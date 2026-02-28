ETV Bharat / international

விஜய் அல்ல; யார் நினைத்தாலும் கச்சத்தீவை மீட்க முடியாது - இலங்கை அமைச்சர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகர்

தேர்தல் காலங்களில் கச்சத்தீவை மீட்போம் என்று பேசுவது வெறும் வாக்குச் சேகரிப்பதற்கான ஒரு முயற்சியே தவிர, அதில் உண்மைத்தன்மை இல்லை என இலங்கை அமைச்சர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகர் பேட்டியளித்துள்ளார்.

இலங்கை அமைச்சர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகர் பேட்டி
இலங்கை அமைச்சர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 28, 2026 at 7:14 PM IST

1 Min Read
கச்சத்தீவு: விஜய் மட்டுமல்ல, யார் நினைத்தாலும் கச்சத்தீவை மீட்க முடியாது என இலங்கை அமைச்சர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகர் ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா - இலங்கை இடையேயான நட்புறவை மேம்படுத்தும் வகையில் கச்சத்தீவில் ஆண்டுதோறும் புனித அந்தோணியார் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி 27 மற்றும் 28ஆம் தேதிகளில் நடைபெற்ற தேர்த் திருவிழாவில் இந்தியாவிலிருந்து 4000 பேர், இலங்கையிலிருந்து 7000 பேர் என 11 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். இதில் இரவு தேர் பவனி, காலையில் சிறப்பு ஆராதனையுடன் விழா நிறைவு பெற்றது.

இந்த விழாவில் இலங்கை கடல் தொழிற்துறை அமைச்சர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார். பின்னர் ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்த அவர், “ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் இந்த விழாவில் பல்வேறு மதங்களை சேர்ந்தவர்கள் நட்புறவுடன் கலந்து கொள்கின்றனர். நாளுக்கு நாள் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது” என்றார்.

தொடர்ந்து தமிழக மீனவர்களின் படகுகள் மற்றும் கச்சத்தீவு விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், தமிழக மீனவர்களிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சுமார் 100க்கும் மேற்பட்ட படகுகளைத் திரும்ப ஒப்படைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.

இதுகுறித்து மேலும் பேசிய அவர், “முதற்கட்டமாக மனிதாபிமான அடிப்படையில் சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் முடிக்கப்பட்டு, சீரமைக்கப்பட்டுள்ள 28 படகுகள் விரைவில் மீனவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும். பழுது பார்க்க முடியாத நிலையில் உள்ள படகுகளைத் தவிர மற்றவை உரிய முறையில் படகுகளுக்கு சொந்தமானவர்களிடம் வழங்கப்படும்.

மேலும், சுமார் 60 முதல் 70 படகுகள் தொடர்பான வழக்குகள் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கின்றன. அந்த வழக்குகள் முடிந்தவுடன், அவை நிச்சயமாகத் திரும்ப ஒப்படைக்கப்படும்” என்றார்.​

கச்சத்தீவை மீட்க வேண்டும் எனத் தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் நடிகர் விஜய் உள்ளிட்டோர் வலியுறுத்தி வருவது குறித்துக் கேட்டபோது, “கச்சத்தீவு என்பது இலங்கைக்குச் சொந்தமானது. அதை மீட்பது என்பது விஜய் மட்டுமல்ல; யாராலும் முடியாத காரியம்” என்று உறுதியாக தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய ராமலிங்கம் சந்திரசேகர், "தேர்தல் காலங்களில் கச்சத்தீவை மீட்போம் என்று பேசுவது வெறும் வாக்குச் சேகரிப்பதற்கான ஒரு முயற்சியே தவிர, அதில் உண்மைத்தன்மை இல்லை" என்றார்.

