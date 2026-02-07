மலேசியாவில் திருவள்ளுவர் மையம்; இந்தியாவுக்கான இணைப்பு பாலம் தமிழ்: பிரதமர் மோடி புகழாரம்
கடந்த சில ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வளர்ச்சியை கண்டுள்ளதாக பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : February 7, 2026 at 10:57 PM IST
கோலாலம்பூர்: திருவள்ளுவரின் சிந்தனைகளையும், படைப்புகளையும் பிரபலப்படுத்துவம் வகையில் மலேசியாவில் திருவள்ளுவர் மையம் அமைக்கப்படவுள்ளதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
மலேசிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம் அழைப்பை ஏற்று பிரதமர் மோடி இரண்டு நாள் பயணமாக இன்று காலை மலேசியா சென்றார். தலைநகர் கோலாலம்பூரில் அவருக்கு அந்நாட்டு அரசு சார்பாக உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. விமான நிலையத்தில் இருந்து மலேசிய பிரதமர் அன்வருடன் ஒரே காரில் பிரதமர் மோடி பயணித்தார். அதைத்தொடர்ந்து புலம்பெயர் இந்தியர்கள் மத்தியில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார்.
அப்போது பேசிய அவர், " மலேசியாவுடனான நமது உறவு ஒவ்வொரு வருடமும் உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது. 2024இல் பிரதமர் அன்வரின் இந்திய வருகையின் போது இருதரப்பு உறவை மேம்படுத்த விரிவான ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்தினோம். இன்றைக்கு உங்கள் முன்பு நாங்கள் இருவரும் கைகோர்த்து நிற்கிறோம். இந்தியாவின் வெற்றி என்பது மலேசியாவின் வெற்றி. இது ஆசியாவின் வெற்றி. நாம் அனைவரும் இணைந்து மனித குலத்திற்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒற்றை புள்ளியில் இணைந்து நிற்கிறோம். குறிப்பாக இந்திய நிறுவனங்கள் மலேசியாவுடன் இணைந்து பணியாற்ற எப்போதும் ஆர்வமாக இருக்கின்றன.
மலேசிய-இந்திய டிஜிட்டல் கவுன்சில் நமது டிஜிட்டல் ஒத்துழைப்புக்கான புதிய பாதைகளை வகுத்து வருகின்றன. இந்தியாவின் யுபிஐ விரைவில் மலேசியாவிற்கு வரும் என்பதை இந்த நேரத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன். கடந்த சில ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் இணைப்பு வசதிகள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வளர்ச்சியை கண்டுள்ளது. நமது விமான நிலையங்களின் எண்ணிக்கை ஒரு தசாப்தத்தில் இரு மடங்காகியுள்ளது. வந்தே பாரத் உள்ளிட்ட நவீன ரயில்கள் சர்வதேச அளவில் பாராட்டுக்களை பெற்று வருகின்றன.
மலேசியாவில் தமிழை நினைவு கூர்ந்த பிரதமர் மோடி
Tamil culture is greatly popular in Malaysia. So are Tamil festivals. The great Thiruvalluvar’s thoughts motivate countless people. My friend, PM Anwar Ibrahim, is a big fan of the versatile MGR.— Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2026
We will be establishing a Thiruvalluvar centre in Malaysia to further popularise… pic.twitter.com/LcVJM7D2Fu
உலகம் முழுவதும் இந்தியாவுக்கான இணைப்பு பாலமாக தமிழ் உள்ளது. தமிழ் கலாச்சாரம் உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ளது. தமிழ் இலக்கியங்கள் மிகவும் பழைமையானது. மலேசியாவில் 3% பேர் தமிழ் மொழி பேசுகிறார்கள். அதோடு மலேசிய அரசு தமிழ் மொழியை சிறுபான்மை மொழியாக அங்கீகரித்துள்ளது. இந்திய திரைப்படங்கள், பாடல்கள் மலேசியாவில் பிரபலம் என்பதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். பிரதமர் அன்வர் நன்றாக பாடக்கூடியவர் என்பதை நீங்கள் கூட அறிந்திருப்பீர்கள். இந்தியாவில் அவர் பாடிய பழைய இந்தி மொழிப்பாடல்கள் தொடர்பான வீடியோக்கள் வைரலாகின" என்றார்.
இதனிடையே இந்த சந்திப்பு தொடர்பாக பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், "மலேசியாவில் தமிழ் கலாச்சாரம் மிகுந்த செல்வாக்கு பெற்றுள்ளது. தமிழ் பண்டிகைகளும் அப்படித்தான். மாபெரும் திருவள்ளுவரின் சிந்தனைகள் எண்ணற்ற மக்களை ஊக்குவிக்கின்றன. என் நண்பர், பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம், பன்முகத் திறமை கொண்ட எம்.ஜி.ஆரின் தீவிர ரசிகர். திருவள்ளுவரின் சிந்தனைகளையும் படைப்புகளையும் மேலும் பிரபலப்படுத்தும் நோக்கில், மலேசியாவில் ஒரு திருவள்ளுவர் மையத்தை நாங்கள் நிறுவ உள்ளோம். மேலும், மாணவர்கள் இந்தியாவில் கல்வி பயில்வதற்காக திருவள்ளுவர் கல்வி உதவித்தொகைகளும் வழங்கப்படும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.