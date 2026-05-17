ETV Bharat / international

ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸின் சென்னை அலுவலகத்தில் ரூ.2.2 கோடி முறைகேடு; நிறுவன நிர்வாகம் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

இழந்த பணத்தை மீட்பதற்காக, இந்திய சட்ட அமலாக்கத் துறையை தொடர்பு கொண்டிருப்பதாகவும், அவர்கள் விசாரணையை தொடங்கி இருப்பதாகவும் ஶ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவன நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 17, 2026 at 7:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கொழும்பு: இலங்கையைச் சேர்ந்த ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனம், சென்னையில் உள்ள தனது அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் பல இந்திய ஊழியர்கள் 2 கோடியே 20 லட்ச ரூபாய் அளவுக்கு நிதி மோசடி செய்திருப்பதாக பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை தெரிவித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க.. வந்தே பாரத் ரயிலை மறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் கைது

இதுகுறித்து அந்த நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "சென்னையில் உள்ள ஶ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனத்தின் அலுவலகத்தில் பணியாற்றும் சில ஊழியர்கள், போலி ஆவணங்கள், போலி ரசீதுகள், போலி கையொப்பங்கள் ஆகியவற்றை சமர்ப்பித்து நிதி முறைகேடு செய்துள்ளனர். ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில், அவர்கள் மொத்தம் 2 கோடியே 20 லட்ச ரூபாய் அளவுக்கு முறைகேடு செய்துள்ளனர்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், இந்த முறைகேடு எந்த காலகட்டத்தில் நடைபெற்றுள்ளது என்று ஶ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனம் தெளிவுபடுத்தவில்லை.

இந்நிலையில், இழந்த பணத்தை வசூலிப்பதற்காக, இந்திய சட்ட அமலாக்கத் துறையை தொடர்பு கொண்டிருப்பதாகவும், அவர்கள் விசாரணையை தொடங்கி இருப்பதாகவும் ஶ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க.. இந்தியா-நெதர்லாந்து இடையே 17 ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து; சோழர்கால செப்பேடுகளும் இந்தியா வருகை

மேலும், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள ஒருவருக்கு அவரது மின்னஞ்சலை தவறாக பயன்படுத்தியதால், தவறுதலாக அவருக்கு பணம் செலுத்தப்பட்ட மற்றொரு சம்பவத்தையும் ஶ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

TAGGED:

SRILANKAN AIRLINES
MISAPPROPRIATING FUNDS
INDIAN EMPLOYEES
SRILANKAN AIRLINES ACCUSES INDIANS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.