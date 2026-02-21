ETV Bharat / international

இந்தியாவுடனான வர்த்தகம் மாற்றமின்றி தொடரும் - உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை தொடர்ந்து டிரம்ப் விளக்கம்

மோடி சிறந்த மனிதர் என்றும், பாகிஸ்தான் - இந்தியாவுடனான போரை தான் நிறுத்தியதாகவும் டிரம்ப் மீண்டும் கூறியுள்ளார்.

வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர் சந்திப்பில் டொனால்டு டிரம்ப்
வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர் சந்திப்பில் டொனால்டு டிரம்ப் (AP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 21, 2026 at 11:34 AM IST

வாஷிங்டன்: உலக நாடுகள் மீது டிரம்ப் விதித்த கூடுதல் வரிகள் செல்லாது என அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கிய போதும், இந்தியாவுடனான வர்த்தகம் எந்த மாற்றமுமின்றி தொடரும் என டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு இரண்டாவது முறை அமெரிக்க அதிபராக பதவியேற்ற டிரம்ப் சீனா, இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளின் மீது அவரச அதிகாரங்கள் சட்டத்தின் கீழ் கூடுதல் வரி விதித்தார். டிரம்பின் இந்த நடவடிக்கையை எதிர்த்து அமெரிக்க எதிர்க்கட்சியான ஜனநாயக கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களும், வணிகர்களும் அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்கில் தலைமை நீதிபதி ஜான் ராபர்ட்ஸ் தலைமையிலான அமர்வு நேற்று தீர்ப்பு வழங்கியது.

அப்போது, இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், டிரம்ப் தலைமையிலான அரசு விதித்திருந்த கூடுதல் வரிகளுக்கு தடை விதித்து உத்தரவிட்டதோடு, அதிபரின் இந்த செயல் சட்டவிரோதமானது என்று குறிப்பிட்டனர். மேலும் அவசர நிலை சட்டத்தை பயன்படுத்தி அதிபர் டிரம்ப் தன்னிச்சையாக வரிகளை விதிக்க முடியாது எனவும் தீர்ப்பு வழங்கி வழங்கினர்.

இந்த தீர்ப்பு வெளியான சிறிது நேரத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த டிரம்பிடம் பல்வேறு கேள்விகள் முன் வைக்கப்பட்டன. அவர் அமெரிக்காவுடனான இந்தியாவின் ஒப்பந்தம் தொடரும் என்று கூறினார். செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசுகையில், “இந்தியாவுடன் எனக்கு நல்ல உறவு இருக்கிறது என நினைக்கிறேன். அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் வர்த்தகத்தை தொடர்கிறோம். முன்பு ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கி வந்த இந்தியா எனது பரிந்துரையை ஏற்று, அந்த வர்த்தகத்தை கைவிட்டிருக்கிறது.

எனக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்குமான உறவு சிறப்பாக இருக்கிறது. கடந்த ஆண்டு இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே கடுமையான போர் நடைபெற்றது. 10 விமானங்கள் சுட்டு வீழத்தப்பட்டன. ஆனால் வரியை பயன்படுத்தி அந்த போரை நிறுத்தினேன்” என்று மீண்டும் கூறினார்.

இதையும் படிங்க: போரை நிறுத்தாவிட்டால் 200% வரி என இந்தியா, பாகிஸ்தானை மிரட்டினேன் - மீண்டும் டிரம்ப் சர்ச்சை பேச்சு

உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பால் இந்தியாவுடனான வர்த்தக ஒப்பந்தம் பாதிக்கப்படுமா? என்று செய்தியாளர் கேட்டதற்கு, எதுவும் மாறாது என்று பதிலளித்தார். இது தொடர்பாக அவர் கூறுகையில், “இந்தியாவுடனான வர்த்தகத்தில் எதுவும் மாறாது. அவர்கள் தொடர்ந்து வரி செலுத்துவார்கள். ஆனால் நாங்கள் செலுத்த மாட்டோம். இந்த ஒப்பந்தமானது முன்பிருந்த வரியில் தலைகீழ் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பிரதமர் மோடி ஒரு சிறந்த மனிதர். ஆனால் அமெரிக்காவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்களின்மீது இந்தியா அதிகப்படியான வரிகளை விதித்து வந்தது. எனவே தான் நாங்கள் ஒப்பந்தத்தை மாற்றினோம். தற்போது செய்யப்பட்டிருப்பது ஒரு நியாயமான ஒப்பந்தம்” என்றார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், உலக நாடுகள் மீது விதிக்கப்பட்ட வரியை ரத்து செய்த அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை கடுமையாக சாடினார்.

உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு வர்த்தக சபை வரவேற்பு

டிரம்பின் கடுமையான வரிகளை ரத்து செய்வதாக உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பிற்கு அமெரிக்க வர்த்தக சபை வரவேற்பு அளித்துள்ளது. அமெரிக்க வர்த்தக சபையின் நிர்வாக துணைத் தலைவரும் தலைமை கொள்கை அதிகாரியுமான நீல் பிராட்லி, இந்த தீர்ப்பானது வணிகர்கள் மற்றும் நுகர்வோருக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி என்று கூறினார். அதீத வரிவிதிப்பு காரணமாக கடந்த ஒரு வருடமாக கூடுதல் செலவு உள்ளிட்ட சிரமங்களை வர்த்தகர்கள் சந்தித்ததாக தெரிவித்தார்.

மேலும் சர்வதேச அவசர பொருளாதார அதிகாரச் சட்டத்தின் (IEEPA) கீழ், இந்தியா மற்றும் பிரேசில் ஆகிய நாடுகளிலிருந்து வரும் பொருட்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட சில வரிகளுக்கான தொகையை வணிகர்கள் திரும்ப பெற முடியும் என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்.

