திபெத்தில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் - குறைந்தது 16 பேர் உயிரிழப்பு; 30க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்
திபெத்திய தலைநகர் லாசாவிலிருந்து சுமார் 400 கிலோமீட்டர் தொலையில் 173 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக தேசிய நில அதிர்வு ஆய்வு மையம் (NCS) தெரிவித்திருக்கிறது.
Published : October 23, 2026 at 1:45 PM IST
ஹைதராபாத்: சீனாவின் திபெத் பகுதியில் வியாழக்கிழமை (அக்டோபர் 22) மாலை 7.0 ரிக்டர் அளவிலான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதில் சிக்கி குறைந்தது 16 பேர் உயிரிழந்தனர்; 32 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
சீனாவின் திபெத் பகுதியில் கடந்த மாதம் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் பேரழிவு ஏற்பட்டது. அதிலிருந்து மீண்டு வருவதற்குள் நேற்று ஒரு பயங்கர நிலநடுக்கம் உருவாகியுள்ளது. திபெத்திய தலைநகர் லாசாவிலிருந்து சுமார் 400 கிலோமீட்டர் தொலையில் 173 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக தேசிய நில அதிர்வு ஆய்வு மையம் (NCS) தெரிவித்திருக்கிறது.
இந்த நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட இடர்பாடுகளில் சிக்கி காயமடைந்தவர்களில் 11 பேர் கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகவும், மற்றவர்களுக்கு லேசான காயங்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் 300க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
நிலநடுக்கத்தால் சேதமடைந்த இடங்களில் மீட்புப்பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த சேதங்களை மதிப்பீடு செய்து வருவதாகவும், காணாமல் போனவர்களை தேடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அசம்பாவிதத்தில் காயமடைந்தவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ சிகிச்சைகளை உடனடியாக அளிக்கும்படியும், உயிரிழப்புகள் ஏற்படாதவாறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்படியும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
முன்னதாக, செப்டம்பர் 3 அன்று திபெத்தில் சுமார் 14 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் 5.0 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதேபோல் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு திபெத்தில் 6.8 ரிக்டர் என்ற அளவில் உருவான நிலநடுக்கத்தால் 120க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். இந்நிலையில் நேற்று ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தால் உயிர்ச்சேதங்களும் பொருட்சேதங்களும் ஏற்பட்டுள்ளன.
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அதிகரித்து வரும் வெப்பநிலை, பனிப்பாறைகள் உருகுதல், வானிலை மாற்றங்கள் போன்ற காரணிகள் கிங்காய் - திபெத் பீடபூமி முழுவதும் இயற்கை பேரிடர் அபாயங்களை அதிகரிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
முன்னதாக, ஆகஸ்ட் 26 அன்று நேபாள - திபெத் எல்லைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட பனிப்பாறை சரிவால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் பேரழிவு ஏற்பட்டது. அதில் வீடுகள், சாலைகள், நீர்மின் திட்டங்கள் என அனைத்தும் சேதமடைந்தன. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் காணாமல்போயினர். இந்த தாக்கத்தால் ஏற்பட்ட நிலைமை சீரடைவதற்குள் தற்போது அந்த பகுதியில் மீண்டும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருப்பது அங்குள்ள மக்களை கவலையடைய செய்திருக்கிறது.