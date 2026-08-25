சீனாவில் இருந்து ரூ.2.40 லட்சம் சிகரெட்டுகள் கடத்தல் - 2 இந்தியர்கள் இலங்கையில் கைது
அவர்கள் சீனாவில் சிகரெட்டுகளை வாங்கிக் கொண்டு நேற்று அதிகாலை 12.25 மணிக்கு இலங்கையை வந்தடைந்தனர்.
By PTI
Published : August 25, 2026 at 3:51 PM IST
கொழும்பு: சீனாவில் இருந்து சுமார் 2 லட்சத்து 40 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான சிகரெட்டுகளை கடத்தி வந்த இரண்டு இந்தியர்களை இலங்கை விமான நிலையத்தில் போலீசார் கைது செய்தனர்.
இலங்கையில் உள்ள பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் அவர்கள் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக உள்ளூர் ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன. கைதான 33 வயது நபர், கட்டுமானத் துறையில் பணியாற்றுகிறார். 38 வயது பெண், பள்ளி ஆசிரியையாக பணிபுரிகிறார்.
அவர்கள் இருவரும் சீனாவில் பல்வேறு முன்னணி பிராண்டுகளின் சிகரெட்டுகளை வாங்கி, அவற்றை மூன்று சூட்கேஸ்களில் வைத்து எடுத்துக் கொண்டு, சிங்கப்பூர் வழியாக, சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் இன்று அதிகாலை 12.25 மணிக்கு இலங்கையை வந்தடைந்தனர்.
பண்டாரநாயக்க விமான நிலையத்தில், போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் அவர்களிடம் சோதனை நடத்திய போது, அவர்கள் 278 பாக்கெட்டுகளில் 55,600 சிகரெட்டுகளை கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது. அவற்றின் மதிப்பு (இலங்கை ரூபாயில் 8,34,000) இந்திய மதிப்பில் ரூபாய் 2,42,000 இருக்கும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் நீர்கொழும்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டடனர்.