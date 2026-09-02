900 மாணவர்களின் உயிரைக் காப்பாற்றிய பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் - நேபாள துயரத்தில் ஆறுதல்
"மாணவர்களின் கல்வி தொடர வேண்டும். அதற்கு ஒரு தற்காலிக இடமாவது கிடைக்க வேண்டும்" என்று கூறுகிறார் தலைமை ஆசிரியர் ராஜேந்திர தவடி.
Published : September 2, 2026 at 9:00 AM IST
விதுர்(நேபாளம்): ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி காலை 9 மணி.. நேபாளத்தின் திரிசூலி பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள திரிபுவன் திரிசூலி பள்ளிக்கு பெரும்பாலான மாணவர்கள் வந்திருந்தனர்.
அப்போது, பள்ளி ஆசிரியர் ஒருவர் ஓடிவந்து, திரிசூலி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு பள்ளத்தாக்கில் உள்ள வீடுகள், பாலங்கள் என ஒட்டுமொத்த கிராமத்தையும் அடித்துச் செல்வதாக தலைமை ஆசிரியர் ராஜேந்திர தவடியிடம் கூறினார். மற்றொரு ஆசிரியரின் செல்போனுக்கு இதே தகவல் கிடைத்துள்ளது. அடுத்த சில நிமிடங்களில் ஒரு பெற்றோர் தனது குழந்தையை வீட்டுக்கு அழைத்துச் செல்ல வந்திருந்தார்.
ஆபத்து இன்னும் அவர்களை நெருங்கவில்லை. அதற்குள் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ராஜேந்திர தவடி, உடனடியாக மணி அடித்து அனைத்து மாணவர்களையும் பள்ளியை விட்டு வெளியேறி மேடான பகுதிகளுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினார். மாணவர்களுடன் அவர் மேடான பகுதிக்குச் சென்று, அங்கிருந்து திரும்பி பார்த்தார். வெள்ளம் அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தது. சிறுவயதில் அவர் படித்த பள்ளி இதுதான். அதன் பிறகு அதே பள்ளியில் பல ஆண்டுகள் ஆசிரியராக பணியாற்றியுள்ளார். பள்ளிக் கட்டடம் தன் கண்முன்னே வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்படுவதை கண்டு அவர் உடைந்து போனார். பள்ளியில் இருந்து 2 ஊழியர்கள் வெளியேறுவதற்குள் வெள்ளம் புகுந்துவிட்டது. அவர்களை பற்றி இன்னும் தெரியவில்லை.
தலைமை ஆசிரியர் ராஜேந்திர தவடி சமயோசித முடிவால் 900 மாணவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளனர். தொலைநோக்கு பார்வை, துணிச்சல் ஆகியவற்றுக்கு முன்னுதாரணமாக அவர் திகழ்கிறார்.
அந்த பள்ளியில் மொத்தம் 1,643 மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள். பேரழிவு ஏற்பட்ட ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதி, காலை பள்ளிக்கு 900 மாணவர்கள் வந்திருந்தனர். பலர் பேருந்தில் பள்ளிக்கு வந்து கொண்டிருந்தனர். வெள்ளப்பெருக்கு பற்றிய தகவல் அறிந்ததும், தலைமை ஆசிரியர் ராஜேந்திர தவடி, பேருந்து ஓட்டுநர்களை தொடர்பு கொண்டு திரும்பிச் செல்லுமாறு கூறியுள்ளார்.
இதுபோன்று பள்ளிக்கு வந்த ஒரு பேருந்தை திரும்பி செல்லுமாறு தலைமை ஆசிரியர் கூறியுள்ளார். அந்த பேருந்து பாலத்தை கடந்து சென்ற அடுத்த சி நிமிடங்களில், வெள்ளத்தில் பாலம் அடித்துச் செல்லப்பட்டது. அன்றைய தினம், ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தில் 950-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். 4,400-க்கும் மேற்பட்டோர் மாயமாகியுள்ளனர்.
900 மாணவர்களின் உயிரை காப்பாற்றி இருந்தாலும் பள்ளி கட்டடம் அடித்துச் செல்லப்பட்டதை கண்டு கலங்கி போய் இருக்கிறார் தலைமை ஆசிரியர் ராஜேந்திர தவடி.
இதுகுறித்து செய்தியாளரிடம் அவர் கூறுகையில், "நான் இந்த பள்ளியில்தான் படித்தேன். இங்குதான் ஆசிரியராக பணியாற்றினேன். என் வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதியை இங்குதான் கழித்தேன். அதனால் இது எனக்குத் தனிப்பட்ட பேரிழப்பு.
இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு பள்ளி இருந்த பகுதிக்குச் சென்றேன். மாணவர்களின் பெற்றோர் மிகுந்த உணர்ச்சிவசப்பட்டு காணப்பட்டனர். என்னைப் பார்த்து கட்டி அணைத்து, கண்ணீர் மல்க நன்றி தெரிவித்தனர்.
மாணவர்களை காப்பாற்றியதால் கொண்டாடப்படும் அளவுக்கு நான் நாயகன் கிடையாது. நான் என் பொறுப்பைத்தான் செய்தேன். எங்கள் மாணவர்களுக்கு மனநல ஆலோசனை தேவைப்படுகிறது.
அதன்பிறகு மாணவர்களின் கல்வி தொடர வேண்டும். தற்போது மாணவர்கள் படிப்பதற்கு பள்ளி கட்டடம் இல்லை. ஒரு தற்காலிக இடமாவது கிடைக்க வேண்டும். இதுபோன்று, நேபாளத்தின் வடக்குப் பகுதியில் 69 பள்ளிகள் சேதம் அடைந்து 19,000 மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
நான் அரசிடம் கோரிக்கை வைப்பது ஒன்றே ஒன்றுதான். எங்களுக்கு பள்ளிக் கட்டம் கட்டித்தர வேண்டும்; எங்கள் மாணவர்கள் மீண்டும் வகுப்புச் செல்ல வேண்டும்" என்றார்.