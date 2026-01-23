ETV Bharat / international

இலங்கை தமிழர்களுக்கு எதிரான அத்துமீறல்கள்; நாடாளுமன்றத்தில் கொதித்து பேசிய பிரிட்டன் எம்.பி.

இலங்கையில் உள்ள அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் அடிப்படை உரிமைகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்; அதில் எவ்வித இனப் பாகுபாடுகளும் இருக்கக் கூடாது என்ற அறிவுறுத்தல்களையும் இலங்கைக்கு வழங்கியுள்ளோம்

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (AP)
January 23, 2026

லண்டன்: இலங்கை தமிழர்களுக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்பட்ட அத்துமீறல்களுக்கு எதிராக பிரிட்டன் அரசு இதுவரை எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பீட்டர் லேம்ப் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

பிரிட்டனில் தொழற்கட்சியை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பீட்டர் லேம்ப் என்பவர் இலங்கை தமிழர்கள் தொடர்பாகவும், கடந்த காலங்களில் இலங்கை அரசாங்கத்தால் கொடுக்கப்பட்ட அத்துமீறல்கள் தொடர்பாகவும் நாடாளுமன்றத்தில் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினார். இதுதொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் பதிலளித்த அந்நாட்டு வெளியுறவுத் துறை இணையமைச்சர் ஹமிஷ் பால்கர், "இலங்கையில் உள்ள தமிழ் மக்களுக்கான உரிமையை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பதில் பிரிட்டன் நாடாளுமன்றம் மிக உறுதியாக உள்ளது. இலங்கையில் நடைபெறும் மனித உரிமைகள் தொடர்பான அனைத்து தீர்மானங்களிலும் இங்கிலாந்து மிக உறுதியான நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளது.

குறிப்பாக, இலங்கையில் நடைபெற்ற உள்நாட்டு போரில் மனித உரிமை மீறல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது பல்வேறு விதமான தடைகளை விதித்திருக்கிறோம். குறிப்பாக, இந்த மனித உரிமை மீறலில் ஈடுபட்ட தனிநபர்கள் வரை நாங்கள் அடையாளப்படுத்தினோம். அவர்கள் இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு வருவதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டது. இலங்கையில் மனித உரிமை மீறல்களில் எத்தகைய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பிரிட்டன் அரசு எதிர்பார்ப்பதை இலங்கை அரசுக்கு தெரியப்படுத்தியுள்ளோம்.

இலங்கையில் உள்ள அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் தங்களின் அடிப்படை உரிமைகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும், அதில் எவ்வித இனப்பாகுபாடுகளும் இருக்க கூடாது என்ற அறிவுறுத்தல்களையும் இலங்கைக்கு வழங்கியுள்ளோம்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இலங்கை தமிழ் மக்களுக்கு இனி வரும் காலங்களில் அவர்களுக்கான அனைத்து உரிமைகளும் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம். வரும் காலம் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். அதற்கு உறுதுணையாக இங்கிலாந்து இருக்கும். மேலும், இலங்கையில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கு தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்" என்றார்.

இலங்கையில் நடைபெற்ற இனப்படுகொலை தொடர்பாக பல்வேறு உலக நாடுகள் கண்டனம் தெரிவித்த நிலையிலும், இலங்கை அரசாங்கம் இதுவரை முறையான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை இலங்கை வாழ் தமிழ் மக்கள் தொடர்ந்து தெரிவித்து வருகிறார்கள். ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் சர்வதேச சமூகம் அதிகப்படியான அழுத்தத்தை இலங்கைக்கு தொடர்ந்து கொடுத்து வந்தாலும், இனப்படுகொலை தொடர்பான விஷயங்களில் அந்நாட்டு அரசு கனத்த மௌனத்தை கடைபிடித்து வருகிறது. இதுவரை தமிழர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக எந்த ஒரு அரசியல் பிரமுகரோ அல்லது ராணுவ உயர் அதிகாரியோ கைது செய்யப்படவில்லை. மாறாக, உலக நாடுகளின் தொடர் கேள்விக்கு, 'நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது' என்று இலங்கை அரசாங்கம் தொடர்ந்து கூறிவருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

