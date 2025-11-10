“வரிகளை எதிர்ப்பவர்கள் முட்டாள்கள்! அமெரிக்கர்களுக்கு தலா 2 ஆயிரம் டாலர்கள்!” - டிரம்ப் அறிவிப்பு!
ஆலைகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளின் எண்ணிக்கை வெகுவாக அதிகரித்து வருகின்றன. முதலீட்டில் அமெரிக்கா சாதனை படைத்து வருகிறது என டிரம்ப் பதிவிட்டுள்ளார்.
Published : November 10, 2025 at 1:49 PM IST
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க வரி விதிப்பு கொள்கைகளை எதிர்ப்பவர்கள் முட்டாள்கள் எனவும், வரியால் கிடைக்கிற வருமானத்திலிருந்து அமெரிக்கர்களுக்கு தலா 2 ஆயிரம் டாலர் கொடுக்க இருப்பதாகவும் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த ஜனவரி மாதம் அமெரிக்க அதிபராக டொனால்டு டிரம்ப் பதவியேற்றதிலிருந்தே பல்வேறு உலக நாடுகள் மீது அதிகப்படியான வரிகளை விதித்து வருகிறார். குறிப்பாக, சீனா, இந்தியா மற்றும் வியட்நாம் உள்ளிட்ட நாடுகளின்மீது அதிகப்படியான வரி விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முன்பு இந்தியா மீது 25 சதவீத வரி விதித்த நிலையில், ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கி உக்ரைன் போருக்கு மறைமுகமாக ஆதரவு தெரிவிப்பதாக கூறி கூடுதலாக 25 சதவீத வரி விதித்தார்.
இது போன்ற அதிகப்படியான வரியால் வெளிநாடுகள் தங்களது நாட்டில் இறக்குமதி செய்யும் பொருட்களின் அளவை குறைக்கும், அதனால் உள்நாட்டு உற்பத்தியும், அமெரிக்கர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பும் அதிகரிக்கும் என்று டிரம்ப் கூறியிருந்தார். அதே சமயம் மற்ற நாடுகளும் இந்த வரி விதிப்பை தவிர்க்க அமெரிக்காவுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ளக்கூடும் என்று டிரம்ப் திட்டமிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், கடந்த சில மாதங்களாக பிற நாடுகளின் மீது விதிக்கப்பட்ட கூடுதல் வரி காரணமாக அமெரிக்காவுக்கு வருமானம் குவிந்து வருவதாக டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். அவர் தனது ட்ரூத் சமூக ஊடக பக்கத்தில், “வரிகளை எதிர்ப்பவர்கள் முட்டாள்கள்! இப்போது உலகிலேயே பணக்கார நாடாகவும், மரியாதைக்குரிய நாடாகவும் அமெரிக்கா மாறியிருக்கிறது. மேலும் பண வீக்கம் வெகுவாக குறைந்து, பங்குச்சந்தையிலும் சாதனை படைத்து வருகிறது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து, முதலீடுகள் அதிகரித்து வருவதாகவும் கூறியுள்ளார். “வரியின் மூலம் டிரில்லியன் கணக்கில் வருமானம் கிடைப்பதால், அதிக வருமானம் ஈட்டுபவர்கள் தவிர மற்ற அனைவருக்கும் தலா 2 ஆயிரம் டாலர் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆலைகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளின் எண்ணிக்கை வெகுவாக அதிகரித்து வருகின்றன. முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் அமெரிக்கா சாதனை படைத்து வருகிறது” என்று அந்த பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவின் அதிகப்படியான வரி விதிப்பால் இந்தியாவில் ஜவுளி மற்றும் தோல் பொருட்கள் உற்பத்தி துறைகள் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதே நேரத்தில் மற்ற நாடுகளின் மீதான வரி விதிப்பால் அதிகப்படியான வருமானம் ஈட்டிவருவதாக டிரம்ப் கூறினாலும், உள்நாட்டு நிதி நெருக்கடி அமெரிக்காவில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அரசின் நிதி முடக்கம் காரணமாக பல முக்கிய சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. அரசு ஊழியர்கள் கட்டாய விடுப்பில் வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டு வருகின்றனர். பலர் ஊதியமின்றி வேலை செய்து வருகின்றனர் என அந்நாட்டு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.