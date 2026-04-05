டிரம்ப்பை தடுத்து நிறுத்துங்கள்; வளைகுடா நாடுகளிடம் கோரிக்கை வைத்த முகம்மது அல் பராதிய்
வளைகுடா நாடுகளும், ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் இந்த விவகாரத்தில் தலையிட வேண்டும் என முகம்மது அல் பராதிய் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
Published : April 5, 2026 at 12:19 PM IST
கெய்ரோ: மத்திய கிழக்கை மீண்டும் நெருப்பு பிழம்பாக மாற்றும் முன் டிரம்ப்பை தடுத்து நிறுத்துங்கள் என அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவரும், சர்வதேச அணுசக்தி முகமையின் (IAEA) முன்னாள் தலைமை இயக்குநருமான முகம்மது அல் பராதிய் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இரு நாடுகளும் இணைந்து ஈரான் மீது கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக போர் தொடுத்து வருகின்றன. இதில் இருந்து தன்னை தற்காத்துக் கொள்ள ஈரான், ஹார்முஸ் நீரிணையை பகடைக்காயாக பயன்படுத்தி வருகின்றது. உலகின் 25 சதவீத கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்திற்கு முக்கிய ஆதாரமாக இந்த வழித்தடம் இருக்கின்றது.
இத்தகைய முக்கிய கடல்வழிப் பாதையை ஈரான், அதன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருப்பதால் தற்போது உலக அளவில் எரிசக்தித் துறை மிகப் பெரிய பாதிப்பைச் சந்தித்து வருகின்றது. முக்கியமாக இந்தியாவில் இதன் தாக்கம் சற்றே வீரியமானதாகக் காணப்படுகின்றது. அதேவேளையில், இந்தியா உள்ளிட்ட சில நாடுகளுக்கு மட்டும் விதிவிலக்களித்து, அந்த நாடுகளின் கச்சா எண்ணெய் கப்பல்களின் போக்குவரத்துக்கு ஈரான் அனுமதியளித்துள்ளது.
இருப்பினும், ஹார்முஸ் நீரிணை கடல்பரப்பு பதற்றம் நிறைந்ததாகவே காட்சியளிக்கின்றது. இந்த மாதிரியான சூழலிலேயே ஹார்முஸ் நீரிணையை திறக்க 10 நாட்கள் கால அவகாசத்தை ஈரானுக்கு சமீபத்தில் அமெரிக்கா வழங்கியது. இது தற்போது நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளது.
இதை நினைவூட்டும் விதமாக, "ஈரான் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்ள அல்லது ஹார்முஸ் நீரிணையை திறந்துவிட நான் பத்து நாட்கள் அவகாசம் அளித்தேன். அது நினைவில் இருக்கிறதா? நேரம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் 48 மணி நேரமே உள்ளது. ஈரான் உடன்படவில்லை என்றால் பேரழிவை சந்திக்க நேரிடும்" என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நேற்று (ஏப்ரல் 4) அவரின் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.
To— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) April 4, 2026
Security Council @UN @antonioguterres @EUCouncil @EmmanuelMacron@MFA_China @mfa_russia
Nothing can be done to stop this madness?! https://t.co/r5esCaDODZ
அமெரிக்க அதிபரின் இந்த பதிவிற்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவரும், சர்வதேச அணுசக்தி முகமையின் (IAEA) முன்னாள் தலைமை இயக்குநருமான முகம்மது அல் பராதிய் தற்போது எதிர்வினையாற்றியிருக்கின்றார். வளைகுடா நாடுகளும், ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் இந்த விவகாரத்தில் தலையிட வேண்டும் என அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "பேரழிவுமிக்கதொரு ராணுவ மோதல் ஏற்படக்கூடும். தயவுசெய்து, மீண்டும் ஒருமுறை டொனால்ட் டிரம்ப் இந்த பகுதியை நெருப்புக் கோளாக மாற்றுவதற்கு முன்பு, வளைகுடா நாடுகள் தங்களால் இயன்ற அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும்" என தெரிவித்துள்ளார்.
الى حكومات الخليج :— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) April 4, 2026
رجاءا مجددا القيام بكل ما في وسعكم قبل ان يقوم هذا المعتوه بتحويل المنطقة إلى كرة من لهب … https://t.co/r5esCaDODZ
குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் சமாதான ஒப்பந்தம் எட்டப்படாவிட்டால், ஈரானின் அத்தியாவசிய உள்கட்டமைப்புகளை அழித்துவிடுவோம் எனவும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை வலுக்கட்டாயமாக மீண்டும் திறந்துவிடுவோம் என்றும் டிரம்ப் அச்சுறுத்தியிருப்பதை சுட்டிக்காட்டி அவர் இத்தகைய கருத்துகளை பதிவிட்டுள்ளார்.
ஏற்கனவே, ஈரானில் சமீபத்தில் கட்டப்பட்ட மிகப் பெரிய பாலத்தை அமெரிக்கா சில நாட்கள் முன்பு தாக்கி அழித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.