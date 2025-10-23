ETV Bharat / international

‘எரியும் பூமி’ புத்தகத்திற்காக ரூ.30 லட்சம் பரிசு வென்ற இந்திய வம்சாவளி வரலாற்றாசிரியர்!

“பல மாற்றங்கள் தான் நம்மை இந்த காலகட்டத்திற்கு கொண்டு வந்தன என்ற உணர்வு, இந்த புத்தகம் படிக்கும் வாசகர்களிடம் வர வேண்டும். அதையே தான் நானும் இந்த புத்தகம் வாயிலாக பெற விரும்புகிறேன்”

இந்திய வம்சாவளி வரலாற்றாசிரியர் சுனில் அம்ரித் மற்றும் அவரது 'தி பர்னிங் எர்த்: ஆன் என்விரான்மென்டல் ஹிஸ்டரி ஆஃப் தி லாஸ்ட் 500 இயர்ஸ்' என்ற புத்தகத்தின் படத்தொகுப்பு.
சுனில் அம்ரித் மற்றும் அவரது 'தி பர்னிங் எர்த்: ஆன் என்விரான்மென்டல் ஹிஸ்டரி ஆஃப் தி லாஸ்ட் 500 இயர்ஸ்' என்ற புத்தகம் (Yale.edu)
October 23, 2025

லண்டன்: இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த வரலாற்றாசிரியர் சுனில் அம்ரித்தின் ‘எரியும் பூமி: கடந்த 500 ஆண்டுகளின் சுற்றுச்சூழல் வரலாறு’ (The Burning Earth: An Environmental History of the Last 500 Years) புத்தகத்திற்கு, பிரிட்டிஷ் அகாடமியின் ஆண்டின் சிறந்த புத்தகத்திற்கான பரிசு கிடைத்துள்ளது.

உலகின் சிறந்த புனைகதை அல்லாத படைப்புக்காக வழங்கப்பட்ட இந்த விருதுடன், இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.29 லட்சம் (25,000 பவுண்டுகள்) பரிசுத் தொகையும் சுனிலுக்கு வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சுனில் அம்ரித் கென்யாவில் பிறந்தாலும், அவரின் பெற்றோர்கள் தமிழ்நாட்டை பூர்விகமாகக் கொண்டவர்கள். தனது பள்ளி பருவத்தை சிங்கப்பூரில் முடித்த சுனில், பின்னர் மேற்படிப்புக்காக இங்கிலாந்தின் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து படித்துள்ளார். இப்போது, 46 வயதாகும் சுனில், அமெரிக்காவின் யேல் பல்கலைக்கழகத்தில் வரலாற்றுத் துறையில் பேராசிரியாகப் பணியாற்றி வருகிறார்.

இது அனைவரும் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் என்று, சுனிலின் ‘எரியும் பூமி: கடந்த 500 ஆண்டுகளின் சுற்றுச்சூழல் வரலாறு’ புத்தகத்தை பிரிட்டிஷ் அகாடமியின் தேர்வுக் குழு பரிந்துரைத்து, பரிசை வழங்கி கெளரவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக காணொலிக் காட்சி வாயிலாக பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய சுனில் அம்ரித், “எரியும் பூமி, ஒரு இருண்ட புத்தகமா? என்று சில நேரங்களில் என்னிடம் கேட்கப்பட்டது. இந்த புத்தகம் மனித குலத்திற்கும், சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிப்பவை குறித்து பேசுகிறது. இரண்டும் கிட்டத்தட்ட எப்போதும் ஒன்றோடொன்று பிணைக்கப்பட்டது என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது.

பல மாற்றங்கள் தான் நம்மை இந்த காலகட்டத்திற்கு கொண்டு வந்தன என்ற உணர்வு, இந்த புத்தகம் படிக்கும் வாசகர்களிடம் வர வேண்டும். அதையே தான் நானும் இந்த புத்தகம் வாயிலாக பெற விரும்புகிறேன்.

இதில் பல குறிப்புகளை நான் எழுத மறந்திருக்கலாம். ஆனால், எனக்கு தெரிந்த கால நகர்வும், அவற்றின் வாயிலாக ஏற்பட்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்களையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். இந்த பூமியில் நாம் அனைவரும் பகிர்ந்து வாழ்கிறோம். அந்த இடத்தை இயற்கைக்கும் கொடுக்க வேண்டும். இந்த பூமியில் வாழும் வேறு உயிர்களுக்கும் இடமளிக்க வேண்டும்” என்பதே இந்த புத்தகம் வாயிலாக கூற விரும்புவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: வரலாற்றில் முதல் முறை! ஜப்பானின் முதல் பெண் பிரதமராக சனே தகைச்சி தேர்வு!

சுனில் அம்ரித்தின் ‘எரியும் பூமி: கடந்த 500 ஆண்டுகளின் சுற்றுச்சூழல் வரலாறு’ புத்தகத்தின் வெற்றியை, இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த வரலாற்று பேராசிரியர் ரெபேக்கா ஏர்ல் வெளியிட்டார். இவர் பிரிட்டிஷ் அகாடமியின் சிறந்த புத்தகங்களை தேர்வு செய்யும் குழுவின் தலைவராக உள்ளார். இதை அறிவித்த போது, “மனித வரலாறு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்திற்கு இடையிலான ஒரு நீதியை இந்த புத்தகம் விவரிக்கிறது” என்று ரெபேக்கா புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

மேலும், “இது விரிவாகவும் அழகாகவும் எழுதப்பட்டுள்ளது. இன்றைய காலநிலை நெருக்கடி நிலையைப் புரிந்து கொள்ள விரும்பும் எவருக்கும் இது ஒரு சிறந்த புத்தகமாக இருக்கும். சுனிலின் உலகளாவிய கண்ணோட்டம் மனித வரலாற்றில் சுற்றுச்சூழலின் தாக்கத்தையும், சுற்றுச்சூழலில் மனிதர்களின் தாக்கத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது. அவர் எழுதியிருப்பது போல், இந்த இரண்டையும் பிரிப்பது உண்மையில் சாத்தியமில்லை” என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

