பருவநிலை மாற்றத்தால் 2025-ல் உலகை உலுக்கிய பேரழிவுகள்
2025-ஆம் ஆண்டில், இயற்கையின் பேரழிவில் இருந்து எந்தக் கண்டமும் தப்பவில்லை. உலகில் மக்கள் வசிக்கும் 6 கண்டங்களிலும் பேரழிவுகள் நிகழ்ந்துள்ளன என்பதை கிறிஸ்டியன் எய்டு அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக 2025-ம் ஆண்டு நிகழ்ந்த 10 முக்கிய பேரழிவுகளால், இந்த உலகம் சுமார் 10 லட்சத்து 20 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு (அதாவது 122 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்) பாதிப்புகளை சந்தித்துள்ளது. இது தொடர்பாக 'கிறிஸ்டியன் எய்ட்' என்ற சர்வதேச அமைப்பு 'காஸ்டிங் தி காஸ்ட் 2025' என்ற தலைப்பில் ஒரு விரிவான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.
"பொருளாதாரரீதியாக மிகப் பெரிய இந்த 10 பேரழிவுகளும் ஒவ்வொன்றும் தலா 1 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இவற்றின் மொத்த பாதிப்பு மதிப்பு 122 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமாகும். இவை காப்பீடு செய்யப்பட்ட இழப்புகளின் அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டவை. அதாவது, காப்பீடு செய்யப்படாத உடமைகள் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை. அவ்வாறு அதையும் சேர்த்தால் உண்மையான பாதிப்பு என்பது இதை விட அதிகமாக இருக்கும். அதே சமயம் மனித இழப்புகளை இதில் கணக்கில் கொள்ளவில்லை" என்று அந்த அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
லண்டனை சேர்ந்த இம்பீரியல் கல்லூரியின் இயற்பியல் பேராசிரியரான எமரிட்டஸ், இது தொடர்பாக கூறுகையில், "இந்த பேரழிவுகள் 'இயற்கையானவை' அல்ல. இவை பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் ஆட்சியாளர்களின் அலட்சியத்தின் விளைவு" என்றார்.
முதலிடத்தில் கலிபோர்னியா காட்டுத் தீ
'கிறிஸ்டியன் எய்ட்' வெளியிட்ட பேரழிவுகள் தொடர்பான அறிக்கையில் முதலிடத்தில், கலிபோர்னியாவில் ஏற்பட்ட காட்டுத் தீ உள்ளது. இதன் சேத மதிப்பு சுமார் 60 பில்லியன் டாலர். அதாவது இந்திய மதிப்பில் 6 லட்சம் கோடி ரூபாய். மேலும் சில மாதங்கள் வரை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் எரிந்த இந்த காட்டுத் தீயால் 400-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர்.
2-வது இடத்தில் தென்கிழக்கு ஆசியாவை புரட்டிப் போட்ட சூறாவளி, வெள்ளம்
இந்தப் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில், கடந்த நவம்பர் மாதம் தென்கிழக்கு ஆசியாவை தாக்கிய சூறாவளி மற்றும் அதனால் ஏற்பட்ட வெள்ளம் உள்ளது. தாய்லாந்து, இந்தோனேசியா, இலங்கை, வியட்நாம் மற்றும் மலேசியா ஆகிய நாடுகளை புரட்டிப் போட்ட சூறாவளி மற்றும் வெள்ளம் 25 பில்லியன் டாலர் சேதத்தை ஏற்படுத்தியதோடு, 1,750-க்கும் மேற்பட்ட மக்களின் உயிரைப் பறித்தது.
3-வது இடத்தில் சீன வெள்ளம்
மூன்றாவது இடத்தில், சீனாவில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் உள்ளது. நதிகளில் கரைபுரண்டு ஓடிய வெள்ளத்தால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இடம் பெயர்ந்து சென்றனர். இதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு சுமார் 11.7 பில்லியன் டாலர் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இதில் உயிரிழப்பு குறைவு தான். 30 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது என 'கிறிஸ்டியன் எய்ட்' அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
'கிறிஸ்டியன் எய்ட்' தலைமை செயல் அதிகாரி பேட்ரிக் வாட் கூறுகையில், "காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் துயங்களுக்கு அரசியலே முக்கிய காரணம். சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் எரிபொருட்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது, காற்றில் கரியமில வாயு உமிழ்வுகளை அதிகரிக்க அனுமதிப்பது போன்றவற்றால் இவை நிகழ்கின்றன. இது போன்ற துயரங்கள் நிகழாமல் தடுக்க 2026-ல், உலகத் தலைவர்கள் உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.
