போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரும்; ஆனா? டிரம்ப் விடுத்த எச்சரிக்கை

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் (AP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 10, 2026 at 5:27 PM IST

வாஷிங்டன்: கச்சா எண்ணெய்யின் முக்கிய வர்த்தக பாதையான ஹார்மூஸ் ஜலசந்தியை மூடினால், ஈரான் மீதான தாக்குதல் கடுமையாக இருக்கும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய கிழக்கில் ஈரான் மற்றும் அமெரிக்க-இஸ்ரேல் படைகளுக்கு இடையே வெடித்துள்ள போர், உலக நாடுகளை பெரும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு தள்ளியுள்ளது. குறிப்பாக, ஈரானின் புதிய உச்சகட்டத் தலைவராக ஆயதுல்லா மொஜ்தபா காமேனி (Ayatollah Mojtaba Khamenei) பதவியேற்றதைத் தொடர்ந்து, போர் மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது.

இந்த நேரத்தில் போர் தொடர்பான நடவடிக்கை குறித்து பேசியுள்ள டிரம்ப், ஈரானுக்கு எதிரான இந்த போர் இன்னும் சில நாள்களே நீடிக்கும் என்று கூறியுள்ளார். இருப்பினும், எண்ணெய் விநியோகத்திற்கு ஈரான் ஏதேனும் இடையூறு விளைவித்தால், அதன் விளைவுகள் மிகக் கடுமையாக இருக்கும் என்று எச்சரித்துள்ளார்.

குறிப்பாக, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் (Strait of Hormuz) எண்ணெய் போக்குவரத்தை ஈரான் தடுத்தால், அவர்கள் இதுவரை சந்தித்ததை விட 20 மடங்கு அதிகமான தாக்குதலை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்று ட்ரம்ப் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

உச்சத்தில் கச்சா எண்ணெய்

ஈரானின் புதிய தலைவராக மொஜ்தபா காமேனி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செய்தி வெளியானவுடன், கச்சா எண்ணெய் விலை 2022-க்குப் பிறகு முதல்முறையாக பீப்பாய்க்கு 120 டாலர் வரை உயர்ந்தது. ஆனால், போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என்ற ட்ரம்ப்பின் நம்பிக்கையான பேச்சால், வர்த்தக நாள் இறுதியில் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை 91 டாலராகக் குறைந்து வர்த்தகமானது.

உலக எண்ணெய் விநியோகத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே நடைபெறுகிறது. தற்போது அங்கு நிலவும் போர் பதற்றம் காரணமாக கப்பல் போக்குவரத்து முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரானின் தலைநகரான தெஹ்ரானில் பிப்ரவரி 28-க்குப் பிறகு மிகக் கடுமையான வான்வழித் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கப் படைகள் ஈரானின் ராணுவத் தளங்கள், எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களைக் குறிவைத்துத் தாக்கி வருகின்றன. பதிலுக்கு, ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு இஸ்ரேல் மீது ஏவுகணைத் தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது.

முடிவுக்கு வருமா போர்?

இந்த மோதலில் சவூதி அரேபியா, கத்தார், துபாய், குவைத், பஹ்ரைன் போன்ற நாடுகளும் ஈரானின் ட்ரோன் மற்றும் ஏவுகணைத் தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளன.

இந்த போரினால் இதுவரை ஈரானில் 1,200-க்கும் மேற்பட்டோரும், லெபனானில் 390-க்கும் அதிகமானோரும் உயிரிழந்துள்ளனர். பள்ளிகள், உணவகங்கள், விடுதிகள், அரசு கட்டடங்கள் தகர்க்கப்பட்டதால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் தஞ்சம் தேடி அலைகின்றனர். பல நாடுகளின் தூதரகங்கள் தங்களது ஊழியர்களை வெளியேற உத்தரவிட்டுள்ளன.

ரஷ்ய அதிபர் புதினுடன் ட்ரம்ப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ள நிலையில், போரை பேச்சுவார்த்தையின் மூலமாக முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இருப்பினும், ஈரானின் புதிய தலைமை விட்டுக்கொடுக்காத மனப்பான்மையில் இருப்பதால், இந்த போர் உலக நாடுகளின் எரிசக்தி தேவையில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

