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மோடியை யாராலும் அச்சுறுத்தவோ, பணிய வைக்கவோ முடியாது - புடின் புகழாரம்

அமெரிக்காவுடன் இந்தியா நட்புறவு வளர்ப்பதை குறையாக பார்க்கவில்லை. இந்தியா தனது தேச நலனுக்காக எந்த நாட்டுடனும் உறவை விரிவுபடுத்த முழு சுதந்திரம் கொண்டது என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக் கொள்கிறோம் என்று புடின் கூறினார்.

இந்திய பிரதமர் மோடியுடன் ரஷ்ய அதிபர் புடின் - கோப்புப்படம்
இந்திய பிரதமர் மோடியுடன் ரஷ்ய அதிபர் புடின் - கோப்புப்படம் (IANS)
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By ANI

Published : June 6, 2026 at 10:01 AM IST

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மாஸ்கோ: இந்தியா ஒரு 'இறையாண்மை மிக்க சுதந்திரமான நாடு' என்றும், ரஷ்யாவுக்கு 'மிகவும் நம்பகமான கூட்டாளி' என்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் பாராட்டினார். மேலும், இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியை யாராலும் அச்சுறுத்தவோ அல்லது பணிய வைக்கவோ முடியாது என்று அவர் புகழாரம் சூட்டினார்.

ரஷ்யாவில் உள்ள செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் சர்வதேச பொருளாதார மன்றத்தில் (SPIEF - St. Petersburg International Economic Forum) சர்வதேச முன்னணி ஊடக நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் மற்றும் சர்வதேச ஊடகவியலாளர்களுடனான சந்திப்பு நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்டு ரஷ்யாவின் அதிபர் விளாடிமிர் புடின் சிறப்புரையாற்றினார்.

அப்போது அவர், இந்தியா குறித்தும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி பற்றியும் புகழ்ந்து பேசினார். அவர் பேசுகையில், 'ரஷ்யா உடனான நட்புறவை கைவிடுமாறு இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு மேற்கித்திய நாடுகள் தொடர்ந்து அழுத்தங்கள் கொடுத்து வருகின்றன. ஆனால், இது முற்றிலும் பயனற்றவை. இது அவர்களுக்கும் தெரியும்.

சர்வதேச ஊடக நிறுவனங்களின் தலைவர்களுடனான சந்திப்பில் பேசிய புடின்
சர்வதேச ஊடக நிறுவனங்களின் தலைவர்களுடனான சந்திப்பில் பேசிய புடின் (ANI)

உலகிலேயே அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது. இந்தியாவின் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒரு சிறந்த தேசபக்தர். அவரை யாராலும் அச்சுறுத்தவோ, பணிய வைக்கவோ முடியாது' என்றார்.

மேலும், இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு புடின் பாராட்டு தெரிவித்தார். அது தொடர்பாக பேசிய அவர், 'உலகின் முன்னணி பொருளாதார நாடுகளில் ஒன்றாக திகழும் இந்தியாவின் தற்போதைய அதிவேகப் பொருளாதார வளர்ச்சி தானாகவே வந்து விடவில்லை. பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலைமையின் கீழ் இந்திய அரசு மேற்கொண்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கும், கடின உழைப்பிற்கு கிடைத்த வெற்றி' என்றார்.

அமெரிக்காவுடனான இந்தியாவின் நட்புறவு குறித்து பேசிய விளாடிமிர் புடின், 'அமெரிக்காவுடன் இந்தியா நட்புறவு வளர்ப்பதை ரஷ்யா ஒரு குறையாக பார்க்கவில்லை. இந்தியா தனது தேச நலனுக்காக எந்த நாட்டுடனும் உறவை விரிவுபடுத்த முழு சுதந்திரம் கொண்டது என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக் கொள்கிறோம்' என்றார்.

மேலும், தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் இந்தியா சாதனை படைத்து வருவது குறித்து பேசிய அவர், 'உலகளாவிய மென்பொருள் சந்தையில் இந்தியா மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கும் ஒரு முன்னணி 'ஐடி' நாடாகும். இந்தியர்கள் மிகவும் திறமையானவர்கள் மற்றும் படித்தவர்கள். இந்திய தொழில்நுட்ப நிபுணர்களின் கோடிங் திறமை உலகளவில் புகழ் பெற்றது' என்றார்.

தொடர்ந்து, இந்தியா - ரஷ்யா இடையிலான வர்த்தகம் குறித்து பேசிய விளாடிமிர் புடின், 'இந்தியா - ரஷ்யா இடையேயான இருதரப்பு வர்த்தகம் வரும் ஆண்டுகளில் 100 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் என்ற வரலாற்று மைல்கல்லை எட்டும்' என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

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