இந்தியா மீதான 25% கூடுதல் வரி ரத்து - ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டார் டிரம்ப்
ரஷ்யாவிடமிருந்து இந்தியா மீண்டும் எண்ணெய் வாங்கினால் மீண்டும் வரி விதிக்கப்படும் என டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : February 7, 2026 at 8:51 AM IST
வாஷிங்டன்: ரஷ்யாவிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்கியதாக இந்தியா மீது விதித்த 25% கூடுதல் வரியை அமெரிக்கா திரும்ப பெற்றது. இதற்கான ஒப்பந்தத்தில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கையெழுத்திட்டார்.
ரஷ்ய எண்ணெய் இறக்குமதியை நிறுத்த இந்தியா ஒப்புதல் அளித்ததால் அமெரிக்கா வரியை ரத்து செய்ததாக கூறியுள்ளது. ரஷ்யாவிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்கினால் மீண்டும் வரி விதிக்கப்படும் என அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது. வரி ரத்து தொடர்பாக இரு நாடுகளும் கூட்டறிக்கை வெளியிட்டுள்ளன.
டிரம்ப்பின் இந்த அறிவிப்புக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நன்றி தெரிவித்துள்ளார். ‘மேக் இன் இந்தியா’ உற்பத்தியையும், இரு நாடுகளின் நம்பிக்கையையும் இந்த ஒப்பந்தம் வலுப்படுத்தும் என்றும், விவசாயிகள், மீனவர்கள், தொழில் முனைவோரு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.