'அவர் ஒரு மான்ஸ்டர்' - சுந்தர் பிச்சையை பாராட்டிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் அமெரிக்காவிலும் உலகளவிலும் கூகுள் நிறுவனம் பல்லாயிரக்கணக்கான கோடிகளை ஏஐ உள்கட்டமைப்பில் முதலீடு செய்துள்ளதாக சுந்தர் பிச்சை குறிப்பிட்டார்.
Published : September 30, 2026 at 3:36 PM IST
வாஷிங்டன்: 'அவர் ஒரு மான்ஸ்டர்' என வெள்ளை மாளிகையில் நடைபெற்ற ஏஐ நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சையை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பாராட்டிய வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
அமெரிக்க அதிபரின் வெள்ளை மாளிகையில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் தலைவர்களின் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் முன்னணி நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த கூட்டத்தில் கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை, மெட்டா சிஇஓ மார்க் ஜுக்கர்பெர்க், ஆந்த்ரோபிக் சிஇஓ டேரியோ அமோடெய் உள்ளிட்ட உலகளாவிய முன்னணி ஏஐ நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர்.
இந்த கூட்டத்தின் முடிவில் அதிபர் டிரம்ப் முன்னிலையில், ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் பாதுகாப்பிற்கான "ஒயிட் ஹவுஸ் அக்கார்ட் ஆன் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ்" என்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் அனைத்து நிறுவனங்களும் கையெழுத்திட்டன.
Trump: This guy (Sundar Pichai) is a monster, and nobody knows him. What a great life! To be a Monster and not have to go through this. All you have to know is — sundarr! Sundar is his name. pic.twitter.com/smlS58lQdW https://t.co/1swuCa4RYT— Nicholas Mugalli (@RealNickMugalli) September 29, 2026
கூட்டத்திற்குப் பின் வெள்ளை மாளிகையின் 'வெஸ்ட் விங்' பகுதிக்கு வெளியே செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், அங்கு கூடியிருந்த தொழில்நுட்பத் துறை தலைவர்களை அறிமுகப்படுத்தினார்.
அப்போது சுந்தர் பிச்சையை நோக்கி, "இவர் ஒரு மான்ஸ்டர் (அசுரன்), ஆனால் அது யாருக்கும் தெரியாது. இவ்வளவு பெரிய மான்ஸ்டராக இருந்து கொண்டு, இந்த அரசியல் குடைச்சல்கள் எதையும் சந்திக்காமல் இருப்பது எவ்வளவு சிறப்பான வாழ்க்கை" என்று வேடிக்கையாக குறிப்பிட்டார்.
டிரம்பின் இந்த திடீர் பேச்சைக் கேட்டு அங்கிருந்த மற்ற தொழில்நுட்பத் தலைவர்கள் சிரிக்க தொடங்கினர். அப்போது சுந்தர் பிச்சை புன்னகைத்தபடியே, "I’m a monster (நான் ஒரு மான்ஸ்டர்) என்பதை விட எனக்கு ஒரு சிறந்த டேக்லைன் (Tagline) கிடைக்கும் என நம்புகிறேன்" என்று சமயோசிதமாக பதிலடி கொடுத்தார்.
சுந்தர் பிச்சையின் இந்த கலகலப்பான பதிலை கேட்டதும் அதிபர் டிரம்ப் மற்றும் அங்கிருந்தவர்கள் மத்தியில் பெரும் சிரிப்பலை உருவானது. பின்னர் சுந்தர் பிச்சை வழக்கம் போலப் பொறுமையுடன், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் நன்மைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.
அப்போது அவர், "நிறுவனங்களில் நிதி பரிவர்த்தனைகளை கட்டுப்படுத்த தணிக்கை முறைகள் இருப்பது போல, மிகவும் மேம்பட்ட சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐ தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குவதற்கும் முறையான கட்டுப்பாடுகளையும், பாதுகாப்பு வழிமுறைகளையும் நாங்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் கொண்டு வருகிறோம்" என்று கூறினார்.
மேலும், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் அமெரிக்காவிலும் உலகளவிலும் கூகுள் நிறுவனம் பல்லாயிரக்கணக்கான கோடிகளை ஏஐ உள்கட்டமைப்பில் முதலீடு செய்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மார்க் ஜுக்கர்பெர்க் பேசுகையில், "இந்த உடன்படிக்கையானது ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் அல்லது ஆபத்துகள் இருந்தால், அதைத் தொடக்கத்திலேயே கண்டறிந்து சரி செய்வதற்கான பல அடுக்குக் கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்கை முறைகளை உள்ளடக்கியது" என தெரிவித்தார்.
அமெரிக்கா முழுவதும் ஏஐ தொழில்நுட்பத்திற்கான பிரம்மாண்ட 'டேட்டா சென்டர்களை' அமைப்பதற்கு டிரம்ப் தனது முழு ஆதரவை வழங்கினார். இது குறித்து ரியல் எஸ்டேட் பாணியில் பேசிய டிரம்ப், "நான் ரியல் எஸ்டேட்டில் மிகவும் கெட்டிக்காரன். இந்தத் தரவு மையக் கட்டிடங்கள் பார்க்க மிகவும் வலுவாகவும், அழகாகவும் இருப்பதோடு, உள்ளூர் சமூகங்களின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் பெரிதும் உதவும்" என்று செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
சுந்தர் பிச்சையை மான்ஸ்டர் என டிரம்ப் கூறிய வீடியோ வைரலான நிலையில், தொழில்நுட்பத் துறையில் சுந்தர் பிச்சை அடைந்துள்ள பிரம்மாண்ட வெற்றியையும், அவரது செல்வாக்கையும் பாராட்டும் விதமாகவே டிரம்ப் இந்த வார்த்தையை நேர்மறையான அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தியதாக நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.