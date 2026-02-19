எப்ஸ்டீன் கோப்புகள் எதிரொலி; பிரிட்டன் முன்னாள் இளவரசர் அதிரடி கைது
2008 ஆம் ஆண்டு, ஒரு சிறுமியை பாலியல் தொழிலுக்கு உட்படுத்தியதாக எப்ஸ்டீன் ஒப்புக் கொண்ட பின்னரும் கூட, அவருடன் ஆண்ட்ரூ மவுண்ட்பேட்டன் தொடர்பில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
Published : February 19, 2026 at 8:21 PM IST
லண்டன்: அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தியதாக பிரிட்டன் மன்னர் சார்லஸின் சகோதரர் ஆண்ட்ரூ மவுண்ட்பேட்டன்-வின்ட்சரை இங்கிலாந்து காவல் துறை கைது செய்துள்ளது.
பிரிட்டனின் மறைந்த ராணி இரண்டாம் எலிசபெத்தின் மகனும், தற்போதைய மன்னர் சார்லஸின் சகோதரர் ஆண்ட்ரூ மவுண்ட்பேட்டன்-வின்ட்சர் (60). முன்னாள் இளவரசரான இவர், பிரிட்டனின் வர்த்தக அமைச்சராக இருந்த போது, ரகசிய அரசு ஆவணங்களை, பாலியல் குற்றவாளி ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீனுக்கு அனுப்பியதாக புகார் எழுந்தது. அது குறித்து காவல் துறையினர் விசாரித்து வந்த நிலையில், இந்த கைது நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
நார்ஃபோக்கில் உள்ள சாண்ட்ரிங்ஹாம் எஸ்டேட்டில் இருந்த ஆண்ட்ரூ மவுண்ட்பேட்டனை தேம்ஸ்வேலி காவல்துறையினர் கைது செய்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், வழக்கின் தீவிரத்தை கருதி காவல் துறையினர் இது குறித்து ரகசியம் காத்து வருகின்றனர்.
முன்னதாக பாலியல் குற்றவாளி ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீனுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்ததால், ஆண்ட்ரூ மவுண்ட்பேட்டனின் அரச பட்டங்கள் பறிக்கப்பட்டன. இந்த நிலையில், ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீனுக்கு அரசு கோப்புகளை பகிர்ந்ததாக எழுந்த புகாரை அடுத்து இவர் மீது கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பாலியல் குற்றவாளி எப்ஸ்டீனின் கோப்புகள் கடந்த மாதம் வெளியாகி உலக நாடுகளை உலுக்கியது. அமெரிக்காவில் சிறுமிகளை கடத்தி, பாலியல் தொழிலுக்கு உட்படுத்தியதாக கைது செய்யப்பட்ட எப்ஸ்டீன் சிறையிலேயே மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார். இந்த நிலையில், அவரது குற்றச் சம்பவங்கள் குறித்து வெளி வந்த கோப்புகளில், பல்வேறு நாட்டு தலைவர்கள், தொழில்துறை புள்ளிகள், பிரபலங்களின் பெயர்கள் இடம் பெற்றிருந்தன.
அந்த வகையில், ஆண்ட்ரூ மவுண்ட்பேட்டன்-வின்ட்சர் பெயரும் இடம்பெற்றது. மேலும், 2008 ஆம் ஆண்டு, ஒரு சிறுமியை பாலியல் தொழிலுக்கு உட்படுத்தியதாக எப்ஸ்டீன் ஒப்புக் கொண்ட பின்னரும் கூட, அவருடன் ஆண்ட்ரூ மவுண்ட்பேட்டன் தொடர்பில் இருந்தது தெரிய வந்தது. இதனால், மன்னர் சார்லஸ்க்கு ஏற்பட்ட அழுத்தத்தால், ஆண்ட்ரூ மவுண்ட்பேட்டனிடம் இருந்து இளவரசர் பட்டத்தை பறித்தார். மேலும், அரசு இல்லத்தில் இருந்தும் அவர் வெளியேற்றப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், பிரிட்டனின் வர்த்தக அமைச்சராக பணியாற்றிய போது, ரகசிய அரசு ஆவணங்களை, பாலியல் குற்றவாளி ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீனுக்கு அனுப்பியதாக எழுந்த புகாரில், ஆண்ட்ரூ மவுண்ட்பேட்டன் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது அந்நாட்டில் மிகுந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது குறித்து மன்னர் சார்லஸ், ''சட்டம் கடைமையை செய்யும் என்பதை நான் தெளிவாக கூறிக் கொள்கிறேன். விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பும் அளிக்கப்படும்'' என தெரிவித்துள்ளார்.