அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தலில் குடியரசுக் கட்சி படுதோல்வி: ஈரான் போரே காரணம் என ஒப்புக் கொண்ட டிரம்ப்
டெக்சாஸ், காசாஸ், மிச்சிகன் போன்ற குடியரசுக் கட்சியின் பாரம்பரிய கோட்டைகளில் ஜனநாயகக் கட்சி வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
Published : November 5, 2026 at 4:37 PM IST
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் இடைக்காலத் தேர்தலில் ஆளும் குடியரசுக் கட்சி சந்தித்த படுதோல்விக்கு ஈரான் மீதான போரே முக்கியக் காரணம் என்று அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளான பிரதிநிதிகள் சபை மற்றும் செனட் ஆகிய இரண்டையும் எதிர்க்கட்சியான ஜனநாயகக் கட்சி முழுமையாக கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
தேர்தல் தோல்வியும் டிரம்ப்பின் விளக்கமும்
இடைக்கால தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானதை தொடர்ந்து, வெள்ளை மாளிகையில் ஊடகவியலாளர்களை சந்தித்த அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், "ஈரான் போர் காரணமாக உள்நாட்டில் எரிபொருள் மற்றும் பெட்ரோல் விலை பெருமளவில் உயர்ந்தது உண்மை தான். இதுவே தேர்தலில் எங்கள் கட்சிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது. ஆனால், மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் நான் இதே முடிவைத்தான் எடுப்பேன். ஈரான் போன்ற ஒரு நாடு அணு ஆயுதம் பெறுவதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது. நீண்ட கால அடிப்படையில் பார்த்தால் இது மட்டுமே சரியான தீர்வு" என்றார்.
குடியரசுக் கட்சிக்குள் வெடித்த மோதல்
தேர்தல் தோல்வியைத் தொடர்ந்து, டிரம்ப்பின் தீவிர ஆதரவாளர்களுக்கிடையேயும், கட்சிக்குள்ளும் கடுமையான மோதல் வெடித்துள்ளது.
அமெரிக்கத் துணை அதிபர் ஜே.டி.வென்ஸ், தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில், "நாம் இந்தத் தேர்தலில் தோற்றதற்குக் காரணம் ஈரான் போர் தான். அதிபரே இதை நேற்று இரவு ஒப்புக் கொண்டுள்ளார். குடியரசுக் கட்சி இனிமேலாவது போரை நிறுத்த வேண்டும், விலைவாசி உயர்வைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும், 'அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட்' கொள்கையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும், இஸ்ரேலுடனான உறவை மாற்றியமைக்க வேண்டும்" என்று பகிரங்கமாக வலியுறுத்தியுள்ளார். வென்ஸின் இந்தக் கருத்தை டொனால்ட் டிரம்ப் ஜூனியரும் முழுமையாக ஆமோதித்துள்ளார்.
வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த ஜனநாயகக் கட்சி
இந்த இடைக்கால தேர்தலில் அமெரிக்க வாக்காளர்கள் டிரம்ப்பின் வெளியுறவுக் கொள்கை மற்றும் விலைவாசி உயர்வுக்கு எதிராகத் தங்களின் வாக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர். டெக்சாஸ், காசாஸ், மிச்சிகன் போன்ற குடியரசுக் கட்சியின் பாரம்பரிய கோட்டைகளில் ஜனநாயகக் கட்சி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
காசாஸ் மாகாணத்தில் கடந்த 94 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு முதன்முறையாக ஜனநாயகக் கட்சியின் பாஸ்டர் ஆடம் ஹாமில்டன் செனட் உறுப்பினராகத் தேர்வாகியுள்ளார். மிச்சிகனில் அப்துல் எல்-சயீத் முஸ்லிம் செனட் உறுப்பினராக தேர்வாகி சாதனை படைத்துள்ளார்.
டிரம்ப்பிற்கு வரவிருக்கும் நெருக்கடிகள்
நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் ஜனநாயகக் கட்சியின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துள்ளதால், அதிபர் டிரம்ப்பின் எஞ்சிய 2 ஆண்டு ஆட்சிக்காலம் பெரும் சவாலாக மாறப் போகிறது.
செனட் சபையின் ஜனநாயகக் கட்சித் தலைவர் சக் ஷுமர், "நாடாளுமன்றத்தின் நிதி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி, மக்கள் அனுமதியின்றி டிரம்ப் நடத்தி வரும் இந்த சட்டவிரோத ஈரான் போருக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டைத் தடுத்து, போரை விரைவில் முடிவுக்குக் கொண்டு வருவோம்" என்று எச்சரித்துள்ளார்.
மேலும், பாதுகாப்புத் துறை ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் மீது பல்வேறு நாடாளுமன்ற விசாரணைகளை தொடங்கவும் ஜனநாயகக் கட்சியினர் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.
இருப்பினும், ஜனநாயகக் கட்சியினர் கொண்டு வரும் மசோதாக்களை வீட்டோ அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தித் தள்ளுபடி செய்யப் போவதாக டிரம்ப் தற்போதே கூறி வருகிறார்.