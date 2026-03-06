ETV Bharat / international

ஈரான் கப்பலுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கிய இலங்கை: 208 மாலுமிகள் பத்திரமாக மீட்பு

‘ஐ.ஆர்.ஐ.என்.எஸ் புஷெர்’ என்ற ஈரான் கப்பலில் 53 அதிகாரிகள், 84 கேடட்கள், 48 மூத்த மாலுமிகள் மற்றும் 23 கடற்படை வீரர்கள் என 208 பணியாளர்கள் இருந்ததாக இலங்கை அரசு தெரிவித்துள்ளது.

ஈரானிய போர்க்கப்பல் ஐஆர்ஐஎஸ் தேனா
ஈரானிய போர்க்கப்பல் ஐஆர்ஐஎஸ் தேனா (AP Photo)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 6, 2026 at 12:33 PM IST

1 Min Read
கொழும்பு: திரிகோணமலை துறைமுகத்தில், ஈரானின் கப்பலை நிறுத்த இலங்கை அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

இலங்கை கடற்பரப்பில் அண்மையில் ஏற்பட்ட பதற்றமான சூழ்நிலையைத் தொடர்ந்து, மனிதாபிமான அடிப்படையில் 2-ஆவது ஈரான் கப்பலுக்கு திருகோணமலை துறைமுகத்தில் இடமளிக்க இலங்கை அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக அந்நாட்டு அதிபர் அனுர குமார திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த புதன்கிழமை (மார்ச் 4), ஈரானின் ஐ.ஆர்.ஐ.எஸ் தேனா (IRIS Dena) என்ற போர்க்கப்பல் காலி (Galle) கடற்பரப்பிற்கு அருகே இந்திய பெருங்கடலில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, அமெரிக்காவின் நீர் மூழ்கி கப்பலால் தாக்கப்பட்டு கடலில் மூழ்கடிக்கப்பட்டது. இதில் 84 ஈரான் மாலுமிகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும், 32 பேர் இலங்கை கடற்படையினரால் மீட்கப்பட்டனர்.

மக்கள் உயிர் முக்கியம்

இந்த விவகாரம் இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், நேற்று வியாழக்கிழமை இலங்கை பானந்துறைக்கு அருகில் உள்ள இலங்கையின் பிரத்தியேக பொருளாதார கடற்பரப்பில் (EEZ) ஐ.ஆர்.ஐ.என்.எஸ் புஷெர் (IRINS Bushehr) என்ற ஈரான் கப்பல் அவசர உதவி கோரி நின்றது. இந்த கப்பலில், 53 அதிகாரிகள், 84 கேடட்கள், 48 மூத்த மாலுமிகள் மற்றும் 23 கடற்படை வீரர்கள் என 208 பணியாளர்கள் இருந்ததாக இலங்கை அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சூழலில் ஈரான் கப்பலுக்கு இடமளித்தது குறித்து கருத்து தெரிவித்திருக்கும் அதிபர் அனுர குமார, “மனித உயிர்கள் விலைமதிப்பற்றவை. நாங்கள் எந்தவொரு அழுத்தத்திற்கும் அடிபணிய மாட்டோம். எங்கள் நடுநிலைமையை எப்போதும் பேணுவோம்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், கப்பலில் இருந்த அனைவரும் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டனர் என்றும், அதில் மருத்துவ உதவி தேவைப்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் இலங்கை அதிபர் தெரிவித்துள்ளார்.

மூழ்கடிக்கப்பட்ட ஐ.ஆர்.ஐ.எஸ் தேனா

அமெரிக்க நீர்மூழ்கிக் கப்பலால் புதன்கிழமை மூழ்கடிக்கப்பட்ட ஈரானின் ஐ.ஆர்.ஐ.எஸ் தேனா கப்பல் குறித்து பேசியிருக்கும் இலங்கை வெளியுறவு அமைச்சர் விஜித ஹெரத், "காலை 5:08 மணிக்கு இலங்கை கடற்படை மற்றும் கடலோர காவல்படைக்கு காலியில் இருந்து சுமார் 40 கடல் மைல் தொலைவில் மூழ்கும் நிலையில் ஐஆர்ஐஎஸ் தேனா என்ற கப்பல் குறித்த அவசரச் செய்தி கிடைத்தது. உடனடியாக இலங்கை கடற்படை உதவிக்கு அனுப்பப்பட்டது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதலை நடத்திவரும் வேளையில், இந்திய பெருங்கடலில் ஈரான் கப்பலை அமெரிக்க நீர்மூழ்கிக் கப்பல் வீழ்த்தியதற்கு பல தரப்பில் இருந்தும் கண்டன குரல்கள் எழுந்து வருகின்றன. இந்நிலையில், 2-ஆவது ஈரான் கப்பலுக்கு இலங்கை அரசு இடம் கொடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

