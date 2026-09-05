இலங்கையின் அரசியலை அசைத்த ஏர்பஸ் விமான ஊழல் - நமல் ராஜபக்ச கைது
இலங்கையில் ஒரு காலத்தில் அசைக்க முடியாத சக்தியாக விளங்கிய ராஜபக்ச குடும்பத்திற்கு, நமல் கைது பெரும் பின்னடைவாகக் கருதப்படுகிறது. எனினும், இந்த அனைத்துக் குற்றச்சாட்டுகளையும் ராஜபக்ச குடும்பத்தினர் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளனர்.
By PTI
Published : September 5, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 7:19 PM IST
கொழும்பு: இலங்கை முன்னாள் அதிபர் மகிந்த ராஜபக்சவின் மூத்த மகனும், எம்பியுமான நமல் ராஜபக்ச, ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு ஏர்பஸ் விமானங்கள் வாங்கியதில் சுமார் 8,00,000 அமெரிக்க டாலர் லஞ்சம் பெற்றதாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இலங்கையின் லஞ்சம் அல்லது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்கும் ஆணையத்தால் 5 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடத்தப்பட்ட தீவிர விசாரணைக்குப் பிறகு அவர் கைது செய்யப்பட்டு, நீதிமன்ற உத்தரவின்படி செப்டம்பர் 18 வரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஏர்பஸ் விமான கொள்முதல் ஊழல் தொடர்பாகப் பதிலளிக்க, லஞ்ச ஒழிப்பு ஆணைக்குழு அலுவலகத்தில் ஆஜராகுமாறு நமல் ராஜபக்சவுக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. இதன்படி ஆஜரான அவரிடம் அதிகாரிகள் 5 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தீவிர விசாரணை நடத்தினர். அவரது பதில்களில் முரண்பாடுகள் இருந்ததால், விசாரணை முடிவில் அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
கைதான நமல் ராஜபக்சவை, கொழும்பு நீதிமன்றத்தில் அதிகாரிகள் ஆஜர்படுத்தினர். நமல் தரப்பு வழக்கறிஞர் நிஷாந்த தயானந்தா தாக்கல் செய்த பிணை மனுவை நீதிமன்றம் நிராகரித்து, அவரைச் சிறையிலடைக்க உத்தரவிட்டது.
ஏர்பஸ் விமான ஊழல் வழக்கு
2013-ல் ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்திற்காக ஐரோப்பிய ஏர்பஸ் நிறுவனத்திடம் இருந்து 10 அதிநவீன விமானங்களை வாங்குவதற்கு 2.3 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தத்தை பெறுவதற்காக ஏர்பஸ் நிறுவனம், இலங்கையின் உயர் மட்ட அரசியல்வாதிகள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்குப் பெருமளவில் லஞ்சம் கொடுத்ததாகப் புகார் எழுந்தது.
பிரான்ஸ், பிரிட்டன் மற்றும் அமெரிக்க உளவு அமைப்புகள் நடத்திய கூட்டு விசாரணையில், இந்த ஊழல் பணம் சிங்கப்பூரில் உள்ள இரு முக்கிய வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் கைமாறியதும், அதில் 8 லட்சம் அமெரிக்க டாலர் நமல் ராஜபக்சவுக்கு சென்றடைந்ததும் தற்போதைய விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.
பின்னர் 2016-ல் ஆட்சிக்கு வந்த புதிய அரசு இந்த சர்ச்சைக்குரிய ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்தது. ஆனால், ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ததற்காக இலங்கை அரசு ஏர்பஸ் நிறுவனத்திற்கு பெரும் அபராதத் தொகையை தவணையாக செலுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கபில சந்திரசேனா, நமல் ராஜபக்சவுக்கு லஞ்சப் பணத்தை கைமாற்றியதாக ஒப்புக் கொண்டார். ஆனால், இவ்வழக்கில் மீண்டும் கைது செய்யப்படுவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு (கடந்த மே மாதம்) அவர் உறவினர் வீட்டில் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தது பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியது.
இந்த ஊழல் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தும் வகையில் பிரான்சில் உள்ள ஏர்பஸ் நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத் தொடக்கத்தில் இலங்கைக்கு வந்து, லஞ்ச ஒழிப்பு ஆணைக்குழுவிடம் முக்கிய ஆதாரங்களையும் வாக்குமூலங்களையும் அளித்துச் சென்றனர்.
இலங்கையில் ஒரு காலத்தில் அசைக்க முடியாத சக்தியாக விளங்கிய ராஜபக்ச குடும்பத்திற்கு, நமல் கைது பெரும் பின்னடைவாகக் கருதப்படுகிறது. எனினும், இந்த அனைத்துக் குற்றச்சாட்டுகளையும் ராஜபக்ச குடும்பத்தினர் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளனர்.
தங்களது கட்சி நடத்தத் திட்டமிட்டிருந்த அரசுக்கு எதிரான மாபெரும் பேரணியை சீர்குலைப்பதற்காகவே, தற்போதைய அரசு திட்டமிட்டு அரசியல் பழிவாங்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளதாக நமல் ராஜபக்சவின் பொதுஜன பெரமுண கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது.