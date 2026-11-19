சீனாவில் டிரம்ப், புடின், ஜி ஜின்பிங் சந்திப்பு - உலக நாடுகள் உற்று நோக்கிய 90 நிமிட பேச்சுவார்த்தை
இந்த சந்திப்பு உலக அரசியலில் பனிப்போருக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்குமா? அல்லது புதிய அதிகாரச் சமநிலையை உருவாக்குமா? என்பதை உலக நாடுகள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றன.
By PTI
Published : November 19, 2026 at 4:51 PM IST
ஷென்சென் (சீனா): உலக அரசியலின் போக்கையே மாற்றக் கூடிய ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நிகழ்வாக, உலகின் மூன்று மிகப் பெரிய வல்லரசு நாடுகளின் அதிபர்களான அமெரிக்காவின் டொனால்ட் டிரம்ப், சீனாவின் ஜி ஜின்பிங் மற்றும் ரஷ்யாவின் விளாடிமிர் புடின் ஆகியோர் சீனாவின் ஷென்சென் நகரில் இன்று (நவம்பர் 19) முதல்முறையாக சந்தித்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
33-வது ஆசிய-பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு உச்சி மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக, ஷென்சென்னில் உள்ள 'கைலின் வில்லா' விருந்தினர் மாளிகையில் நடைபெற்ற இந்த முத்தரப்புச் சந்திப்பு சுமார் 90 நிமிடங்கள் நீடித்தது.
அமைதிப் பிரகடனம் மற்றும் எரிசக்தி பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம்
சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக்கு பிறகு, மூன்று தலைவர்களும் இணைந்து முக்கியமான அமைதிப் பிரகடனத்தை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளதாக சீன அரசு ஊடகங்கள் அறிவித்துள்ளன.
மேலும், உலக நாடுகளுக்கு இடையிலான எரிசக்தி விநியோகத்தை எவ்விதத் தடையுமின்றி நிலையாக வைத்திருக்க மூன்று நாடுகளும் கூட்டாக உறுதியளித்துள்ளன.
இந்த சந்திப்பின் தொடக்கத்தில் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், 'நாம் உண்மையிலேயே வரலாறு படைக்கிறோம். எதிரிகளுடன் பேச மறுப்பதன் மூலம் ஒரு போதும் அமைதியை உருவாக்க முடியாது' என்று குறிப்பிட்டார். சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் 'இதனை ஒரு புதிய சகாப்தத்திற்கான அடித்தளம்' என வரவேற்றார். ரஷ்ய அதிபர் புடின், 'சர்வதேச அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பை நிலைநாட்டுவதில் மூன்று நாடுகளுக்கும் கூட்டுப் பொறுப்பு உள்ளது' என தெரிவித்தார்.
Strength on the world stage. From the economy, to Super Intelligence, and much more, the United States is thriving like it has never thrived before. 🇺🇸 https://t.co/Db7dN8QDSF— The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026
உக்ரைன் போர், ஈரான் மோதல் மற்றும் அணு ஆயுதக் கட்டுப்பாடு
முத்தரப்புச் சந்திப்புக்கு முன்னதாக, அதிபர் டிரம்ப் தனித்தனியாக ரஷ்ய அதிபர் புடினுடனும் (சுமார் 40 நிமிடங்கள்), சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்குடனும் முக்கிய இரு தரப்புப் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தினார்.
புடினுடனான சந்திப்புக்கு பிறகு பேசிய டிரம்ப், 'உக்ரைன் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வர அமெரிக்காவும் சீனாவும் தீவிரமாக விரும்புகின்றன' என்றார். இந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு அதிபர் புடின் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் காணப்பட்டதாக ரஷ்யாவின் கிரெம்ளின் மாளிகை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இருப்பினும், உடனடிப் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை.
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் காலாவதியான அமெரிக்கா - ரஷ்யா இடையிலான 'நியூ ஸ்டார்ட்' அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்திற்குப் பதிலாக, சீனாவையும் உள்ளடக்கிய புதிய அணு ஆயுதக் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை உருவாக்க டிரம்ப் வலியுறுத்தினார். இதற்கு பதிலளித்த ஜி ஜின்பிங், உலகில் உள்ள அனைத்து அணு ஆயுதங்களும் முழுமையாக தடை செய்யப்பட்டு அழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே சீனாவின் நிலைப்பாடு என கூறினார்.
மத்திய கிழக்கில் நிலவும் ஈரான் மோதலுக்குத் தீர்வு காண்பது, செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) சிப் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் அமெரிக்கா - சீனா இடையிலான வர்த்தக வரி விதிப்புகளை சமநிலைப்படுத்துவது குறித்தும் தலைவர்கள் ஆலோசித்தனர்.
President Donald J. Trump greets Chinese President Xi Jinping as he arrives at the APEC Summit in Shenzhen. https://t.co/En2EK0FX7s— The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026
ஐரோப்பிய நாடுகளின் அச்சம்
உக்ரைன் மற்றும் ஐரோப்பிய நட்பு நாடுகளைத் தவிர்த்து விட்டு, மூன்று வல்லரசுகள் மட்டும் சேர்ந்து உலக விவகாரங்கள் குறித்துப் பேசியது ஐரோப்பிய நாடுகளிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உக்ரைனின் எதிர்காலம் குறித்த முடிவுகளைத் தங்களை தவிர்த்து விட்டு எடுக்கக் கூடாது என ஜெர்மனி அதிபர் பிரீட்ரிக் மெர்ஸ் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் ஏற்கனவே அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தனர். அதே போல், ஆஸ்திரேலியப் பிரதமர் அந்தோணி அல்பானீஸ், ஏபெக் மாநாட்டிலேயே உக்ரைன் போரை உடனடியாக நிறுத்துமாறு புடினை வலியுறுத்தினார்.
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இந்த 90 நிமிடச் சந்திப்பு முடிந்த கையோடு, மூன்று தலைவர்களும் செய்தியாளர்களைச் சந்திக்காமல் புறப்பட்டனர். அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தனது சீனப் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு 'ஏர் ஃபோர்ஸ் ஒன்' விமானம் மூலம் அமெரிக்கா திரும்பினார்.
இந்த சந்திப்பு உலக அரசியலில் பனிப்போருக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்குமா? அல்லது புதிய அதிகாரச் சமநிலையை உருவாக்குமா? என்பதை உலக நாடுகள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றன.