பிரேசிலில் ஏற்பட்ட வறட்சி, ஸ்பெயின் மற்றும் போர்ச்சுகலில் கோடை காலத்தில் ஏற்பட்ட காட்டுத் தீ, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ரீயூனியன் தீவில் பிப்ரவரி மாதம் உருவான சூறாவளி ஆகியவை உலகின் எந்தப் பகுதியும், இயற்கையின் பேரழிவில் இருந்து தப்பவில்லை என்பதைக் காட்டுகின்றன.
நைரோபியைச் சேர்ந்த எரிசக்தி மற்றும் காலநிலை விஞ்ஞானியும், 'பவர் ஷிஃப்ட் ஆப்பிரிக்கா'வின் இயக்குநருமான முகமது அடோவ் கூறுகையில், "இந்த ஆண்டு காலநிலை மாற்றம் கொடூர யதார்த்தத்தை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டி விட்டது. பணக்கார நாடுகள், பேரழிவுகளின் பொருளாதார பாதிப்புகளை மதிப்பீடு செய்த வேளையில், ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா மற்றும் கரீபியன் முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான மக்கள் இழந்த உயிர்கள், வீடுகள் மற்றும் எதிர் காலங்களைக் கணக்கிட்டனர். 2026-ல், அரசுகள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உண்மையான ஆதரவை வழங்க வேண்டும்" என்றார்.
உலக அளவில் பொருளாதாரரீதியில் அதிகம் பாதிப்பு ஏற்படுத்திய முதல் ஆறு பேரழிவுகளில் நான்கு ஆசியாவில் நிகழ்ந்தவை. இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் 1,860-க்கும் மேற்பட்ட உயிர்களைப் பலி கொண்டது. சுமார் 6 பில்லியன் டாலர் வரை சேதம் ஏற்படுத்தியது. வெள்ளத்தால் பாகிஸ்தானில் மட்டும் 70 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். பிலிப்பைன்ஸில் ஏற்பட்ட புயல்களால் 5 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான சேதம் ஏற்பட்டது. மேலும், 14 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் இடம் பெயர்ந்து செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
2025-ஆம் ஆண்டின் ஏற்பட்ட பேரழிவுகளால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது ஏழை நாடுகள் தான். காரணம், பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை சமாளிக்க போதிய ஏற்பாடுகள் இந்த நாடுகளிடம் இல்லை என்பது தான்.
மே மாதத்தில் நைஜீரியாவிலும், ஏப்ரல் மாதத்தில் காங்கோவிலும் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கும் 'கிறிஸ்டியன் எய்ட்' வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இடம் பிடித்துள்ளன. இந்த இரு பேரழிவுகளும் லட்சக்கணக்கான மக்களை பாதித்தது. வெள்ளத்தால் நைஜீரியாவில் மட்டும் 700 பேர் வரை உயிரிழந்திருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.
ஈரான் மற்றும் மேற்கு ஆசியாவில் நீடிக்கும் வறட்சி, டெஹ்ரானில் உள்ள 1 கோடி மக்களும் தண்ணீர் பஞ்சத்தால் தாகத்துடன் தவிப்பது போன்றவையும் 'கிறிஸ்டியன் எய்ட்' வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இடம் பெற்றுள்ளன.
பருவநிலை மாற்றத்தால் ஸ்காட்லாந்தில் பல வாரங்கள் பற்றி எரிந்த காட்டுத் தீயும் இதில் அடங்கும். இந்த காட்டுத் தீயில் 47,000 ஹெக்டேர் நிலம் எரிந்து சாம்பலானது. ஜப்பான் குளிர்காலத்தில் பனிப்புயல்களையும் கோடை காலத்தில் அனல் காற்றையும் எதிர்கொண்டது.
பெரும் கவலை தரும் இயற்கை பேரழிவுகள், அண்டார்டிகாவிலும் மற்ற பெருங்கடல்களிலும் நிகழ்ந்தன. மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் கடும் வெப்பம் காரணமாக அனல் காற்று வீசியது மற்றும் கடலில் நிலவிய கடும் குளிர் காரணமாக பவளப்பாறைகள் அழிந்தன. இது பல்லுயிர்ப் பெருக்கத்திற்கு மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தலாகும்.
பிரான்சில் உள்ள எல்எஸ்சிஇ என்று அழைக்கப்படும் பருவநிலை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் ஆய்வகத்தின் இயக்குநர் டேவிட் ஃபரண்டா கூறுகையில், "கிறிஸ்டியன் எய்டு அமைப்பின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகள் தனிப்பட்ட பேரழிவுகளோ அல்லது இயற்கையின் செயல்களோ அல்ல. காலநிலை மாற்றம் இப்போது உலகம் முழுவதும் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதனால் உயிரிழப்புகள், வாழ்வாதாரம் மற்றும் பொருளாதார பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. 2025-ல் நாம் பார்த்தது எதிர்காலத்திற்கான எச்சரிக்கை அல்ல. இது காலநிலை சீர்குலைவின் தற்போதைய யதார்த்தம்" என்றார்.