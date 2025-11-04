இயற்கையின் பேரதிசயம்...! ஏர் இந்தியா விபத்தில் உயிர் பிழைத்த விஸ்வாஸ் குமார் இப்போது எப்படி இருக்கிறார்?
விமான விபத்தில் உயிரிழந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் உணரும் வலிக்கு, சிறிதும் குறைவில்லாமல் அனுதினமும் வலியோடு நாட்களை கடத்தி வருகிறார் இயற்கையின் பேரதிசியமாக உயிர் பிழைத்த விஸ்வாஸ் குமார் ரமேஷ்.
Published : November 4, 2025 at 4:44 PM IST
லண்டன்: ஏர் இந்தியா விமான விபத்தில் உயிர் பிழைத்த இந்திய வம்சாவளி இளைஞரான விஸ்வாஸ் குமார் ரமேஷ் எப்படி இருக்கிறார்? இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி விட்டாரா? என்பதற்கான பதிலை தற்போது அவரே கூறியுள்ளார்.
கடந்த ஜூன் மாதம் 12 ஆம் தேதியை இந்திய மக்களால் அவ்வளவு எளிதில் மறக்க முடியாது. குஜராத்தில் உள்ள அகமதாபாத் விமான நிலையத்தில் இருந்து, 242 பயணிகளுடன் லண்டன் புறப்பட்ட ஏர் இந்தியாவுக்கு சொந்தமான போயிங் விமானம் (AI171) ஓடுபாதையில் இருந்து மேலெழும்பிய சிறிது நிமிடங்களில், அருகில் இருந்த மருத்துவக் கல்லூரி விடுதி மீது மோதி வெடித்துச் சிதறியது. இந்த விபத்தில் விமானத்தில் பயணம் செய்த 241 பேர் உடல் சிதறி உயிரிழந்த நிலையில், 40 வயதான விஸ்வாஸ் குமார் ரமேஷ் மட்டும் உயிர் தப்பினார்.
விமானம் வெடித்து சிதறிய அந்த சில நிமிடங்களில், தொலைக்காட்சிகள் அதனை நேரடி ஒளிப்பரப்பு செய்த நிலையில், மருத்துவக் கல்லூரி கட்டடத்தின் இருந்து ஆடைகள் கிழந்த நிலையில், உடலில் ஆங்காங்கே காயத்தோடு அவர் நடந்து வந்த காட்சி இன்றும் காண்போரை நிலைகுலைய வைத்து விடும். அவ்வாறு, இயற்கையின் பேரதிசியமாக உயிர் பிழைத்த அவர் தற்போது எப்படி இருக்கிறார்? என்ற கேள்விக்கு அவர் அளித்துள்ள பதில், விமான விபத்தை கேட்ட போது சராசரி மனிதனுக்கு ஏற்பட்ட அதே வலியை, மீண்டும் வரவைக்கிறது என்றால் அதுமிகையல்ல.
5 மாதங்கள் ஆகியும் அந்த வேதனையிலும், அதிர்ச்சியிலும் மீளாதவராகவே தற்போதும் விஸ்வாஸ் குமார் ரமேஷ் இருந்து வருகிறார். விமான விபத்துக்கு பிறகு சிறிது காலம் அகமதாபாத் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர், தற்போது இங்கிலாந்தில் தனது குடும்பத்தினருடன் வசித்து வருகிறார்.
இது தொடர்பாக அவர் கூறும்போது, "விமான விபத்தில் எனது சகோதரரை இழந்து விட்டேன். இது எனது வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டுவிட்டது. சிறுவயதில் இருந்தே எனக்கு முதுகெலும்பை போன்று பின்புலமாக இருந்து வந்தார். ஆனால், இப்போது அவர் இல்லை. அந்த இழப்பை என்னால் ஈடு செய்ய முடியவில்லை. தற்போது என் வீட்டில் தனி அறையில் இருக்கிறேன். எப்போதும் தனிமையில் இருப்பதையே விரும்புகிறேன்.
எனது மனைவியிடம் கூட அதிகம் பேசுவதில்லை. அந்த துயர சம்பவத்தில் இருந்து நான் உட்பட எனது குடும்பத்தினர் யாரும் இன்னும் மீளவில்லை. விபத்துக்கு பிறகு உடல்ரீதியிலும், மன ரீதியிலும் மிகவும் கடினமான சூழ்நிலையில் இருந்து வருகிறேன். எனது தாயார் என்னை விட மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்து வருகிறார். வீட்டு வாசலில் அமர்ந்து கொண்டு யாரிடமும் பேசாமல் நாட்களை ஓட்டி வருகிறார். ஒவ்வொரு நாளையும் எனது குடும்பம் வேதனையில் கடந்து வருகிறது" என்றார்.
விபத்துக்கு பிறகு கடும் மன உளைச்சலால் (PTSD) அவதிப்பட்ட வரும் ரமேஷ், இந்தியாவில் சில மாதங்கள் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். தற்போது லெய்செஸ்டர் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு திரும்பிய நிலையில், மன உளைச்சலுக்கான சிகிச்சையை அவர் தொடரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையின், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற வழக்கறிஞர் ராட் சீகர் இது தொடர்பாக கூறும் போது, "அவருக்கு நிறைய உதவிகள் தேவைப்படுகின்றன. அவருக்கு உடல் மற்றும் மனரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. அவரது குடும்பம் நடத்தி வந்த மீன் பிடி தொழிலிலும் தற்போது நலிவடைந்துவிட்டது. எனவே, அவர்கள் பொருளாதாரரீதியாகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அவர்களுக்கு நலதிட்ட உதவிகளை வழங்க முன்வர வேண்டும். விமான நிறுவனம் இடைக்கால நிவாரணமாக வழங்கிய ரூ.25 லட்சம் அவரது அன்றாட தேவையை பூர்த்தி செய்ய போதுமானதாக இல்லை. எனவே, அவரது வாழ்வுக்கு தேவையான உதவிகளை விமான நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்" என்றார்.
விமான விபத்தில் உயிரிழந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் உணரும் வலிக்கு, சிறிதும் குறைவில்லாமல் அனுதினமும் வலியோடு நாட்களை கடத்தி வருகிறார் இயற்கையின் பேரதிசியமாக உயிர் பிழைத்த இந்த விஸ்வாஸ் குமார் ரமேஷ்.