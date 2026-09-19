இந்தியாவுக்கு டிரம்ப் விடுத்த 100% சுங்கவரி மிரட்டல்| ரஷ்யாவுக்கு 'செக்' வைக்கும் சட்டத்தில் கையெழுத்து!
எவ்வளவு வரி விதிக்க வேண்டும்? யாருக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும்? என்பதைத் தீர்மானிக்கும் முழுமையான அதிகாரம் அதிபர் டிரம்பின் வசம் இருக்கும்.
By PTI
Published : September 19, 2026 at 3:23 PM IST
வாஷிங்டன்: சர்வதேச வர்த்தக மற்றும் புவிசார் அரசியல் அரங்கில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தும் வகையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் "ரஷ்யா மற்றும் ஈரான் மீதான தடைகள் சட்டம் 2026" என்ற புதிய மசோதாவில் கையெழுத்திட்டார்.
இந்த புதிய சட்டம், ரஷ்யாவிடம் இருந்து அதிக அளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுவை இறக்குமதி செய்யும் இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகள் மீது 100 சதவீதம் வரை கூடுதல் சுங்கவரி விதிக்கும் அதிகாரத்தை அதிபர் டிரம்பிற்கு வழங்குகிறது.
'லிண்ட்சே ஓ. கிரஹாம்' சட்டம் - பின்னணியும், நோக்கமும்
அண்மையில் காலமான பிரபல குடியரசுக் கட்சி செனட்டர் லிண்ட்சே கிரஹாமின் நினைவாக "H.R. 5334 - லிண்ட்சே ஓ. கிரஹாம் ரஷ்யா மற்றும் ஈரான் தடைகள் சட்டம்" என இது பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மசோதா அமெரிக்க செனட்டில் 86-11 என்ற கணக்கிலும், பிரதிநிதிகள் சபையில் 262-159 என்ற கணக்கிலும் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இந்தியாவுக்கு உடனடி பாதிப்பா?
அதிபர் டிரம்ப் இதில் கையெழுத்திட்டுள்ளதால், உடனடியாக இந்தியா மீது 100% வரி விதிக்கப்படாது. ஆனால், அடுத்த 30 நாட்களில் அமலுக்கு வரும் இந்த சட்டத்தின்படி, கடந்த 12 மாதங்களில் ரஷ்ய கச்சா எண்ணெய்யை உலகளவில் மிக அதிகமாக இறக்குமதி செய்த டாப் 5 நாடுகளின் பட்டியலை அமெரிக்கா தயாரிக்கும். இதில் இந்தியாவும் சீனாவும் முன்னணியில் உள்ளன.
இந்த நாடுகளின் மீது எவ்வளவு வரி விதிக்க வேண்டும்? யாருக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும்? என்பதைத் தீர்மானிக்கும் முழுமையான அதிகாரம் அதிபர் டிரம்பின் வசம் இருக்கும்.
இந்நிலையில், இது தொடர்பாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், "இந்தியாவின் 140 கோடி மக்களின் நலனை பாதுகாப்பதில் இந்திய அரசு உறுதியாக உள்ளது. உலகளாவிய சந்தை நிலவரங்களுக்கு ஏற்ப, பல்வேறு ஆதாரங்களில் இருந்து தேச நலனுக்காகக் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி தொடரும்.
இந்தியாவின் பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக நலன்கள் எவ்வித சமரசமுமின்றி பாதுகாக்கப்படும். இந்தத் தடைகள் இரு தரப்பு உறவுகளையும், உலகளாவிய எரிசக்தி சந்தையையும் கடுமையாகப் பாதிக்கும் என்பதை அமெரிக்க அதிகாரிகளிடம் உயர்மட்டப் பேச்சுவார்த்தைகளில் இந்தியா சார்பில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளோம்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.