அமெரிக்க அதிபர் மாளிகை தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்கிறார் ட்ரம்ப்
வெள்ளை மாளிகையின் இணைப்பு கட்டிடமான ஐசனோவர் அலுவலகத்தில் மட்டுமே இந்திய தூதர்கள் மற்றும் அமெரிக்க வாழ் இந்தியப் பிரமுகர்கள் முன்னிலையில் இந்த விழா எளிமையாக நடத்தப்பட்டு வந்தது.
By PTI
Published : November 6, 2026 at 3:30 PM IST
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பின் அதிகாரப்பூர்வ அலுவலகமான வெள்ளை மாளிகையின் ஓவல் அலுவலகத்தில் இன்று தீபாவளி பண்டிகை விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த பாரம்பரிய தீப ஒளிக் கொண்டாட்ட நிகழ்வில் அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பங்கேற்க உள்ளார்.
அமெரிக்காவில் உள்ள இந்திய வம்சாவளியினரின் கலாச்சார முக்கியத்துவத்தை அங்கீகரிக்கும் வகையில் இந்த விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வெள்ளை மாளிகையில் தீபாவளி கொண்டாட்டம்
முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் ஆட்சி காலத்தில் தான் முதன்முதலாக வெள்ளை மாளிகையில் அதிகாரப்பூர்வமாக தீபாவளி கொண்டாடும் பாரம்பரியம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
அதனை தொடர்ந்து, 2009 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க அதிபராக இருந்த பராக் ஒபாமா, வெள்ளை மாளிகையின் கிழக்கு அறையில் நடைபெற்ற விழாவில், பாரம்பரிய முறைப்படி அகல் விளக்கேற்றி தீபாவளியை கொண்டாடிய முதல் அமெரிக்க அதிபர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார்.
அன்றிலிருந்து இன்று வரை பல்வேறு அதிபர்களின் ஆட்சிக் காலத்திலும் வெள்ளை மாளிகையின் ரூஸ்வெல்ட் அறை மற்றும் ஓவல் அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கியப் பகுதிகளில் இந்த விழா தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த ஆண்டு வெள்ளை மாளிகையில் நடைபெற்ற தீபாவளி கொண்டாட்டத்தின் போது, அமெரிக்காவிற்கான இந்திய தூதர் வினய் குவாத்ரா அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்புடன் ஓவல் அலுவலகத்தில் இணைந்து பாரம்பரிய விளக்கேற்றி தீபாவளியைக் கொண்டாடினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னதாக, வெள்ளை மாளிகையின் இணைப்பு கட்டிடமான ஐசனோவர் அலுவலகத்தில் மட்டுமே இந்திய தூதர்கள் மற்றும் அமெரிக்க வாழ் இந்தியப் பிரமுகர்கள் முன்னிலையில் இந்த விழா எளிமையாக நடத்தப்பட்டு வந்தது.
ஆனால், தற்போது அதிபரின் முக்கிய அலுவலகப் பகுதியான ஓவல் அலுவலகத்திலேயே அதிபர் ட்ரம்ப் பங்கேற்று இத்தீபாவளித் திருநாளைக் கொண்டாடுவது அமெரிக்காவில் உள்ள இந்திய சமூகத்தினருக்குக் கிடைத்துள்ள மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாக கருதப்படுகிறது.