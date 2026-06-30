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டொனால்ட் டிரம்புக்கு ரூ.42 கோடி அபராதம் - பாலியல் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் வைத்த 'செக்'

மற்றொரு அவதூறு வழக்கில் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட 83.3 மில்லியன் டாலர் அபராதத்திற்கு எதிராக அதிபர் டிரம்ப் மேல்முறையீடு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 10:41 AM IST

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வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மீது தொடரப்பட்ட பாலியல் வழக்கில், விதிக்கப்பட்ட 5 மில்லியன் டாலர் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 42 கோடி) நஷ்ட ஈடு தீர்ப்பை எதிர்த்து அவர் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

இதன் மூலம், அதிபர் டிரம்புக்கு விசாரணை நீதிமன்றம் விதித்த அபராதத் தொகை உறுதியாகியுள்ளது.

அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் பிரபல எழுத்தாளர் ஈ. ஜீன் கரோல். இவர், கடந்த 1990-களின் மத்தியில் நியூயார்க்கில் உள்ள ஒரு ஆடம்பர வணிக வளாகத்தின் ஆடை மாற்றும் அறையில் டொனால்ட் டிரம்ப் தன்னை பாலியல் ரீதியாகத் துன்புறுத்தியதாக குற்றம் சாட்டினார். இது அமெரிக்க அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பியது. மேலும், இது குறித்து டிரம்ப் மறுப்பு அறிக்கைகள் வெளியிட்டார். ஆனால் அவர் வெளியிட்ட மறுப்பு அறிக்கைகள் தனது நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவிப்பதாகக் கூறி அவதூறு வழக்கும் தொடர்ந்தார் ஜீன் கரோல்.

இந்த வழக்குகள் நியூயார்க்கில் உள்ள நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தன. இதில் அதிபர் டிரம்புக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல் மற்றும் அவதூறு குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டதால், பாதிக்கப்பட்ட எழுத்தாளர் கரோலுக்கு சுமார் 5 மில்லியன் டாலர் இழப்பீடாக வழங்க டிரம்புக்கு நீதிமன்றம் கடந்த 2023-ல் உத்தரவிட்டது.

இதனிடையே நடுவர் நீதிமன்றத்தின் இந்தத் தீர்ப்பை ரத்து செய்யக் கோரி டிரம்ப் தரப்பில் அந் நாட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.

இதனிடையே டிரம்ப் அமெரிக்காவின் அதிபராக பொறுப்பேற்ற பிறகும் எழுத்தாளர் கரோலின் இந்த சட்டப் போராட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்தி வந்தார். இந்த நிலையில், அதிபர் டிரம்பின் மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரிக்க அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்புத் தெரிவித்து அதனை தள்ளுபடி செய்து இன்று தீர்ப்பு அளித்துள்ளது.

ஏற்கனவே டிரம்ப் தரப்பில் இருந்து நீதிமன்றக் கணக்கிற்கு 5.5 மில்லியன் டாலர் மாற்றப்பட்டு விட்டதால், இந்தத் தொகை விரைவில் கரோலுக்கு சென்றடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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இதற்கிடையே, மற்றொரு அவதூறு வழக்கில் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட 83.3 மில்லியன் டாலர் அபராதத்திற்கு எதிராகவும் அதிபர் டிரம்ப் மேல்முறையீடு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

E JEAN CARROLL TRUMP CASE
TRUMP SUPREME COURT APPEAL REJECTED
டொனால்ட் டிரம்ப் பாலியல் வழக்கு
DONALD TRUMP SEXUAL ABUSE FINE

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