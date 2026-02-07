ETV Bharat / international

எனது ஆட்சியில் யாரும் கொல்லப்படவில்லை; அதிகாரம் தவறாக பயன்ரபடுத்தவில்லை: ஷேக் ஹசீனா

நான் ஒருவரையும் கொல்லவில்லை. ராணுவத்தையோ, காவல்துறையையோ கொலை செய்ய உத்தரவிடவில்லை. வன்முறையை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து சட்டம் ஒழுங்கை மீட்டெடுக்கவும், உயிரிழப்பை குறைக்கவும் முயன்றேன். நிலைமை மோசமாக மாறியதன் விளைவாக அசம்பாவித சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன.

ஷேக் ஹசீனா
ஷேக் ஹசீனா (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 7, 2026 at 11:08 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வங்கதேசத்தில் வரும் பிப்ரவரி 12 ஆம் தேதி பொதுத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் வருங்கால தலைவர்களுக்கு ஷேக் ஹசீனா அறிவுரைகள் கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவின் அண்டை நாடாக விளங்கும் வங்கதேசத்தில் இடஒதுக்கீடு தொடர்பான அறிவிப்பை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி கடந்த 2024ம் ஆண்டு மாபெரும் போராட்டம் வெடித்தது. இந்த போராட்டம் வன்முறையாக மாறியதால், ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர்.

இந்தப் போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அப்போது பிரதமராக இருந்த ஷேக் ஹசீனாவின் மாளிகை சூறையாடப்பட்டதால் பாதுகாப்பு கருதி அவர் இந்தியாவில் தஞ்சம் அடைந்தார். இதன் பிறகு அங்கு முகமது யூனுஸ் தலைமையிலான இடைக்கால அரசு ஆட்சி செய்து வருகிறது.

வங்கதேசத்தில் வரும் 12 ஆம் தேதி பொதுத்தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. மொத்தம் உள்ள 300 இடங்களுக்கு 50க்கும் மேற்பட்ட அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த சுமார் 2 ஆயிரம் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். இதனை அடுத்து வங்கதேச தேர்தல் மற்றும் பொதுவாக்கெடுப்பில் சர்வதேச பார்வையாளராக கலந்து கொள்ள இந்தியாவுக்கு வங்கதேசம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

ஷேக் ஹசீனா
ஷேக் ஹசீனா (ETV Bharat)

இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் இந்தியாவில் தஞ்சமடைந்துள்ள வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா ''ஈ டிவி பாரத்'' ஊடகத்தின் சார்பில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு அளித்த பதில்கள் பின்வருமாறு:

கேள்வி: முஹம்மது யூனுஸ் தலைமையிலான இடைக்கால நிர்வாகத்தின் கீழ் அவாமி லீக் கட்சி பங்கேற்காத நிலையில் நடைபெற இருக்கும் பொதுத்தேர்தலை சர்வதேச சமூகம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும்?

பதில்: உண்மை என்னவென்பதை சர்வதேச சமூகம் நன்றாக உணர்ந்துள்ளது. இந்த தேர்தலை சட்ட விரோதமான ஒரு அமைப்புக்கு சட்டபூர்வத் தோற்றத்தை உருவாக்க திட்டமிட்டு நடத்தப்படுகின்ற நாடகம். மாறாக மக்களின் ஜனநாயக விருப்பத்தின் வெளிப்பாடு இல்லை. சாதாரண வங்கதேசம் மக்கள் தங்களுடைய அடிப்படை ஜனநாயக உரிமைகளில் இருந்து வஞ்சிக்கப்பட்டுள்ளனர். யூனுஸ் நிர்வாகம் தன்னுடைய அதிகாரத்தின் பிடியை உறுதிப்படுத்தவே இவ்வாறு செய்கிறது.

உண்மை என்னவென்றால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத ஒரு நிர்வாகம் வரலாற்றில் 9 முறை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு கட்சியைத் தடை செய்கின்ற அதிகாரத்தை தானாகவே எடுத்துக் கொண்டு கோடிக்கணக்கான மக்களின் வாக்குரிமையை தெரிந்தே பறித்துள்ளது. பெரும்பாலான சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் இந்த தேர்தலில் போட்டியிட அனுமதிக்கப்படாமல் போட்டியில் இருந்து விலக கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பி.என்.பி மற்றும் ஜமாத் ஆதரவு குழுக்களுடன் தொடர்பில்லாத புதியவர்கள் வேட்புமனுக்கள் வாங்க முயன்றதற்கே போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

ஷேக் ஹசீனா
ஷேக் ஹசீனா (ETV Bharat)

வங்கதேச மக்கள் தாங்கள் விரும்பும் கட்சிக்கு வாக்களிக்க முடியாத நிலையை உணர்ந்து அவர்கள் வாக்களிப்பதே இல்லை. இந்தத் தேர்தலின் மூலம் அமையும் எந்த ஒரு அரசும் உடனடியாக அதிகார நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளும். கடினமான முடிவுகள் எடுக்கவும், சட்டபூர்வமாக ஆட்சி செய்யவும் மக்கள் ஆதரவு இருக்காது. திட்டமிட்டு விலக்கப்பட்ட மக்களை அது பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாகக் கூற முடியாது.

இந்த வெளிப்படையான சட்ட மீறல்களையெல்லாம் கண்ட பிறகும், ஐக்கிய நாடுகள் பார்வையாளர்களை அனுப்ப மறுத்தது மிகுந்த ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. சர்வதேச சமூகம் பிறருக்கு வலியுறுத்துவதாகக் கூறும் அடிப்படை நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். உண்மையான தேர்வு இல்லாத ஒரு தேர்தல் ஜனநாயகமாக இருக்க முடியாது. அதிலும், முக்கிய அரசியல் கட்சிகளை தடை செய்வது ஜனநாயகம் ஆகாது. ஜனநாயக நாடுகள் தங்களுக்கே பயன்படுத்தும் அளவுகோல்களை கொண்டு இந்த தேர்தலை உடனே மதிப்பிட வேண்டும்.

கேள்வி: மாணவர்களின் எழுச்சியை ஒடுக்க உத்தரவு பிறப்பித்ததாக குற்றம்சாட்டி, உங்களை தூக்குத் தண்டனைக்கு உள்ளாக்கிய தீர்ப்பை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?

பதில்: இது, நேர்மையான தீர்ப்பு அல்ல. இது ஒரு அரசியல் படுகொலை. இதை நான் முழுமையாக நிராகரிக்கிறேன். ஆதாரங்கள் என்பது தற்போதைய நிர்வாகத்தினை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அழுத்தத்தில் வாக்குமூலம் அளித்த அடையாளம் தெரியாத அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் சரிபார்க்கப்படாத திட்டமிட்டு தவறாக புரிய வைக்கப்பட்ட ஒலிப்பதிவுகள் ஆகும்.

இந்த வழக்கு நான் இல்லாத நிலையில் நடத்தப்பட்டது. நீதிமன்றம் அரசியல் எதிரிகளின் ஆதரவாளர்களால் நிரப்பப்பட்டது. நான் விரும்பிய வழக்கறிஞர்களை தேர்வு செய்யும் உரிமை மறுக்கப்பட்டது. சிறந்த வழக்கறிஞர்கள் நீக்கப்பட்டு குறைந்த சட்டத் திறன் கொண்டவர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர்.

இந்த தீர்ப்பாயம் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத அரசின் கீழ் செயல்படுகின்றது. இது, அவாமி லீக் உறுப்பினர்களை மட்டுமே குறிவைத்து வழக்குகள் தொடர்கிறது. தற்போதைய நிர்வாகத்துடன் இணைந்தவர்களால் செய்யப்பட்ட கொலை, தீ வைத்தல், அரசியல் கைது போன்ற ஆவணப்படுத்தப்பட்ட கொடுமைகள் முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன.

நான் ஒருவரையும் கொல்லவில்லை. ராணுவத்தையோ, காவல்துறையையோ கொலை செய்ய உத்தரவிடவில்லை. வன்முறையை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து சட்டம் ஒழுங்கை மீட்டெடுக்கவும், உயிரிழப்பை குறைக்கவும் முயன்றேன். ஆனால் நிலைமை மோசமாக மாறியதன் விளைவாக அசம்பாவித சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன. அப்படி இருக்கும்போது மக்கள் மீது தாக்குதல் நடந்ததாக இதை சித்தரிப்பது அடிப்படை ஆதாரமற்ற பொய்.

என்னுடைய ஆட்சியின் இறுதி நடவடிக்கையாக உயிரிழப்புகளுக்கான காரணங்களை விசாரிப்பதற்காக ஒரு விசாரணை குழுவை அமைத்ததோடு நிலைமையை நேரில் கண்காணிக்க ஐநாவை அழைத்தேன். ஆனால் யூனுஸ் ஆட்சி அதிகாரத்தை ஏற்றதுமே அந்த விசாரணை குழுவை கலைத்துவிட்டார். காரணம், உண்மை வெளியே தெரிந்து விட்டால் அவர்கள் குற்றவாளிகள் ஆகிவிடுவார்கள் என்பதனால் தான்.

