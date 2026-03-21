கச்சா எண்ணெய் விலை குறையுமா? இரான் கப்பல்களுக்கு அனுமதி; ஒருபடி இறங்கி வந்த டிரம்ப்!
Published : March 21, 2026 at 11:30 AM IST
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க நிதித்துறை அமைச்சர் ஸ்காட் பெசென்ட், கடலில் கச்சா எண்ணெய் உடன் தேங்கிக்கிடக்கும் ஈரானிய கப்பல்கள் மீதான தடையை 30 நாள்கள் தளர்த்தி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்த அனுமதி மார்ச் 20-ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 19 அன்று வரை மட்டுமே செல்லுபடியாகும் என அவர் தனது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனால், கடலில் தேங்கியிருக்கும் சுமார் 14 கோடி பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் சந்தையில் புழக்கத்துக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இரானிய எண்ணெய் கப்பல்கள் மீதான தடையை 30 நாள்கள் நீக்கி உத்தரவிட்டாலும், புதிதாக கச்சா எண்ணெய்யை கப்பல்களில் ஏற்றவோ, வர்த்தகம் செய்யவோ அனுமதியில்லை என்று அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது. எனவே, இந்த அனுமதி ஏற்கனவே கப்பல்களில் ஏற்றப்பட்டு கடலில் தயார் நிலையில் இருக்கும் ஈரானிய கப்பல்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
மேற்காசியாவில் நிலவும் போர், மத்திய கிழக்கு பகுதிகளில் நிகழ்த்தப்படும் தாக்குதல்கள் காரணமாக சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை, முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில் அதிகரித்து வர்த்தகமாகிறது. பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் சுமார் 120 டாலர்கள் வரை உயர்ந்து வர்த்தகமானது.
Iran is the head of the snake for global terrorism, and through President Trump’s Operation Epic Fury, we are winning this critical fight at an even faster pace than anticipated. In response to Iran’s terrorist attacks against global energy infrastructure, the Trump…— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 20, 2026
இந்நிலையில், அமெரிக்காவின் இந்த அனுமதி, கச்சா எண்ணெய் விலையை சற்று சீராக வைத்திருக்கும் என நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். பெரும்பாலும் சீனாவிற்குச் செல்லவிருந்த இந்த எண்ணெய் கப்பல்கள், இப்போது இந்தியா, ஜப்பான், மலேசியா போன்ற நாடுகளுக்குத் திருப்பி விடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அமெரிக்காவின் அனுமதி ஏன் அவசியம்?
இந்த சூழலில், பிற நாடுகளுக்கு இரான் கச்சா எண்ணெய்யை ஏற்றுமதி செய்ய, அமெரிக்கா எப்படி தடை விதிக்கும் என்ற கேள்வி எழலாம். உண்மையில், அமெரிக்காவின் தடையை அவர்கள் பின்பற்றவில்லை; மாறாக அமெரிக்காவின் தடையால் இரான் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய்யை வர்த்தகம் டாலர்களில் நடைபெறும். ஈரானின் கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்திற்கு அமெரிக்கா தடை விதித்திருந்த நிலையில், அதற்கு தேவையான டாலர்கள் கைமாற்றத்தில் தடை ஏற்படும். தடையை பொருட்படுத்தாமல் ஈரானுக்கு உதவும் வங்கிகள் மீது அமெரிக்கா நடவடிக்கை எடுக்கும். இதனால், ஈரானின் எண்ணெய் வர்த்தகம் பாதிக்கும்.
மேலும், கடலில் செல்லும் எண்ணெய் கப்பல்களுக்கு சர்வதேச காப்பீடு அவசியமாக இருக்கும் நிலையில், அமெரிக்கத் தடையால், பெரிய காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ஈரானிய கப்பல்களுக்குப் பாதுகாப்பு வழங்க மறுக்கின்றன. இதனால், ஈரானிய எண்ணெய் கப்பல்கள் எங்கும் செல்ல முடியாமல் கடலிலேயே தேங்கிக் கிடக்கின்றன.
அமெரிக்காவின் கோபத்திற்கு ஆளாக நேரிடும் என்ற பயத்தில் இந்தியா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளும் ஈரான் உடனான கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தை தவிர்த்து வந்தன.
ஹெஸ்புல்லாவுக்கு புதிய தடை
இதற்கிடையில், இரானுக்கு ஆதரவாக செயல்படும் ஹெஸ்புல்லா அமைப்பிற்கு நிதி ஆதரங்களை வழங்கும் நிறுவனங்கள் மீது அமெரிக்கா தடை விதித்துள்ளது. ஹெஸ்புல்லா அமைப்பு லெபனான் மக்களின் நிம்மதியான வாழ்க்கையை விட, ஈரானுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு தாக்குதல்களை நடத்துவதிலேயே குறிக்கோளாக இருக்கிறது என அமெரிக்கா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.
சர்வதேச பயங்கரவாத அமைப்பு என ஹெஸ்புல்லாவை ஏற்கனவே அமெரிக்கா தடை செய்துள்ளது. இந்நிலையில், அதன் மீதான புதிய தடையை வெளியிட்ட அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறையின் செய்தித் தொடர்பாளர் டாமி பிகாட், “ஹெஸ்புல்லா அமைப்பிற்கு உலகெங்கிலும் இருந்து வரும் பண வரவை தடுத்து நிறுத்தி, அந்த அமைப்பைப் பலவீனப்படுத்த அமெரிக்கா இந்த அதிரடி நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது,” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
ஒருபுறம் ஈரானின் எண்ணெய் கப்பல்கள் மீதான தடையை தளர்த்தியுள்ள அமெரிக்கா, ஈரான் ஆதரவுபெற்ற ஹெஸ்புல்லா அமைப்பு மீது புதிய தடைகளை விதித்து புதிய உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது.