'நவநீதம் பிள்ளையை யாருக்கும் தெரியாது' - டிரம்ப் ஆவேசம்; சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கும் தடை
அமெரிக்க வரலாற்றில் தியோடர் ரூஸ்வெல்ட், உட்ரோ வில்சன், ஜிம்மி கார்ட்டர் மற்றும் பராக் ஒபாமா ஆகிய நான்கு அதிபர்கள் மட்டுமே நோபல் பரிசு பெற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
By PTI
Published : October 10, 2026 at 12:34 PM IST
வாஷிங்டன்: உலக அளவில் தான் தீர்த்து வைத்த ஒவ்வொரு போருக்கும் சேர்த்து தனக்கு இதுவரை 8 முறை அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
2026-ஆம் ஆண்டு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு, ஐநா மனித உரிமைகள் அமைப்பின் முன்னாள் தலைவரும், தமிழ் வம்சாவளியை சேர்ந்த தென்னாப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த நவநீதம் 'நவி' பிள்ளைக்கு அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பேசினார். அப்போது நார்வே நோபல் கமிட்டி இந்த ஆண்டின் அமைதிக்கான நோபல் பரிசை ஐநா சபையின் முன்னாள் மனித உரிமைத் தலைவர் நவநீதம் பிள்ளைக்கு வழங்கியதை டொனால்ட் டிரம்ப் கடுமையாக சாடினார்.
அப்போது அவர், 'யாரென்றே தெரியாத, ஐநாவில் பணியாற்றும் ஒரு இடதுசாரி சிந்தனையாளருக்கு இந்த ஆண்டு நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. இருந்தாலும் அவருக்கு எனது வாழ்த்துகள்' என்று டிரம்ப் கிண்டலாக குறிப்பிட்டார்.
இதுவரை 8 போர்களை நிறுத்தினேன்
மேலும் பேசிய அவர், தான் அதிபராக பொறுப்பேற்றது முதல் உலக அளவில் பல்வேறு நாடுகளுக்கு இடையே வெடிக்கவிருந்த மிகப் பெரிய மோதல்களையும் போர்களையும் தடுத்து நிறுத்தியதாக டிரம்ப் கூறினார்.
இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான போர் பதற்றம், இஸ்ரேல் - ஹமாஸ், இஸ்ரேல் - ஈரான் மோதல்கள் உள்ளிட்ட மொத்தம் 8 போர்களை தான் தடுத்து நிறுத்தியதாக டிரம்ப் பட்டியலிட்டார்.
'ஈரான் அணு ஆயுதம் தயாரிப்பதையும், அதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த மத்திய கிழக்கு, ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்கா அழியாமல் தடுத்து, வரலாற்றிலேயே மிக அதிகமான உயிர்களை நான் காப்பாற்றியுள்ளேன். ஈரான் விவகாரம் மற்றும் ரஷ்யா - உக்ரைன் இடையேயான போரையும் முடிவுக்கு கொண்டு வர தற்போது தீவிரமாக உழைத்து வருகிறேன்' என்றும் டிரம்ப் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
ஐநா சபை எதற்கும் உதவவில்லை
உலகப் போர்களை தான் தடுத்து நிறுத்திய போது ஐக்கிய நாடுகள் சபை எந்த ஒரு உதவியும் செய்யவில்லை என்று டிரம்ப் குற்றம் சாட்டினார். 'நான் தீர்த்து வைத்த எந்தவொரு போரின் போதும் ஐநா சபையிடம் பேசவே இல்லை, அவர்களால் எந்தப் பயனும் இல்லை. அமெரிக்க அதிபரான எனது தலைமையிலான சாதனைக்காக அமெரிக்காவிற்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்' என்றும் டிரம்ப் தெரிவித்தார்.
நார்வே மீது பாய்ந்த டிரம்ப்
'நான் முடித்து வைத்த 8 போர்களுக்காக, எனக்கு தலா ஒரு விருது வீதம் 8 நோபல் பரிசுகள் கிடைத்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அமெரிக்காவிற்கு இந்த விருதை தராமல் நார்வே மிகப் பெரிய வரலாற்றுத் தவற்றை செய்துவிட்டது. இது நார்வே நாட்டின் மீது விழுந்த துடைக்க முடியாத கறை' என்று டிரம்ப் ஆவேசமாகப் பேசினார்.
மேலும், நோபல் கமிட்டி என்பது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான, சில தீவிர சித்தாந்தவாதிகளின் கைகளில் சிக்கி தன் மதிப்பை முற்றிலும் இழந்துவிட்டது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஒபாமாவுக்கு கிடைத்த விருது குறித்து காட்டம்
அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் பராக் ஒபாமாவுக்கு 2009-ஆம் ஆண்டு அவர் பதவியேற்ற முதல் ஆண்டிலேயே அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டதை டிரம்ப் மீண்டும் இந்த மேடையில் கடுமையாக விமரிசித்தார்.
'எந்த ஒரு வேலையையும் செய்யாமலேயே ஒபாமாவுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. ஏன் தனக்கு இந்த விருது கிடைத்தது என்று ஒபாமாவுக்கே தெரியாது' என டிரம்ப் பேசினார்.
அமெரிக்க வரலாற்றில் தியோடர் ரூஸ்வெல்ட், உட்ரோ வில்சன், ஜிம்மி கார்ட்டர் மற்றும் பராக் ஒபாமா ஆகிய நான்கு அதிபர்கள் மட்டுமே நோபல் பரிசு பெற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு தடை
இதனிடையே, அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக போர்க் குற்ற விசாரணைகளை சட்டவிரோதமாக மேற்கொள்ள முயல்வதாகக் கூறி, சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் (ICC) மீது டிரம்ப் நிர்வாகம் கடுமையான பொருளாதார தடைகளை விதித்துள்ளது.
ஈராக் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்கப் படைகள் மீதான விசாரணைகளுக்கு தலைமை தாங்கிய நவநீதம் 'நவி' பிள்ளைக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே அமெரிக்கா இவ்வாறு அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து சமூக ஊடகங்களில் வீடியோ வெளியிட்ட அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ, 'சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துடனான அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் அமெரிக்கா தடை செய்கிறது. இதன் மூலம் அவர்களின் நிதி ஆதாரங்கள் துண்டிக்கப்பட்டு, செயல்படும் திறன் முடக்கப்படும். ஒன்று ஐசிசி தனது அச்சுறுத்தல்களை நிறுத்த வேண்டும், இல்லையெனில் அமெரிக்கா ஐசிசியை முடிவுக்குக் கொண்டு வரும்' என்று எச்சரித்தார்.