ஹார்முஸ் நீரிணையை திறப்பதாக அறிவித்த ஈரான்; நன்றி தெரிவித்த டிரம்ப்
Published : April 17, 2026 at 10:49 PM IST
ஹைதராபாத்: சரக்கு கப்பல்களின் போக்குவரத்துக்காக ஹார்முஸ் நீரிணை திறக்கப்படுவதாக ஈரான் அறிவித்துள்ளதற்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்சி, தமது எக்ஸ் வலைதளத்தில் இன்று பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் 'லெபனானில் போர் நிறுத்தம் அமலில் உள்ளது. இந்தப் போர் நிறுத்தம் நீடிக்கும் வரை ஈரானின் துறைமுகங்கள் மற்றும் கடல்சார் அமைப்பால் ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பாதையில், ஹோர்முஸ் நீரிணை அனைத்து வர்த்தகக் கப்பல்களின் போக்குவர்த்துக்காக முழுமையாகத் திறக்கப்படுகிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
லெபனானுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையே 10 நாள்கள் போர் நிறுத்தத்தை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்த அடுத்த நாளே ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சகம் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஈரானின் இந்த அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தமது 'ட்ரூத் சோஷியல்' தளத்தில் ஒரு பதிவைப் பகிர்ந்துள்ளார். அதில் போர் நிறுத்தம் நீடிக்கும் காலம் முழுவதும் ஹோர்முஸ் நீரிணை கப்பல் போக்குவரத்திற்காகத் திறக்கப்படும் என்ற ஈரானின் அறிவிப்பை அவர் வரவேற்றுள்ளார்.
"ஹார்முஸ் நீரிணை திறக்கப்பட்டு, முழுமையான போக்குவரத்திற்குத் தயாராக உள்ளது என்று ஈரான் அறிவித்துள்ளதற்கு நன்றி!" என்று டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.