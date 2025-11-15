உணவுப் பொருட்களின் விலை குறைகிறது! - அமெரிக்கர்களை மகிழ வைத்த டிரம்பின் அறிவிப்பு!
டிரம்பின் வரி விதிப்பானது அரசாங்கத்திற்கு அதிக வருவாய் ஈட்டிக் கொடுத்தாலும், விலைவாசி உயர்வால் சாமானியர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
Published : November 15, 2025 at 12:52 PM IST
வாஷிங்டன்: அமெரிக்கர்களை பெரும் கவலைக்குள்ளாக்கிய மாட்டிறைச்சி, காபி மற்றும் பழங்கள் உள்ளிட்ட சில முக்கிய உணவுப் பொருட்களின் விலையை குறைப்பதாக டிரம்ப் அறிவித்திருக்கிறார்.
டொனால்டு டிரம்ப் இரண்டாவது முறை அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது முதலாகவே, அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படுகிற பொருட்களுக்கு அதிகப்படியான வரிகளை விதித்து உலக நாடுகளுக்கு ஷாக் கொடுத்து வருகிறார். இதன் மூலம் உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கப்படுவதாகவும், அமெரிக்க பொருளாதாரம் உயரும் எனவும் அவர் கூறினாலும், தங்கள் நாடுகளிலிருந்து அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படுகிற பொருட்களின் விலையை மற்ற நாடுகள் அதிகரித்திருக்கின்றன.
இறக்குமதி வரியால் அமெரிக்காவிற்கு பெரும் வருவாய் கிடைத்தாலும், அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையேற்றத்தால் சாமானியர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக, அங்கு உணவுப் பொருட்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்திருக்கிறது. இதனால் அங்குள்ள மக்களும் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர். இதன் விளைவாக, சமீபத்தில் நடந்த மேயர் தேர்தல்களில் விர்ஜீனியா, நியூ ஜெர்சி மற்றும் நியூயார்க் உள்ளிட்ட பல முக்கிய நகரங்களில் ஜனநாயக கட்சி வெற்றி பெற்றது.
அப்போது உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்வு, அன்றாட செலவினங்கள் அதிகரிப்பு, வேலைவாய்ப்பின்மை போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை அமெரிக்க மக்கள் முன்வைத்ததோடு, பிற நாடுகளுடனான டிரம்ப்பின் பொருளாதார வரி ஒப்பந்தங்கள் மீதான அதிருப்தியையும் வெளிப்படுத்தினர். இதையடுத்து, குறிப்பிட்ட சில உணவுப் பொருட்களின் விலையை குறைக்க, டிரம்ப் அரசாங்கம் முன்வந்திருக்கிறது.
அமெரிக்கர்களின் பிரதான உணவுகளில் ஒன்று மாட்டிறைச்சி. பிரேசிலில் இருந்துதான் அங்கு அதிகளவில் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. அந்நாட்டின் மீது அமெரிக்கா வரியை உயர்த்தியன் விளைவாக மாட்டிறைச்சியின் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்தது. இந்நிலையில் மாட்டிறைச்சி, காபி மற்றும் வெப்ப மண்டல பழங்கள் (மாம்பழம், வாழை, பப்பாளி, ஆரஞ்சு போன்றவை), கோகோ, ஜூஸ், மசாலாப் பொருட்கள் மற்றும் பிற உணவுப் பொருட்களின் மீதான இறக்குமதி வரியை ரத்து செய்வதாக டிரம்ப் அறிவித்திருக்கிறார்.
வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிற பொருட்களின்மீது வரியை அதிகரித்தால் உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிக்க முடியும் என்று டிரம்ப் நம்பினாலும், மேற்கூறிய சில பொருட்கள் அமெரிக்காவில் உற்பத்தி செய்யப்படுவதில்லை. தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வரி குறைப்பால், உணவுப் பொருட்களின் விலை விரைவில் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பேட்டியளித்த டிரம்ப், உணவு பொருட்களின் வரி குறித்து பேச்சு வார்த்தை நடந்து வருவதாகவும், இன்னும் ஒரு சில நாட்களுக்குள் காபி உள்ளிட்ட பொருட்களுக்கான விலைகளை குறைக்க இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். அதன்படி, தற்போது பல்வேறு உணவுப் பொருட்களுக்கான வரி ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது.