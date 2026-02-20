போரை நிறுத்தாவிட்டால் 200% வரி என இந்தியா, பாகிஸ்தானை மிரட்டினேன் - மீண்டும் டிரம்ப் சர்ச்சை பேச்சு
இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான போர் தன்னால் தான் நிறுத்தப்பட்டதாக டிரம்ப் தொடர்ந்து கூறி வரும் நிலையில் இந்தியா அதனை தொடர்ந்து மறுத்து வருகிறது.
Published : February 20, 2026 at 3:16 PM IST
வாஷிங்டன்: போரை நிறுத்தவில்லை என்றால் 200% வரி விதிப்பதாக மிரட்டி தான் இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே கடந்த ஆண்டு நடந்த போரை நிறுத்தியதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மீண்டும் கூறியுள்ளார்.
பாகிஸ்தானுடனான போர் நிறுத்ததில் மூன்றாம் நபரின் தலையீடு இல்லை என இந்தியா தொடர்ந்து கூறி வரும் நிலையில், இரண்டாம் முறை அமெரிக்க அதிபராக பொறுப்பேற்ற ஒரு வருடத்திற்குள் 8 போர்களை நிறுத்தி இருப்பதாக டிரம்ப் மீண்டும் கூறினார்.
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பால் உருவாக்கப்பட்ட அமைதி வாரிய கூட்டம் நேற்று (பிப்.19) வாஷிங்டனில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் டிரம்ப் உரையாற்றுகையில், எந்தெந்த நாடுகளுக்கிடையேயான போர்களை நிறுத்த தான் உதவினேன் என்பது குறித்து பேசினார். அப்போது அமைதி வாரியத்தில் இணைந்திருக்கும் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷாபாஸ் ஷெரீஃபை எழுந்து நிற்கும்படி கூறிய டிரம்ப், பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் போர் நிறுத்தம் குறித்து பேசியதாக தெரிவித்தார்.
மேலும், இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் செய்திருப்பது மிகப் பெரிய செயல் என்றும் பாராட்டினார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற போரின் போது தான் பாகிஸ்தானின் பாதுகாப்பு படைத் தலைவர் அசிம் முனிர் குறித்து தெரிந்து கொண்டதாவும் அவர் சிறந்த நபர் என்றும் புகழ்ந்து பேசினார்.
முன்னதாக, போரை நிறுத்தி 10 மில்லியன் உயிர்களை காப்பாற்றி இருக்கிறீர்கள் என ஷெரீஃப் கூறியதாக டிரம்ப் கூறியிருந்தார். இந்நிலையில் நேற்றைய கூட்டத்தில் 25 மில்லியன் உயிர்களை காப்பாற்றியதாக ஷெரீஃப் கூறினார் என்று டிரம்ப், அந்த போர் மிகவும் மூர்க்கமாக நடந்து கொண்டிருந்தாகவும், விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
ஷெரீஃப் பற்றி பேசிய டிரம்ப், “போருக்கு முன்பு பாகிஸ்தானுடன் சிறு வர்த்தக உறவு இருந்தது. அதன் மூலம் எனக்கு ஷெரிஃப் பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியும். ஆனால் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நன்கு தெரியும். நான் ஒரு செய்தித்தாளை எடுத்து பார்த்த போது அதில் பாகிஸ்தானும் இந்தியாவும் போரிட்டுக் கொண்டிருப்பதாக படித்தேன். நாளுக்கு நாள் போர் தீவிரமடைந்து வருவதாகவும், விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்படுவதாகவும் எழுதப்பட்டிருந்தது.
உடனே நான் இரு நாட்டு பிரதமர்களையும் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு போரை நிறுத்தாவிட்டால் உங்களுடன் வர்த்தகத்தை தொடர மாட்டேன் என்று கூறினேன். முதலில் அவர்கள் மறுப்பு தெரிவித்தார்கள். ஆனால் 200% வரி விதிப்பேன் என்று நான் திட்டவட்டமாக கூறியதைத் தொடர்ந்து போரை நிறுத்தும் முடிவுக்கு வந்தனர்” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்தியா, பாகிஸ்தான் இரண்டுமே அணு ஆயுத நாடுகள். அதனால் இரு நாடுகளும் சண்டையிட்டால் அதன் விளைவுகள் மோசமாக இருக்கும். இரு நாடுகளுக்கிடையேயான சண்டை குறித்து பொதுமக்களுக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் இந்த சண்டையில் 11 ஜெட் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டன. இப்போது இரு நாடுகளிடையே சமரசம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. பிரதமர் மோடி ஒரு சிறந்த மனிதர். இரு நாடுகளும் போரை நிறுத்தியது குறித்து நான் மிகவும் பெருமைப்பட்டேன்” என்றார்.
கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி பஹல்காமில் 26 பொதுமக்கள் பயங்கரவாதிகளால் கொல்லப்பட்டனர். இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்ட பயங்கரவாதிகளுக்கு பாகிஸ்தான் ஆதரவு அளித்ததாக கூறி, பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, பாகிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உள்ள பயங்கரவாத உள்கட்டமைப்புகள் மீது கடந்த ஆண்டு மே 7 ஆம் தேதி இந்தியா, ‘ஆபரேஷன் சிந்தூர்’ என்ற தாக்குதலை நடத்தியது.
இதனையடுத்து பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியா நாடுகளின் ராணுவ இயக்குநர் ஜெனரல்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, போர் கைவிடப்பட்டது. இந்நிலையில், தான் பேசி போரை நிறுத்தியதாக டிரம்ப் தொடர்ந்து கூறி வருகிறார். இந்த முறை 11 ஜெட் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாக அவர் கூறியிருந்தாலும் எந்த நாட்டு விமானங்கள் என்று அவர் கூறவில்லை.