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அமெரிக்காவின் ஒரு பகுதி ஹார்முஸ் நீரிணை| வரைபடத்துடன் பதிவிட்ட டிரம்ப்- பதிலடி கொடுத்த ஈரான்

ஹார்முஸ் நீரிணை திறந்து இருப்பதால் தான் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து வருகிறது என்று அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

வரைப்படத்தை வெளியிட்ட அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப்
வரைப்படத்தை வெளியிட்ட அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் (Donald Trump/Truth Social)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 4:27 PM IST

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புதுடெல்லி: ஹார்முஸ் நீரிணையை அமெரிக்காவின் ஒரு பகுதியாகவே அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.

கடந்த ஜூன் மாதம், ஈரான்- அமெரிக்கா இடையேயான போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் கையெழுத்தானது. இந்த நிலையில், ஹார்முஸ் நீரிணையில் சரக்குக் கப்பல்கள் மீது ஈரான் ராணுவம் தாக்குதல் நடத்தியதாக குற்றம்சாட்டிய அமெரிக்கா, ஈரான் மீது மீண்டும் தாக்குதலை நடத்தியது. அமெரிக்காவின் தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்காவின் தளவாடங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களிலும், அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவு அளித்த நாடுகளின் விமான நிலையங்கள் மீதும் ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியதது.

இதன் காரணமாக, பல்வேறு அம்சங்களுடன் கையெழுத்தான அமைதி ஒப்பந்தம் ரத்தானது. மேலும், ஹார்முஸ் நீரிணையை மூடுவதாக ஈரான் அறிவித்திருந்தது. இந்த சூழலில், "ஹார்முஸ் நீரிணை அமெரிக்காவின் ஒரு பகுதியாகவும், பிரதேசமாகவும் இருக்கும்; ஹார்முஸ் நீரிணை தொடர்ந்து திறந்த நிலையிலும், செயல்பாட்டிலும் இருக்கும். ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தத் திட்டமில்லை" என்று திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப், தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வரைபடத்தையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், வளைகுடா நாட்டின் வரைபடத்தில் ஹார்முஸ் நீரிணையை வட்டமிட்டு 'NEW U.S. Territory' எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்க அதிபர் டொனல்டு டிரம்ப்பிற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள ஈரான் நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை துணை அமைச்சர் காசெம் கரிபாபாடி தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "பாரசீக வளைகுடா பெயரை டிரம்ப் சரியாகக் குறிப்பிட்டது போலவே, ஹார்முஸ் நீரிணை குறித்த அவரது எண்ணமும் திருத்தப்படும். தவறான எண்ணம் கொண்ட அவரது எண்ணங்களை நாங்கள் விரைவில் திருத்துவோம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், ஹார்முஸ் நீரிணை திறந்த நிலையில் இருப்பதையும், இதனால் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து வருவதையும் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், நீரிணையில் கண்ணிவெடிகளை வைத்து ஈரான் தொல்லை தருவதாகவும் குற்றம்சாட்டினார்.

முற்றுகையை கைவிடுதல், ஈரான் சொத்துக்களை விடுவித்தல் உள்பட 14 அம்ச கோரிக்கைகளை அமெரிக்கா நிறைவேற்றும் வரை நாங்கள் ஹார்முஸ் நீரிணையைத் திறக்க மாட்டோம் என ஈரான் நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் முகமது பாகர் கலிபாஃப் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த வாரம் ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாகச் செல்லும் கப்பல் போக்குவரத்து சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதேபோல், நீரிணையில் அடையாளம் தெரியாத பொருள் தாக்கியதில் கப்பலில் இருந்த இயந்திரங்கள் சேதமடைந்தன. தாக்குதலில் பணியாளர் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரிட்டிஷ் ராணுவத்தின் 'UK Maritime Trade Operations centre' தெரிவித்துள்ளது.

அதே போல், கப்பலில் இருந்த சரக்குகள் குறித்தும், பாதிக்கப்பட்ட பணியாளர் நிலை குறித்தும் எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை.

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TAGGED:

பதிலடி கொடுத்த ஈரான்
அமெரிக்காவின் ஹார்முஸ் நீரிணை
TRUMP SHARES IMAGE OF HORMUZ
NEW US TERRITORY
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