22) நடைபெற்ற ஜி20 உச்சி மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட ஐரோப்பிய தலைவர்கள், அமெரிக்காவின் சமாதான திட்ட வரைவில் கூடுதல் வேலை செய்யப்படவேண்டி இருப்பதாக கூறியுள்ளனர். உக்ரைனின் ஆயுதப்படைகள் மீது முன்மொழியப்பட்டிருக்கிற வரம்புகள் கவலையளிப்பதாகவும், இது உக்ரைன் மீது பிற நாடுகள் எளிதில் தாக்குதல் நடத்த வழிவகுக்கும் என்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளின் தலைவர்கள், ஜப்பான் மற்றும் கனடா இணைந்து வெளியிட்ட கூட்டு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனினும், அமெரிக்காவின் இந்த போர் நிறுத்த வரைவானது உக்ரைனிற்கு அழுத்தத்தை கொடுக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது. இதனால் உக்ரைன் கடுமையான ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்குள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

TAGGED:

UKRAINE WAR
US PEACE PLAN
TRUMP PLAN TO END UKRAINE WAR
உக்ரைன் ரஷ்யா போர்
TRUMP PEACE PLAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.