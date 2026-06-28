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நாட்டின் உயரிய விருதை வழங்கி பிரதமர் மோடியை கௌரவித்த செஷல்ஸ் அதிபர்

இந்தியா, செஷல்ஸ் நாடுகளுக்கு இடையேயான நிலையான, வலுவான உறவு நீடிக்கும் என்று பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

பிரதமர் மோடிக்கு 'கார்டியன் ஆஃப் தி ப்ளூ ஹொரைசன்' விருதை வழங்கிய செஷல்ஸ் அதிபர் பேட்ரிக் ஹெர்மினி
பிரதமர் மோடிக்கு 'கார்டியன் ஆஃப் தி ப்ளூ ஹொரைசன்' விருதை வழங்கிய செஷல்ஸ் அதிபர் பேட்ரிக் ஹெர்மினி (@narendramodi)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 4:51 PM IST

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புது டெல்லி: மூன்று நாள்கள் அரசு முறை பயணமாக செஷெல்ஸ் நாட்டுக்கு சென்றுள்ள பிரதமர் மோடிக்கு அந்நாட்டின் உரிய விருதுகளில் ஒன்றான 'கார்டியன் ஆஃப் தி ப்ளூ ஹொரைசன்' (Guardian of the Blue Horizon), விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மூன்று நாள்கள் அரசு முறைப் பயணமாக தீவு தேசமான செஷெல்ஸ்-க்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று (ஜூன் 27) சென்றடைந்தார். அங்கு அவரை அந்நாட்டு அதிபர் பேட்ரிக் ஹெர்மினி விமான நிலையத்திற்கே வந்து, ஆரத்தழுவி வரவேற்பளித்தார். மேலும், செஷல்ஸைச் சேர்ந்த உயர்நிலை அரசு அதிகாரிகளும் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பை வழங்கினர். இதேபோல், அந்நாட்டில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளியினர் பாரம்பரி நடனமாடியும், இந்தியக் கொடியை அசைத்தும் கோலாகல வரவேற்பை வழங்கினர்.

இந்த நிலையில், செஷெல்ஸ் நாட்டின் உரிய விருதுகளில் ஒன்றான 'கார்டியன் ஆஃப் தி ப்ளூ ஹொரைசன்' (Guardian of the Blue Horizon)-ஐ பிரதமர் மோடிக்கு வழங்கி அந்நாடு கௌரவித்துள்ளது. நிலையான வளர்ச்சிக்கான பிரதமர் மோடியின் நீண்டகால முயற்சிகளையும், மேலும் பசுமை சார்ந்த அவரின் தொலைநோக்குப் பார்வைக்கான அர்பணிப்பையும் கௌரவிக்கும் விதமாக இந்த உயரிய விருது மோடிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக செஷல்ஸ் அதிபர் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக, அந்நாட்டின் கடல்சார் பாதுகாப்பு திறன்களை வலுப்படுத்துவதில் இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக, இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட அதி வேக ரோந்துக் கப்பலை செஷல்ஸ் நாட்டுக்கு பிரதமர் மோடி வழங்கினார். 'லெஸ்ப்வார்' (Lespwar) எனும் அதிவேக ரோந்து கப்பல் செஷல்ஸ் நாட்டுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் விதமாக இந்த கப்பல் அர்பணிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் மோடி அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

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இதேபோல், செஷல்ஸ் நாட்டின் தேசிய தின விழா நாளை (ஜூன் 29) அனுசரிக்கப்பட உள்ளது. இந்த விழாவின் ஒரு பகுதியாக தற்போது அந்நாட்டில் கொண்டாட்டங்கள் தொடங்கி உள்ளன. இதன் ஒரு பகுதியாக நேற்று நடைபெற்ற கொண்டாட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துக் கொண்டார்.

அங்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "இந்தியாவுக்கும், செஷல்ஸுக்கும் இடையேயான நிலையான, வலுவான உறவு நீடிக்கும். நாம் ஒன்றிணைந்து வெற்றி பெறுவோம்" என பேசினார்.

TAGGED:

பிரதமர் மோடி
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