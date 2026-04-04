வாஷிங்டன் மேயர் பதவிக்கான போட்டியில் தமிழ்நாட்டில் பிறந்த ரினி சம்பத்

அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவோன் என்ற முழுக்கத்துடன் ஜனநாயக கட்சியின் வேட்பாளர் போட்டியில் களமிறங்கியுள்ள ரினி சம்பத், ஒரு புதிய வாஷிங்டனை படைப்போம் என்று வாக்குறுதியையும் அளித்து தனது பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கியுள்ளார்.

ரினி சம்பத் - கோப்புப்படம் (X@RiniSampath)
By PTI

Published : April 4, 2026 at 11:13 AM IST

வாஷிங்டன்: தமிழ்நாட்டில் பிறந்த ரினி சம்பத், அமெரிக்காவின் தலைநகர் வாஷிங்டன் மேயர் பதவி வேட்பாளர்களுக்கான தேர்தலில் போட்டியிடும் முதல் தெற்காசியர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார்.

வாஷிங்டன் மேயர் தேர்தல் 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடத்தப்படுகிறது. 2026-ம் ஆண்டுக்கான தேர்தல் வரும் நவம்பர் மாதம் 3-ந் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர் தேர்வுக்கான தேர்தல் ஜூன் மாதம் 16-ந் தேதி நடைபெறுகிறது. இதில் வெற்றி பெறுபவர்கள் நவம்பர் பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிடுவார்கள்.

இந்த நிலையில், ஜூன் மாதத்திற்கான அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர் தேர்வுக்கான நடவடிக்கைகள் தற்போது அங்கு தொடங்கி சூடுபிடித்துள்ளன. இதில், ஜனநாயக கட்சியின் சார்பில் 31 வயதான ரினி சம்பத் போட்டியிடுகிறார். தமிழ்நாட்டின் தேனியில் பிறந்த இவர், தனது 7-வது வயதில் பெற்றோருடன் அமெரிக்காவுக்கு இடம் பெயர்ந்தார். அங்கு வாஷிங்டனில் வசித்து வரும் ரினி சம்பத், அரசு ஒப்பந்ததாரராக உள்ளார்.

வாஷிங்டனில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவோன் என்ற முழுக்கத்துடன் ஜனநாயக கட்சியின் வேட்பாளர் போட்டியில் களமிறங்கியுள்ள ரினி சம்பத், ஒரு புதிய வாஷிங்டனை படைப்போம் என்று வாக்குறுதியையும் அளித்து பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கியுள்ளார்.

"நான் அரசியல்வாதி அல்ல. ஆதலால் யாருக்கும் நான் கடமைப்பட்டவள் இல்லை. ஒரு போதும் ஒருதலைபட்சம் என்பது என்னிடம் இருக்காது. நமது நகரத்தின் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவதில் மட்டும் முழுநேரமும் கவனம் செலுத்துவேன்" என்று ரினி சம்பத் தனது இணையதளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், "வெற்றி நமக்கு பிரகாசமாக உள்ளது. வெறும் நான்கு வாரங்களில் வாஷிங்டன் டி.சி. வரலாற்றில் மேயர் பதவிக்கான வாக்குச்சீட்டில் இடம் பிடித்த முதல் தெற்காசிய வேட்பாளர் என்ற பெருமையை நான் பெற்றுள்ளேன். சிக்கனமான எனது பிரச்சாரத்திற்கு மக்கள் மத்தியில் ஆதரவு பெருகியுள்ளது" என்று அவர் கூறினார்.

வாஷிங்டன் டி.சி.யில் ஜனநாயகக் கட்சியினரே பெருமளவில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றனர். மேலும், 1975-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதல் மேயர் தேர்தலில் இருந்து, இந்த நகரத்தில் குடியரசுக் கட்சியை சேர்ந்த யாரும் மேயராக இருந்ததில்லை. அதற்கு முன்பு, அமெரிக்க அதிபரால் நியமிக்கப்பட்ட ஆணையர்கள் குழுவால் வாஷிங்டன் நகரம் நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தது.

"வாஷிங்டன் டி.சி.யின் மேயராக, நமது நகரம் பொதுமக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவதை உறுதி செய்வதே எனது முன்னுரிமையாக இருக்கும். சாலைகளில் உள்ள மேடுபள்ளங்கள் சரி செய்யப்படும். பொட்டோமாக் ஆற்றில் பேரழிவை ஏற்படுத்தும் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்" என்றும் ரினி சம்பத் வாக்குறுதிகள் அளித்துள்ளார்.

வாஷிங்டன் டி.சி. மேயர் பதவி வேட்பாளர் போட்டியில் ஜேனீஸ் லூயிஸ் ஜார்ஜ், கென்யன் மெக்டஃபி, கேரி குட்வெதர், ராபர்ட் எல் கிராஸ் மற்றும் ரோண்டா ஹாமில்டன் ஆகியோரும் உள்ளனர்.

