ETV Bharat / international

அமெரிக்க தேர்தல் முறையில் விரைவில் மாற்றம்| இந்தியாவின் வாக்காளர் அடையாள அட்டை முறையை பாராட்டிய டிரம்ப்

அமெரிக்காவில் தேர்தல் முறைகேடுகளை தடுக்கவும், நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் 'சேவ் அமெரிக்கா சட்டம் (Safeguard American Voter Eligibility Act)' என்ற சட்டத்தை கொண்டு வர டிரம்ப் தீவிரமாக முயன்று வருகிறார்.

இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் - கோப்புப்படம்
இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் - கோப்புப்படம் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

வாஷிங்டன்: அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், அமெரிக்காவின் தேர்தல் முறையில் சீர்திருத்தம் கொண்டு வரும் முயற்சியில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளார். இதற்காக அவர் இந்திய தேர்தல் முறையை வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார்.

"64 கோடி வாக்காளர்கள்... ஒருவர் கூட அடையாள அட்டை இல்லாமல் இல்லை!" - வியந்த டிரம்ப்

அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தனது சமூக வலைத்தளமான 'ட்ரூத் சோஷியல்' பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், இந்தியாவின் தேர்தல் முறையை வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார்.

அண்மையில் இந்தியாவின் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் சந்தித்த போது, "முறையான புகைப்பட அடையாள அட்டை (Photo ID) இல்லாமல் அமெரிக்காவில் எவ்வாறு தேர்தல்களை நடத்துகிறீர்கள்?" என்று வியப்புடன் கேள்வி எழுப்பியதாக டிரம்ப் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் கடந்த 2024 பொதுத்தேர்தலில் சுமார் 64.6 கோடி பேர் வாக்களித்தனர். அவர்களில் அனைவரும் முறையான புகைப்பட அடையாள ஆவணத்தை காட்டியே வாக்களித்துள்ளனர் என்பதை டிரம்ப் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

இந்தியாவில் 1 சதவீதத்திற்கும் குறைவான வாக்காளர்களே தபால் வாக்குகளை பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால், அமெரிக்காவில் தபால் வாக்குகள் மூலம் முறைகேடுகள் நடக்க வாய்ப்புள்ளதால், இந்திய முறையைப் பின்பற்றி தபால் வாக்குகளுக்குக் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க வேண்டும் என்று டிரம்ப் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

'சேவ் அமெரிக்கா சட்டம்' என்றால் என்ன?

அமெரிக்காவில் தேர்தல் முறைகேடுகளை தடுக்கவும், நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் 'சேவ் அமெரிக்கா சட்டம்' (Safeguard American Voter Eligibility Act) என்ற சட்டத்தை கொண்டு வர டிரம்ப் தீவிரமாக முயன்று வருகிறார்.

அமெரிக்க தேர்தல்களில் வாக்களிக்கப் பதிவு செய்யும் போது, வாக்காளர்கள் தாங்கள் அமெரிக்க குடிமகன் தான் என்பதற்கான அசல் ஆவணங்களை (அமெரிக்க பாஸ்போர்ட் அல்லது பிறப்புச் சான்றிதழ்) சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இந்தியாவும் பிரேசிலும் தங்களது வாக்காளர் அடையாள அட்டைகளை பயோமெட்ரிக் தரவுத்தளத்துடன் இணைத்துள்ளன. ஆனால் அமெரிக்கா இன்னும் வாக்காளர்களின் சுய சான்றளிப்பை மட்டுமே நம்பி இயங்குகிறது என வெள்ளை மாளிகை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்தல் நாள் முடிவடைந்த பிறகு வரும் தபால் வாக்குகளை எக்காரணம் கொண்டும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது என டிரம்ப் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளார்.

டிரம்ப்க்கு ஆதரவு கரம் நீட்டிய செர்ஜியோ கோர்

இந்தியாவுக்கான அமெரிக்கத் தூதர் செர்ஜியோ கோர், கடந்த வாரம் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை சந்தித்து தேர்தல் மேலாண்மை குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார். இந்த சந்திப்பை தொடர்ந்து, அதிபர் டிரம்பின் கருத்தை முழுமையாக ஆதரித்து செர்ஜியோ கோர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அதில் அவர், "அதிபர் டொனால்ட் ஜே. டிரம்ப் கூறுவது 100% சரியானது. இந்தியாவின் கடந்த தேர்தலில் 64.6 கோடி வாக்காளர்களும் அடையாள அட்டையை பயன்படுத்தியே வாக்களித்துள்ளனர். அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் உடனடியாக 'சேவ் அமெரிக்கா சட்டத்தை' நிறைவேற்ற வேண்டும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தேர்தல் அடையாள அட்டை என்பது எந்தவொரு அரசியல் சார்பும் இல்லாத, ஜனநாயகத்தின் மிக அடிப்படையான பாதுகாப்பு அம்சம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் நீடிக்கும் மோதல்

அதிபர் டிரம்ப் தேர்தல் சீர்திருத்த சட்டத்தைக் கொண்டு வரத் துடித்தாலும், அமெரிக்காவின் ஆளும் குடியரசுக் கட்சியினருக்கும் எதிர்க்கட்சியான ஜனநாயகக் கட்சியினருக்கும் இடையே இதில் கடும் கருத்து வேறுபாடு நிலவுகிறது. ஜனநாயகக் கட்சியினர், "குடியுரிமை ஆவணங்களைக் கட்டாயமாக்கினால், ஆவணங்கள் இல்லாத ஏழை எளிய அமெரிக்கக் குடிமக்கள் வாக்களிக்கும் உரிமை பறிபோகும்" என்று குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

TAGGED:

SAVE AMERICA ACT
CEC GYANESH KUMAR
US ELECTIONS
TRUMP ON INDIA VOTER CARDS
US TRUMP INDIAN ELECTIONS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.