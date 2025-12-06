ETV Bharat / international

இலங்கையை விடாமல் துரத்தும் மழை - இதுவரை 607 பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல்

இந்த மழை தொடர்ந்து நீடித்தால், மீண்டும் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படலாம் என இலங்கையின் தேசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது.

டிசம்பர் 1, 2025 திங்கட்கிழமை, இலங்கையின் கண்டியில் உள்ள சரசவிகம கிராமத்தில், நிலச்சரிவில் இருந்து தப்பிய ஒருவர், சேதமடைந்த தனது வீட்டின் இடிபாடுகளுக்கு இடையில் தனது உடைமைகளைத் தேடுகிறார்.
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 6, 2025 at 10:34 AM IST

கொழும்பு: இலங்கையில் நிலவிவரும் மோசமான வானிலை காரணமாக, கடந்த இரண்டு வாரங்களில் மட்டும் 607 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டின் பேரிடர் மேலாண்மை மையம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

வட தமிழகத்தில் அண்மையில் கனழையை தந்த 'டிட்வா' புயல் முதலில் இலங்கையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. புயல் காரணமாக பெருமழையால் அந்நாட்டின் பல இடங்களில் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டன. இதுவரையில், மழை வெள்ள பாதிப்பால் 607 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக இலங்கையின் பேரிடர் மேலாண்மை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், அங்கு வானிலை நிலவரம் தொடர்ந்து மோசமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் மட்டும் இலங்கையில் 150 மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு மழை பெய்துள்ளதாக தேசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (NBRO) தெரிவித்துள்ளது. இந்த மழை தொடர்ந்து நீடித்தால் மீண்டும் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படலாம் எனவும் அந்நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இலங்கையில் மழை வெள்ளத்தால் இதுவரை 20 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருப்போர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து 50,000 என்ற எண்ணிக்கையில் இருந்து, 2 லட்சத்து 25,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது. மேலும், மழை வெள்ள பாதிப்பில் காணாமல் போனவர்களின் எண்ணிக்கை 341-இல் இருந்து 214 ஆக குறைந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அரசாங்கம் கூறியுள்ளது.

கூடுதல் நிதி வேண்டும்

மோசமான இந்த நெருக்கடி நிலையில், வெள்ளிக்கிழமையன்று (டிசம்பர் 5) இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய அதிபர் அனுர குமார திசாநாயக்க, “சர்வதேச நாணய நிதியத்தில் (ஐ.எம்.எஃப்) கோரப்பட்டிருந்த சுமார் ரூ. 2,607.9 கோடி (2.9 பில்லியன் டாலர்கள்) கடன் தொகையின் 6-ஆவது தவணையான ரூ. 312 கோடி வெளியிடுவதை தாமதப்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளேன்.

இந்த தவணைத் தொகை, டிசம்பர் 15 அன்று கையெழுத்தாகி கிடைப்பதாக இருந்தது. ஆனால், ஐ.எம்.எஃப்-யிடம் கூடுதல் பணம் வேண்டி கோரிக்கை வைக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, 6-ஆவது தவணையை தாமதப்படுத்தும் படி கேட்டுக்கொண்டுள்ளேன்,” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கிடையில், மத்திய நகரமான கம்போலாவில், சேற்றை அகற்றவும், மழை வெள்ள சேதத்தை சரிசெய்யவும் பிற பகுதிகளிலிருந்து தன்னார்வலர்களை அழைத்து வருவதாக குடியிருப்புவாசிகள் தெரிவித்துள்ளனர். ஒரு வீட்டை சுத்தம் செய்ய, ஒரு நாள் முழுவதும் 10 நபர்கள் தேவைப்படுவதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்புப் பணிகளுக்கு உதவ, ஆயிரக்கணக்கான ராணுவ வீரர்களை அனுப்பியுள்ளதாகவும் இலங்கை ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், மறுகட்டமைப்பு செலவுகளுக்காக சுமார் 6,250 கோடி ரூபாய் (7 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்) தேவைப்படும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக ஆணையர் ஜெனரல் பிரபாத் சந்திரகீர்த்தி (மீட்புப் பணிகள் பொறுப்பு) கூறியுள்ளார்.

