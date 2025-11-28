ETV Bharat / international

டித்வா புயலால் வெள்ளம் - தத்தளிக்கும் இலங்கை; உயிரிழப்பு 56 ஆக உயர்வு; 21 பேர் மாயம்

கனமழை காரணமாக ஆறுகளில் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால், தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் இலங்கை
வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் இலங்கை (AFP)
By AFP

Published : November 28, 2025 at 8:50 PM IST

புத்தளம் (இலங்கை): இலங்கையில் டித்வா புயலால் ஏற்பட்ட மழை, வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி 56 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் 21 பேர் மாயமாகி உள்ளதாக அந்த நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது.

டித்வா புயல் காரணமாக, இலங்கையின் கிழக்கு கடற்கரை பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் ஏராளமான வீடுகள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளன. பெரும்பாலான ரயில் சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டு உள்ளதால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புயல் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள் தமிழ்நாட்டை நோக்கி நகரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தற்போதைய நிலவரப்படி இலங்கையில் 65,000 சதுர கிலோ மீட்டர் (25,000 சதுர மைல்) பரப்பளவு முழுவதும் கனமழை பெய்து வருகிறது. மேலும் சில பகுதிகளில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 360 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கை மத்திய பகுதியான தேயிலை அதிகம் விளையும் பதுளை மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட மண் சரிவில் 56 பேர் உயிருடன் புதைந்துள்ளனர். மேலும் 21 பேர் மாயமாகி உள்ளதாகவும், 14 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இலங்கையின் பேரிடர் மேலாண்மை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் வாகனங்கள்
வெள்ளத்தில் மிதந்து செல்லும் வாகனங்கள் (AFP)

அது மட்டுமல்லாமல் கனமழை மற்றும் அதனால் ஏற்பட்ட மண்சரிவு காரணமாக 700-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் சேதமடைந்துள்ள நிலையில் சுமார் 1800 குடும்பங்கள் தற்காலிக முகாம்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன. நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மழை பெய்து வருவதால், வெள்ளத்தில் சிக்கி தவிக்கும் கிராம மக்களை பாதுகாப்பாக மீட்க, ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் கடற்படை படகுகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

கனமழை காரணமாக இலங்கையின் ஆறுகளில் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால், தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். நாடு முழுவதும் பள்ளி தேர்வுகளை அரசு இரண்டு நாட்களுக்கு நிறுத்தி வைத்துள்ளதோடு அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு நாள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கையின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது தொகுதிகளுக்கு சென்று மீட்பு பணிகளில் ஈடுபடும் வகையில் பட்ஜெட் விவாதம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையில் கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் பெய்த கனமழையின் போது 26 பேர் உயிரிழந்தனர். அதே போல் டிசம்பர் மாதம் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு காரணமாக 17 பேர் உயிரிழந்தனர். அதற்கு முன்பாக இந்த நூற்றாண்டின் மிக மோசமான வெள்ளம் கடந்த 2003 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ஏற்பட்டதில் 254 பேர் உயிரிழந்தனர். இலங்கையை பொறுத்தவரை நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் மின்சாரத்திற்கு பருவ கால பருவமழையை நம்பி இருக்கும் சூழலில் அவ்வப்போது காலநிலை மாற்றம் காரணமாக வெள்ளப் பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

