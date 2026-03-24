போர் நிறுத்தம் செய்வதாக அறிவித்த டிரம்ப்; அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தைக்கே இடமில்லை: ஈரான்
இரண்டு நாள்களுக்குள் ஹார்மூஸ் நீரிணையை திறக்கவில்லை என்றால், மோசமான விளைவுகளை ஈரான் சந்திக்க நேரிடும் என இரு தினங்களுக்கு முன் டிரம்ப் எச்சரித்திருந்தார்.
Published : March 24, 2026 at 10:03 AM IST
வாஷிங்டன்: ஈரானுடன் போர் நிறுத்தம் செய்துள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்திருந்த நிலையில், அதற்கு ஈரான் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
ஈரான் போர் தொடர்பாக வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த டிரம்ப், அமெரிக்கா ‘ஏன் இந்த போரில் இணைந்தது’ என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "ஈரானின் அணு ஆயுத தயாரிப்பை தாங்கள் தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறோம். இல்லையெனில் இது உலக நாடுகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக அமைந்திருக்கும். சரியான நேரத்தில் அவர்களின் திட்டத்தை முறியடித்து விட்டோம். அவர்களின் அணு ஆய்வுத் தளங்கள் அமெரிக்க தாக்குதலில் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
தாக்குதலை நிறுத்த திட்டம்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தான் பதவியேற்ற பிறகு அமெரிக்கா பொருளாதாரம் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு வலுவடைந்திருந்த நேரத்தில், ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. ஈரானின் அணு ஆற்றல் தொடர்பான ஆய்வுகள் உலக நாடுகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் என்று எண்ணினோம். உடனடியாக அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினேன். அவர்கள் அனைவரும் ஈரானின் அணு செறிவூட்டும் திறன்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினர். அதன்படி, ஈரானின் முக்கிய தலைவர்கள் இருந்த இடங்களில் மீது தாக்குதல் நடத்தி அவர்களை வீழ்த்தினோம்" என்றார்.
போர் நிறுத்தம் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "ஈரான் மீதான தாக்குதலை 5 நாள்களுக்கு ஒத்திவைத்துள்ளோம். முன்னதாக, ஈரானின் மின் விநியோக மையங்கள், எரிசக்தித் தளங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த தயாரானோம். ஆனால், அவர்கள் (ஈரான்) பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயாராக இருப்பதை உணர்ந்தோம். எனவே, 5 நாள்கள் ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தப்போவதில்லை என்ற முடிவை தற்காலிகமாக எடுத்துள்ளோம்” என்றார்.
முன்னதாக, 48 மணி நேரத்திற்குள் ஹார்மூஸ் நீரிணையை திறக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்திருந்த டிரம்ப், அப்படி நடக்கவில்லை என்றால் ஈரான் மோசமான விளைவை சந்திக்க நேரிடும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார். இந்நிலையில், சமாதான பேச்சுவார்த்தைக்கு அமெரிக்கா தயாராக இருப்பதாக ட்ரம்ப் அறிவித்துள்ளது அவரின் நிலைப்பாட்டில் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதோ? என்ற சந்தேகத்தை எழுப்பியுள்ளது.
ஈரான் போர்
இஸ்ரேலுடன் இணைந்து, பிப்ரவரி 28 முதல் ஈரான் மீதான தாக்குதல் நடத்தி வரும் அமெரிக்கா, தற்போது 5 நாட்கள் போர் நிறுத்தம் அறிவித்துள்ளது உலக பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மந்த நிலையை சீராக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, அமெரிக்கா பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள எரிசக்தி தளங்கள் மீது ஈரான் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியது. இதைத்தொடர்ந்து ஹார்மூஸ் நீரிணையை மூடியது. இதன் காரணமாக போருக்கு முந்தைய காலத்தில் சுமார் 75 டாலர்களாக இருந்த பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய், பீப்பாய்க்கு சுமார் 120 டாலர்களை வரை உயர்ந்தது.
இது, எரிசக்தித் துறையில் இறக்குமதியை மட்டுமே பெரிதும் நம்பியிருக்கும் இந்தியா போன்ற நாடுகளை கடுமையாக பாதித்தது. இந்த சூழலில், டிரம்பின் அறிவிப்பு கச்சா எண்ணெய் சந்தையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
A senior Iranian Foreign Ministry official: “There are no negotiations underway with the United States.”— Iran Military News ☫ (@IranMilitaryEN) March 23, 2026
“We reject Trump’s claim about ongoing talks, and the Islamic Republic of Iran will not accept any negotiations until its objectives in the war are achieved. Trump’s remarks… https://t.co/1SkEEQ4Nn4
இந்தநிலையில், அமெரிக்காவுடன் எந்த பேச்சுவார்த்தைக்கும் நாங்கள் தயாராக இல்லை என ஈரான் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக பேசிய அந்நாட்டு வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்ச்சி, “டிரம்பின் இந்த பேச்சு பொய்களால் நிரம்பியது. சமாதான பேச்சுவார்த்தை தொடர்பாக நாங்கள் எந்த முடிவையும் இதுவரை எடுக்கவில்லை” எனத் தெரிவித்தார்.