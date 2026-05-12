இலங்கை பண்டாரவளையில் தொடரும் கனமழை - சாலைகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியதால் போக்குவரத்து கடும் பாதிப்பு
Published : May 12, 2026 at 11:46 AM IST
பதுளை: இலங்கையின் பண்டாரவளை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் பெய்து வரும் அதி தீவிர கனமழை காரணமாக மாநகரின் முக்கியச் சாலைகள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலுமாக முடங்கியுள்ளது.
மழை மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கால் அடிக்கடி பாதிக்கப்படுகிற இடங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது இலங்கை. நிறைய மலைப்பகுதிகளும், ஆறுகளும் இருக்கிற நாடு என்பதாலேயே ஒவ்வொரு கனமழையின் போதும் வெள்ளப்பெருக்கு, நிலச்சரிவு போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இதனால் அங்குள்ள மக்கள் கடும் பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
ஒரு பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு முன்பாகவே, அடுத்த பாதிப்பு ஏற்படுவதால் அங்குள்ள மக்கள் சிரமங்களுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர். இந்நிலையில் பதுளை (பாதுல்லா) மாவட்டத்தில் நேற்று (மே 11) காலை முதல் பெய்து வரும் அடைமழை காரணமாக நகரின் வடிவால்கள் நிரம்பி வழந்து, வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
வெள்ள நீரானது பிரதான சாலைகளுக்குள் புகுந்ததன் விளைவாக பண்டாரவளை நகரில் உள்ள பெரும்பாலான வணிக வளாகங்கள் மற்றும் கடைகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்துள்ளது. இதன் காரணமாக அங்குள்ள வியாபாரிகளுக்கு பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், சாலைகளிலும் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் கார் மற்றும் இருசக்கர வாகனப் போக்குவரத்து கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக பண்டாரவளை - பதுளை சாலை, பண்டாரவளை - தியத்தலாவ பிரதான சாலை ஆகிய வழித்தடங்களில் நேற்று பல கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன. இதனால் பயணிகள் மற்றும் அலுவலகம் செல்பவர்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
பொதுமக்களின் சிரமங்களை போக்கும் வகையில், தேங்கியுள்ள வெள்ள நீரை வெளியேற்றவும், போக்குவரத்து நெரிசலைச் சீர்செய்யவும் நகர சபையினரும், காவல் துறையினரும் இணைந்து போர்க்கால அடிப்படையில் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும், அங்கு மழை தொடர்ந்து பெய்து வருவதை கருத்தில் கொண்டு அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் (DMC) பின்வரும் எச்சரிக்கைகளை விடுத்துள்ளது. மலைச்சரிவுகளில் வசிக்கும் மக்கள் மிகுந்த விழிப்புணர்வுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மலைப்பாங்கான சாலைகளில் பனிமூட்டம் மற்றும் நிலச்சரிவு அபாயம் இருப்பதால் அந்த பாதைகளில் பயணிக்கும் போது வாகன ஓட்டிகள் மிகவும் நிதானமாக வாகனங்களைச் இயக்குமாறும் போக்குவரத்து காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
பதுளை மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழை காரணமாக பண்டாரவளை பகுதியில் பதற்றமான சூழல் நிலவுகிறது.