அமெரிக்காவில் 'ஸ்தம்பித்த' விமானப் போக்குவரத்து: லட்சக்கணக்கான பயணிகள் தவிப்பு - காரணம் என்ன?
திருமண நிகழ்வுகள் மற்றும் வார இறுதிச் சுற்றுலாக்களுக்கு செல்லவிருந்த பயணிகள் விமான நிலையங்களிலேயே காத்திருக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டனர்.
Published : November 14, 2026 at 11:55 AM IST
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டு மையங்களில் ஏற்பட்ட தகவல் தொடர்பு கோளாறு காரணமாக, நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து விமானங்களும் அவசரமாக தரையிறக்கி நிறுத்தப்பட்டன.
2001-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 11 பயங்கரவாதத் தாக்குதலுக்குப் பிறகு, அமெரிக்கா முழுவதும் விமானப் போக்குவரத்து முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டது இது இரண்டாவது முறையாகும். இந்த திடீர் தடையால் வார இறுதிப் பயணங்களுக்கு திட்டமிட்டிருந்த லட்சக்கணக்கான பயணிகள் விமான நிலையங்களில் தவித்து வருகின்றனர்.
22 கட்டுப்பாட்டு மையங்களில் கோளாறு
வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் 'அசாதாரண சூழ்நிலை மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக' இந்த நாடு தழுவிய விமான நிறுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதாக விமான போக்குவரத்து அமைப்பு அறிவித்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் விமானங்களை வழி நடத்தும் 22 விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டு மையங்களில் ஏற்பட்ட தகவல் தொடர்பு பிரச்சினை குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக விமான போக்குவரத்துத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
சைபர் தாக்குதலா? பாதுகாப்புத்துறை விளக்கம்
இந்த சம்பவம் ஏதேனும் சைபர் தாக்குதலாக இருக்குமோ என்ற அச்சம் எழுந்த நிலையில், அமெரிக்க உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு அமைச்சர் மார்க்வெய்ன் முல்லின் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் விளக்கமளித்தார்.
'இதுவரை நமக்கு எதிரான எந்தவொரு சதித் தாக்குதலுக்கான அறிகுறியும் இல்லை. இது ஒரு தொலைத்தொடர்புத் துண்டிப்பு மட்டுமே. விமானங்களில் பயணிப்பவர்களின் உறவினர்கள் யாரும் அச்சப்படத் தேவையில்லை, அனைவரும் பாதுகாப்பாக உள்ளனர்' என்று அவர் உறுதி அளித்தார்.
15 லட்சம் பயணிகள் பாதிப்பு
அமெரிக்காவில் இதுவரை 600 விமானங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்ட்டுள்ளன. விமானப் போக்குவரத்து ஆய்வு நிறுவனமான 'சிரியம்' தகவலின்படி, 496 விமானங்கள் அவை புறப்பட்ட விமான நிலையங்களுக்கே திரும்பின மற்றும் 104 விமானங்கள் வேறு விமான நிலையங்களுக்குத் திருப்பி விடப்பட்டன.
சிகாகோ ஓஹேர், டென்வர், டல்லாஸ் ஃபோர்ட் வொர்த் மற்றும் ரொனால்ட் ரீகன் வாஷிங்டன் தேசிய விமான நிலையம் உள்ளிட்ட முக்கிய விமான நிலையங்களில் ஏராளமான விமானங்கள் தரையிறக்கப்பட்டன.
வெள்ளிக்கிழமை மாலை 4 மணிக்குப் பிறகு புறப்படவிருந்த சுமார் 11,000 விமானங்களும், அவற்றில் பயணம் மேற்கொள்ள இருந்த 15 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பயணிகளும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். திருமண நிகழ்வுகள் மற்றும் வார இறுதிச் சுற்றுலாக்களுக்குச் செல்லவிருந்த பயணிகள் விமான நிலையங்களிலேயே காத்திருக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
இதற்கிடையே, கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கடற்கரை சர்வதேச விமான நிலையங்களிலிருந்து ஒரு சில சர்வதேச விமானங்கள் மட்டும் புறப்பட்டுச் சென்றன.
பழமையான தொழில்நுட்பம் தான் காரணமா?
புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு அமைப்பை அறிமுகப்படுத்தியதற்கும் இந்தக் கோளாறுக்கும் தொடர்புள்ளதா என அதிகாரிகள் விசாரித்து வருவதாக அமெரிக்க விமான போக்குவரத்துத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இருப்பினும், விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டு மையங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பழமையான தொழில்நுட்பங்களே இந்தப் பிரச்சினைக்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என விமானப் போக்குவரத்து நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.