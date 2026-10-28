ஸ்பெயினில் கோர விபத்து: இரு ரயில்கள் மோதி 64 பயணிகள் உயிரிழப்பு
இந்த விபத்தால் மாட்ரிட் மற்றும் அண்டலூசியா பகுதிகளுக்கு இடையேயான அதிவேக ரயில் போக்குவரத்து முற்றிலுமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
By PTI
Published : October 28, 2026 at 6:08 PM IST
மாட்ரிட்: ஸ்பெயின் தலைநகர் மாட்ரிட் அருகே இரு அதிவேக ரயில்கள் மோதிய விபத்தில் 64 பயணிகள் உயிரிழந்தனர். மேலும் பலர் படுகாயமடைந்துள்ளதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மத்திய ஸ்பெயினின் டோலிடோ மாகாணத்தில் உள்ள ஊர்டா மற்றும் மோரா நகரங்களுக்கு இடையே இன்று காலை இந்த துயர சம்பவம் நிகழ்ந்தது. தலைநகர் மாட்ரிட் நகரில் இருந்து செவில்லி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த 'இரியோ' மற்றும் அரசுக்கு சொந்தமான 'ரென்பே' ஆகிய இரு நிறுவனங்களின் அதிவேக ரயில்கள் இந்த விபத்தில் சிக்கின.
தண்டவாளத்தில் ஏற்கனவே சென்று கொண்டிருந்த ஒரு ரயிலின் பின்புறத்தில், பின்னால் வந்த மற்றொரு அதிவேக ரயில் மிக பலமாக மோதியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த அதிபயங்கர மோதலின் தாக்கத்தால் முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த ரயிலின் பல பெட்டிகள் தண்டவாளத்தை விட்டுத் தூக்கி வீசப்பட்டு அருகில் இருந்த பள்ளத்தில் உருண்டு விழுந்தன. பல பெட்டிகள் முற்றிலும் சேதமடைந்தன. இதில் இருந்த பயணிகள் அனைவரும் கத்திக் கூச்சலிட்டனர்.
விபத்து நடந்த சமயத்தில் இரு ரயில்களிலும் சேர்த்து மொத்தம் 500-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு மீட்பு ஹெலிகாப்டர்கள், தீயணைப்பு வாகனங்கள் மற்றும் மருத்துவக் குழுவினர் விரைந்தனர்.
காயமடைந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக டோலிடோ மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள அனைத்து மருத்துவமனைகளும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த விபத்தால் மாட்ரிட் மற்றும் அண்டலூசியா பகுதிகளுக்கு இடையேயான அதிவேக ரயில் போக்குவரத்து முற்றிலுமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் கோர விபத்து குறித்து அதிர்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ள ஸ்பெயின் பிரதமர் பெட்ரோ சான்செஸ், விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார். மேலும், காயம் அடைந்து மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை வழங்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இரு ரயில்கள் மோதிக் கொண்ட துயர சம்பவம் காரணமாக, பிரதமர் பெட்ரோ சான்செஸ் பங்கேற்கவிருந்த இன்றைய அனைத்து நிகழ்வுகள் மற்றும் தேர்தல் பிரச்சார நிகழ்ச்சிகளும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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விபத்துக்கான காரணம் குறித்து அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், ரயில் விபத்தி சிக்கி காயம் அடைந்தவர்களில் பலரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதால், பலி எண்ணிக்கை உயரக் கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.