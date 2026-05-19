ETV Bharat / international

முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலை; இலங்கை தமிழர்களுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டிய கனடா பிரதமர்

இலங்கை மக்களுக்கு அமைதியை அளிக்க சர்வதேச அளவில் எடுக்கப்படுகிற முயற்சிகளுக்கு கனடா தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும் என்று அந்நாட்டு பிரதமர் உறுதியளித்துள்ளார்.

கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னே
கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னே (ANI Photo/Naveen Sharma)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 19, 2026 at 1:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஒட்டாவா: இலங்கை உள்நாட்டு போரில் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் உறுதுணையாக இருப்போம் என கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னே தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையில் 1983 முதல் 2009 வரை உள்நாட்டு ஆயுத மோதல் நடைபெற்றது. இந்த போரில் இலங்கை அரசு படைகள், விடுதலை புலிகளுடன் தொடர்பில் இருப்பதாக சந்தேகப்பட்ட தமிழர்களுக்கு எதிராக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டன. இதன் விளைவாக, அங்கு வாழும் தமிழர்கள் சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக இறுதிகட்ட போர் நடைபெற்றது. அப்போது கோத்தபய ராஜபக்சே இலங்கையின் அதிபராக இருந்த நிலையில், இந்த போரில் ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்டனர். இந்த போரில் உயிர் நீத்தவர்களை நினைவுகூரும் விதமாக ஆண்டுதோறும் மே 18ஆம் தேதியன்று முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்கள், இந்த நாளில் உயிர் நீத்தோருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவர். குறிப்பாக, முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு ஸ்தூபியில் அனுசரிக்கப்படும் நினைவு நிகழ்வில் ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்துவார்கள்.

அதன்படி, நேற்று 15ஆம் ஆண்டு முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்ற நினைவுக் கூட்டத்தில் அரசியல் தலைவர்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் கலந்துகொண்டு அஞ்சலி செலுத்தினர்.

இதையும் படிங்க: எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்; முக்கிய முடிவு எடுக்க வாய்ப்பு

இலங்கை தமிழர்கள் அதிகம் வாழ்கிற நாடுகளில் ஒன்றான கனடாவிலும் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், இலங்கை போரில் பல்வேறு துயரங்களை சந்தித்த குடும்பங்களுக்கு உறுதுணையாக நிற்பதாக அந்நாட்டு பிரதமர் மார்க் கார்னே தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னே தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “தமிழ் இனப்படுகொலை நினைவு நாளில், இலங்கை உள்நாட்டு போரில் உயிரிழந்த பல்லாயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு நாங்கள் மரியாதை செலுத்துகிறோம். மேலும், இந்த போரில் கடும் துயரங்களை சந்தித்தவர்களுக்கும், தப்பி பிழைத்தவர்களுக்கும், அவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கும், சமூகத்தினருக்கும் நாங்கள் உறுதுணையாக நிற்கிறோம்.

உலகிலேயே அதிகப்படியான புலம்பெயர் தமிழர்கள் கனடாவில் வசிக்கின்றனர். வன்முறை மற்றும் தாக்குதல்களிலிருந்து தப்பி, இங்கு பலர் தஞ்சமடைவதுண்டு. பொறுப்புணர்வை அதிகரித்து, மனித உணர்வுகளை நிலைநிறுத்தி, இலங்கை மக்களுக்கு அமைதியை அளிக்க சர்வதேச அளவில் எடுக்கப்படுகிற முயற்சிகளுக்கு கனடா தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

TAMIL GENOCIDE REMEMBRANCE DAY
CANADA PRIME MINISTER CARNEY
முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு தினம்
கனடா அதிபர் கார்னே
SRILANKA GENOCIDE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.