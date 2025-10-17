ETV Bharat / international

காஸாவில் அமைதி நிலவவில்லை எனில் உள்ளே வந்து அழித்து விடுவோம் - ஹமாஸை எச்சரித்த டிரம்ப்!

காஸாவில் இருக்கும் ஹமாஸ் அமைப்புக்கு எதிரானவர்களை, அவர்கள் தாக்குவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எகிப்து சென்று திரும்பிய பிறகு, அக்டோபர் 14, 2025 அன்று அதிகாலை, வாஷிங்டனில் உள்ள வெள்ளை மாளிகையில் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்.
எகிப்து சென்று திரும்பிய பிறகு, அக்டோபர் 14, 2025 அன்று அதிகாலை, வாஷிங்டனில் உள்ள வெள்ளை மாளிகையில் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்.
வாஷிங்டன்: காஸா பகுதியில் அமைதி தொடரவில்லை என்றால், நாங்கள் உள்ளே வந்து ஹமாஸை அழிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் என அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

செப்டம்பர் 29, 2025 அன்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், இஸ்ரேல்-ஹமாஸ் இடையே நடைபெற்று வந்த போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வர, 20 அம்சங்கள் கொண்ட அமைதி ஒப்பந்தத்தை முன்மொழிந்தார். இதன் முதல் பகுதிக்கு இரு தரப்பும் ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், போர்நிறுத்தம் அமலுக்கு வந்தது.

தற்போது, காஸா பிடித்து வைத்திருந்த பணயக் கைதிகளும், இஸ்ரேல் வசமுள்ள பாலஸ்தீனர்களும் விடுதலை செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், காஸாவில் இருக்கும் ஹமாஸ் அமைப்புக்கு எதிரானவர்களை, அவர்கள் தாக்குவதாக தகவல் வெளியானது.

இந்நிலையில், காஸாவில் இன்னும் தாக்குதல் தொடர்வதை நாங்கள் விரும்பவில்லை என்று டிரம்ப் அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார். செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “காஸா பகுதியில் ஹமாஸ் குழு, எதிர் பிரிவினர் மீது தாக்குதல் நடத்துவது சரியல்ல. அங்கு அமைதி நிலவவில்லை என்றால், படை உள்ளே வரும். அப்படி நடந்தால் அது அவர்களுக்கு நல்லதல்ல. மொத்தமாக உங்களை அழத்துவிடுவார்கள்” என்று ஹமாஸை நேரடியாக எச்சரித்தார்.

உடனே, அமெரிக்க ராணுவம் இந்த விவகாரத்தில் தலையிடுமா? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, ‘இல்லை’ என்று கூறிய டிரம்ப், அருகில் உள்ளவர்கள் உள்ளே சென்று பிரச்சினையை கையாள்வார்கள் என்று சூசகமாகத் தெரிவித்தார். எனினும், இஸ்ரேலியப் படைகள் உள்ளே நுழையும் என்று அவர் வெளிப்படையாக கூறவில்லை.

கடந்த புதன்கிழமை (அக்டோபர் 15), இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது, டிரம்ப் முன்வைத்த அமைதி ஒப்பந்தத்தின் முதல் பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த விஷயங்களை ஹமாஸ் சரியாக கையாளவில்லை என்றால், இஸ்ரேல் ‘சமரசம் செய்யாது’ என்று தெரிவித்திருந்தார்.

மேலும், பணயக் கைதிகளின் உடல்களை திரும்பப் பெறுவது குறித்து போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேவைகளை ஹமாஸ் உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கூறினார்.

முன்னதாக, காஸாவில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை கண்காணிக்க, சுமார் 200 பாதுகாப்புப் படை வீரர்களை இஸ்ரேலுக்கு அனுப்புவதாக அமெரிக்கா அறிவித்திருந்தது. ஆனால் அமெரிக்க படைகள் காஸாவிற்குள் நுழையாது என்று டிரம்ப் உத்தரவாதம் அளித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், ஹமாஸின் செயல்பாடுகளில் திருப்தி அடையாத அதிபர் டிரம்ப், இப்போது எச்சரிக்கை விடுத்து அமைதியாக செல்லும்படி சூளுரைத்துள்ளார்.

