இலங்கை முன்னாள் அதிபர் ராஜபக்ச மனைவி கைது - ரூ. 1 கோடி நிதி மோசடி வழக்கில் 'திடீர்' திருப்பம்
ராஜபக்சவின் மனைவி கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் இலங்கை அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
By PTI
Published : October 7, 2026 at 5:07 PM IST
கொழும்பு: இலங்கையின் முன்னாள் அதிபர் மஹிந்த ராஜபக்சவின் மனைவியும், அந்த நாட்டின் முன்னாள் முதல் பெண்மணியுமான ஷிரந்தி ராஜபக்ச, தொண்டு நிறுவன நிதி மோசடி வழக்கில் லஞ்ச ஒழிப்பு அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
குழந்தைகள் புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கான மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்கியதில் சுமார் 1 கோடி ரூபாய் முறைகேடு செய்ததாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
ஷிரந்தி ராஜபக்ச 'சிரிலிய சவியா' என்ற அறக்கட்டளையை கொழும்பு நகரில் நடத்தி வந்தார். இந்த அறக்கட்டளை மூலமாக, கொழும்பில் உள்ள மஹரகம அபேக்ஷா குழந்தைகள் புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கு அதிநவீன மருத்துவ ஸ்கேனர் கருவி ஒன்றை வாங்குவதற்காக பொதுமக்களிடம் இருந்து நிதி திரட்டப்பட்டது.
ஆனால், குறிப்பிட்ட அந்த மருத்துவக் கருவியை சீன அரசாங்கமே இலங்கைக்கு இலவசமாக நன்கொடையாக வழங்கியிருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, பொதுமக்களிடம் இருந்து திரட்டப்பட்ட சுமார் ரூ. 1 கோடி (10 மில்லியன் இலங்கை ரூபாய்) மருத்துவமனைக்கு செல்லாமல், ஷிரந்தி ராஜபக்சவின் சொந்த வங்கிக் கணக்கிற்கு சென்றது. இதனை அவர் சொந்த செலவுக்காக பயன்படுத்தியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இந்த நிதி மோசடி குறித்து இலங்கையின் லஞ்ச ஊழல் மற்றும் முறைகேடுகள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்தனர். விசாரணையின் முடிவில், நிதியைத் தவறாக பயன்படுத்தியதற்கான வலுவான ஆதாரங்கள் கிடைத்ததை தொடர்ந்து, ஷிரந்தி ராஜபக்ச அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டார்.
ராஜபக்சவின் மனைவி கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் இலங்கை அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.