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ஸ்வீடனில் மீண்டும் 'செங்கொடி'| பிரதமராகிறார் மேக்டலினா ஆண்டர்சன்

ஐரோப்பாவின் பல நாடுகளில் தீவிர வலதுசாரிகள் வென்று வரும் வேளையில், ஸ்வீடனில் இடதுசாரிகள் மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது சர்வதேச அரங்கில் கவனிக்கத்தக்க ஒன்றாக மாறியுள்ளது.

பிரதமராக பதவியேற்கவுள்ள மேக்டலினா ஆண்டர்சன்
பிரதமராக பதவியேற்கவுள்ள மேக்டலினா ஆண்டர்சன் (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : September 18, 2026 at 2:48 PM IST

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ஸ்டாக்ஹோம்: ஐரோப்பிய நாடான ஸ்வீடனில் நடைபெற்று முடிந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இடதுசாரி கூட்டணி வெற்றி பெற்றுள்ளது. தேர்தல் தோல்வியை தொடர்ந்து, தற்போதைய பிரதமர் உல்ஃப் கிறிஸ்டர்சன் பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களாக நடைபெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கையில், இரு கூட்டணிகளுக்கும் இடையே மிகக் கடுமையான போட்டி நிலவி வந்த நிலையில், நேற்று நள்ளிரவு வெளியான இறுதி முடிவுகள் ஸ்வீடன் அரசியலில் பெரும் அதிரடி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

ஸ்வீடன் நாடாளுமன்ற தேர்தலில், ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான இடங்களில் இடதுசாரிக் கூட்டணி வெற்றி பெற்றுள்ளது. சமூக ஜனநாயகக் கட்சி தலைமையிலான இடதுசாரி மற்றும் பசுமைக் கட்சிகளின் கூட்டணி 176 இடங்களை கைப்பற்றி பெரும்பான்மையை நிரூபித்துள்ளது.

பிரதமர் உல்ஃப் கிறிஸ்டர்சனின் மாடரேட் கட்சி மற்றும் தீவிர வலதுசாரிக் கொள்கை கொண்ட ஸ்வீடன் டெமாக்ராட்ஸ் உள்ளடங்கிய கூட்டணி 173 இடங்களை மட்டுமே பெற்று ஆட்சியை இழந்துள்ளது.

தேர்தல் முடிவுகள் குறித்துப் பேசிய பிரதமர் உல்ஃப் கிறிஸ்டர்சன், "மக்களின் தீர்ப்பை நான் தலைவணங்கி ஏற்றுக் கொள்கிறேன். ஸ்வீடனில் ஒரு நிலையான அரசை அமைப்பதற்காக எனது தார்மீகப் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு ஆட்சியைப் பிடித்த வலதுசாரிக் கூட்டணி, கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி, பணவீக்கம் மற்றும் குடியேற்றக் கொள்கைகளில் எடுத்த கடுமையான முடிவுகள் காரணமாக மக்களின் அதிருப்தியை சந்தித்ததே இந்தத் தோல்விக்கு முக்கியக் காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும், உக்ரைன் - ரஷ்யா போருக்கு பின் ஸ்வீடன் நேட்டோ ராணுவ அமைப்பில் இணைந்த பிறகு நடைபெற்ற முதல் பொதுத் தேர்தல் இதுவாகும். ஐரோப்பாவின் பல நாடுகளில் தீவிர வலதுசாரிகள் வென்று வரும் வேளையில், ஸ்வீடனில் இடதுசாரிகள் மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது சர்வதேச அரங்கில் கவனிக்கத்தக்க ஒன்றாக மாறியுள்ளது.

இந்தத் தேர்தல் வெற்றியின் மூலம், ஸ்வீடனின் சமூக ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவரான மேக்டலினா ஆண்டர்சன் மீண்டும் ஸ்வீடனின் பிரதமராக பொறுப்பேற்கவுள்ளார். இவர் ஏற்கனவே ஸ்வீடனின் முதல் பெண் பிரதமராக பதவி வகித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

புதிய அரசு அமைப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் அடுத்த வாரம் தொடங்கவுள்ள நிலையில், நாடாளுமன்றத்தில் நூலிழை பெரும்பான்மை மட்டுமே இருப்பதால், கூட்டணிக் கட்சிகளை அரவணைத்து செல்வதே இவருக்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர்.

TAGGED:

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