கேள்வி: ஒரு மாதத்தில் 11 சிறுபான்மை இந்துக்கள் கொல்லப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. வங்கதேசம் மதச் சிறுபான்மையினருக்கு பாதுகாப்பற்ற நாடாக மாறிவிட்டதா?

பதில்: வங்கதேசம் ஒரு மதச்சார்பற்ற குடியரசு நாடு. அனைத்து மதத்தினரும் அமைதியாக வசிக்கிற நாடு. இன்றைக்கு நிலைமை அப்படி இல்லை. யூனுஸ் அதிகாரத்துக்கு வந்த சில வாரங்களிலேயே இந்துக்கள், புத்தர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் பழங்குடியினர் மீது 2000க்கும் மேற்பட்ட தாக்குதல்கள் நடந்தன. அது இன்னமும் தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது.

ஒரு இந்து ஆடைத் தொழிலாளி கிண்டல் செய்ததற்காக சக ஊழியர்களால் பொது வெளியில் கொலை செய்யப்பட்டு அவரது உடல் மரத்தில் கட்டப்பட்டு தொங்க விடப்பட்ட சம்பவம் உலகையே அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது. மனித உரிமை அமைப்புகள் தொடர்ந்து ஆவணப்படுத்தி வருகின்றன. பத்திரிகையாளர்கள் உத்தரவை மீறி உண்மையை வெளிப்படுத்துகின்றனர். ஆனால் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படாமல் விடுவிக்கப்படுகின்றனர்.

கேள்வி: இந்தியா, பாகிஸ்தான், சீனா ஆகிய மூன்றும் வங்கதேசத்தின் நீண்டகால இலக்கை கொண்ட நாடுகள். தற்போது நடப்பது வெளிநாட்டு அழுத்தங்களில் இருந்தா? அல்லது உள்நாட்டின் அதிகாரதிதில் இருந்தா? மேலும் பாகிஸ்தானுடன் இடைக்கால அரசின் நெருக்கத்தை எவ்வாறு மதிப்பிடுகிறீர்கள்?

பதில்: “அனைவரோடும் நட்பு, யாரிடமும் விரோதம் வேண்டாம்” என்பதே எங்கள் கொள்கை. புவியியல், வரலாறு மற்றும் பரஸ்பர நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இந்தியாவுடன் ஆழமான உறவுகளை நாங்கள் உருவாக்கினோம். சீனாவுடனும், பாகிஸ்தானுடனும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக வலுவான தொடர்புகளை வைத்திருந்தோம்.

எல்லா அண்டை நாடுகளுடனான நிலையான உறவு வங்கதேசத்துக்கு மிக அவசியமான ஒன்று. அப்படி இருக்கையில் வெளிநாட்டு கொள்கையை மறுசீரமைக்க இடைக்கால அரசு காட்டும் அவசரம் தான் எனக்கு மிகுந்த கவலைத் தருகிறது. கடந்த 1971 ம் ஆண்டு நடந்த இனப் படுகொலையையே பாகிஸ்தான் இன்னும் ஒப்புக் கொள்ளாத சூழலில் யூனுஸ் இஸ்லாமாபாத்தை நாடுகிறார். அவரது ஆதரவாளர்கள் இந்திய தூதரகங்களை தாக்கி, பிரிவினைவாத குழுக்களுக்கு தங்குமிடம் தருவதாக மிரட்டுகிறார்கள்.

கேள்வி: கடந்த 2024 ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் உங்களுடைய அரசுக்கு எதிராக நடைபெற்றப் போராட்டங்களில் இன்குலாப் மஞ்சா முன்னணியில் இருந்த மொத்தாலெப் சிக்தார், ஷரீப் ஒஸ்மான் ஹாடி ஆகிய தேசிய குடிமக்கள் கட்சி தலைவர்கள் சுட்டுக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவங்கள் ஏற்கனவே வங்கதேசத்தையே உலுக்கியுள்ளன. நாட்டின் நிறுவனரான உங்களது தந்தையை நாயகனாக அறிந்து இருந்தும், உங்களை ஆதரிக்கவோ அல்லது எதிர்க்கவோ வாக்களிக்க முடியாத இளம் வங்கதேச மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள்?

