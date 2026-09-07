தேர்தலில் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள 'ஜெர்மனிக்கான மாற்றுக் கட்சி' - ஆளுங்கட்சிக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்த மக்கள்
இந்த தேர்தல் முடிவுகள் ஆளும் அரசாங்கத்தின் மீது, குறிப்பாக ஃபிரெட்ரிக் மெர்ஸ் மீது அதிருப்தி ஏற்பட்டிருப்பதை வெளிக்காட்டும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
Published : September 7, 2026 at 8:29 PM IST
மேக்டெபர்க்: ஜெர்மனியின் சாக்ஸனி-அன்ஹால்ட் (Saxony-Anhalt) மாநிலத்தில் நடைபெற்ற பிராந்தியத் தேர்தலில், வலதுசாரி கொள்கை கொண்ட 'ஜெர்மனிக்கான மாற்று கட்சி' அதிக இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.
ஜெர்மனியின் 16 கூட்டாட்சி மாநிலங்களில் ஒன்றான சாக்சனி-அன்ஹால்ட் மாநிலத்தின் நாடாளுமன்ற (Landtag) இடங்களுக்கான தேர்தல் நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடைபெற்றது.
இந்த தேர்தலில் ஜெர்மனியின் அதிபரான ஃபிரெட்ரிக் மெர்ஸ்-இன் மிதவாத வலதுசாரி கட்சியான (தேசிய அளவிலான கட்சி) 'கிறிஸ்டியன் டெமாக்ரடிக் யூனியன்' (Christian Democratic Union) படுதோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது.
அதேசமயம், இதை எதிர்த்து களம் கண்ட உல்ரிச் சீக்மண்ட் தலைமையிலான 'ஜெர்மனிக்கான மாற்று' (Alternative for Germany) என்கிற தீவிர வலதுசாரி நிலைத்தன்மைக் கொண்ட பிராந்திய (மாநில)க் கட்சி மகத்தான வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது.
குடியேற்ற எதிர்ப்பு மற்றும் ரஷ்ய ஆதரவு நிலை ஆகியவற்றை முக்கிய நிலைப்பாடாகக் கொண்டு களம் கண்ட கட்சி இதுவாகும். இந்த கட்சி மொத்தம் உள்ள 83 இடங்களில் 39 இடங்களை கைப்பற்றி உள்ளது. அத்துடன், 43.8 சதவீதம் வாக்குகளைப் பெற்று முன்னணி இடத்தையும் அது பிடித்துள்ளது.
இதற்கு அடுத்தபடியாக 15 இடங்களைப் பிடித்து இரண்டாம் இடத்தை தேசிய கட்சியான கிறிஸ்டியன் டெமாக்ரடிக் யூனியன் பிடித்துள்ளது. இது மொத்தமாக 17.2 சதவீதம் வாக்குகளை மட்டும் பெற்றிருக்கிறது.
ஜெர்மனிக்கான மாற்று கட்சி அதிக இடங்களைப் பிடித்திருந்தாலும் அது தனிப் பெரும்பான்மையைப் பெறவில்லை. பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் மூன்று இடங்கள் அந்த கட்சிக்கு தேவைப்படுகிறது. ஆகையால், இந்த கட்சியால் தற்போது தனிப்பெரும்பான்மையைப் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
24 ஆண்டுகளாக சாக்சோனி-அன்ஹால்ட் மாநிலத்தை ஃபிரெட்ரிக் மெர்ஸ்-இன் தேசிய அளவிலான கட்சி ஆட்சி செய்து வந்த சூழலில் மாநில கட்சியான ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி, மக்களின் பேராதரவைப் பெற்றுள்ளது. குடியேற்ற எதிர்ப்பு கட்சியின் 13 ஆண்டு கால வரலாற்றில் மாநில கட்சி ஆட்சியமைக்கும் சூழல் உருவாகியிருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும்.
அத்துடன், இந்த தேர்தல் முடிவுகள் ஆளும் கட்சியின் மீது குறிப்பாக, ஃபிரெட்ரிக் மெர்ஸ் மீது அதிருப்தி ஏற்பட்டிருப்பதை வெளிக்காட்டும் வகையில் அமைந்துள்ளது. எனவே, ஜெர்மனிக்கான மாற்று கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் வராவிட்டாலும், இந்த முடிவு அதிபர் மெர்ஸ்க்கு மிகப் பெரிய பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
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தொடர்ந்து, நவீன ஜெர்மனியில் இதுவரை எந்தவொரு தீவிர வலதுசாரி அல்லது மக்களுக்கான கட்சி என்ற பெயரில் இயங்கும் வலதுசாரிக் கட்சியும் தேசிய, மாநில அல்லது பெருநகர அரசாங்கத்தை கைப்பற்றவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.
இந்த மாபெரும் வெற்றி குறித்து ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி கட்சியின் ஆளுநர் வேட்பாளரான உல்ரிச் சீக்மண்ட், அந்நாட்டின் தேசிய ஊடக நிறுவனமான ஏஆர்டி (ARD) இடம் கூறும்போது, "நாங்கள் வரலாறு படைத்துள்ளோம். ஆட்சி அமைக்கத் எங்கள் கட்சிக்கு மக்களிடம் இருந்து ஆணை கிடைத்துள்ளது. சில விஷயங்கள் அப்படியே தொடராது என்பதை மக்கள் இந்த தேர்தலின் வாயிலாக தெளிவுப்படுத்தியுள்ளனர். இந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் எங்களுக்காக மிகச் சிறப்பாகப் பிரச்சாரம் செய்தவர் ஃபிரெட்ரிக் மெர்ஸ்தான். சிறுபான்மை அரசாங்கம் போன்ற 'விளையாட்டுகளில்' ஈடுபடப் போவதில்லை" என கூறினார்.