பதில்: ஷரீப் ஒஸ்மான் ஹாடி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் துயரமானது. மேலும் கண்டிக்கத்தக்க ஒன்று. இது இந்த இடைக்கால அரசின் கீழ் நிலவும் தேர்தல் வன்முறையின் மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு. அவாமி லீக் எப்போதுமே தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றிப் பெறுகின்ற ஒரு கட்சி. 9 முறை மக்களின் உத்தரவினை பெற்றோம். எதிர்கட்சிகள் தேர்தலை புறக்கணித்தால், அது அவர்களுடைய முடிவு. நாங்கள் யாரையும் தடை செய்யவில்லை. என் தந்தை ஜனநாயகம், மதச்சார்பின்மை மற்றும் பன்மைத் தன்மை தழைக்கும் ஒரு சுதந்திர வங்கதேசத்துக்கு உயிர்தந்தார்.

அந்த அடித்தளத்தின் மீது பொருளாதார வளர்ச்சி, வறுமை ஒழிப்பு, மதநல்லிணக்கம் ஆகியவற்றை கட்டியெழுப்ப முயன்றேன். இது என்னுடைய தனிப்பட்ட சாதனை அல்ல. மக்களின் சாதனைகள். இளைஞர்களோ ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர். ஆனால், இன்றைக்கு அவர்கள் நன்றாக உணர்ந்து விட்டார்கள். வேலைவாய்ப்பின்மையால் அவர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சிறுபான்மையினர் அச்சத்தில் வாழ்கிறார்கள்.

கேள்வி: செயிண்ட் மார்ட்டின் தீவு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பாதுகாப்பு ரீதியாக முக்கியமானது. உங்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் அதன் பங்கை எப்படி மதிப்பிட்டீர்கள்?

பதில்: செயிண்ட் மார்ட்டின் தீவு எங்கள் ஒரே பவள தீவு. அபூர்வமான கடல் உயிரினங்களின் வீடு. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு எங்கள் ஆட்சியின் முதன்மையானதாக இருந்தது. கடல் மட்டம் உயர்வினால் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய நாடுகளில் வங்கதேசம் ஒன்றாக உள்ளது. எங்களது நிலம் மற்றும் கடல் எல்லைகள் மீது எப்போதும் தெளிவான கொள்கை இருந்தது. எங்களுடைய விரிவான செயல் திட்டம் எங்களது வளங்களை வங்கதேசத்தின் நலனுக்கே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது தான்.

கேள்வி: வங்கதேசத்தை வேறு எந்தத் தலைவரையும் விட நீண்ட காலம் நீங்கள் ஆட்சி செய்தீர்கள். அதை திரும்பி பார்க்கும்போது ​​நம்பிக்கையான எதிர்க்கட்சிக்கு போதிய அரசியல் இடத்தை உருவாக்காததற்காக வருத்தப்படுகின்றீர்களா? வருங்கால வங்கதேச தலைவர்களுக்கு நீங்கள் கூற விரும்பும் தகவல் என்ன?

பதில்: அவாமி லீக் கட்சி 9 முறை மக்களால் ஜனநாயக ரீதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. அரசியல் சாசனத்திற்கு புறம்பாக யாரும் அதிகாரத்தை பிடிக்கவில்லை. எதிர்க்கட்சிகள் தேர்தலை புறக்கணித்தால் அது அவர்களின் பொறுப்பு. நாங்கள் யாரும் அவர்களை தடை செய்யவில்லை.

எங்களது ஆட்சியில் விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்பட்டன. ஊடகங்கள் அச்சமின்றி செயல்பட்டன. ஆனால், இன்று நூற்றுக்கணக்கான பத்திரிகையாளர்கள் வேலை இழந்துள்ளனர். அலுவலகங்கள் எரிக்கப்பட்டுள்ளன; ஒரு கட்சி தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் 1.52 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் அரசியல் காரணங்களுக்காக சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: 'பசியோடு யாரும் இருக்கக்கூடாது' - 12 வருடமாக ரூ.30-க்கு சாப்பாடு வழங்கி வரும் மாற்றுத்திறனாளி

எந்த ஒரு அரசும் குறைகள் இல்லாதது என சொல்லவே முடியாது. ஜனநாயகம் தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. அதே சமயம் சட்டப்பூர்வ தன்மை பொதுமக்களிடம் இருந்தே வருகிறது. பதவியில் இருந்து தான் அதிகாரம் வருகிறது என, எப்போது ஒரு தலைவர் நம்பத் தொடங்குகிறாரோ? அது தான் அவர் தோல்வியை சந்திக்க தொடங்கும் நேரம் என்றே சொல்வேன்.

TAGGED:

BANGLADESH POLLS
ELECTION 2026 BANGLADESH
வங்கதேச பொதுத்தேர்தல்
ஷேக் ஹசீனா
SHEIKH HASINA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.