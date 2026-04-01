ரஷ்ய ராணுவ விமானம் விபத்தில் சிக்கியதில் 29 பேர் உயிரிழப்பு

மாஸ்கோ நேரப்படி நேற்று மாலை 6 மணியளவில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது.

2016 டிசம்பர் 26இல் கருங்கடல் பகுதியில் ரஷ்ய ராணுவ விமானம் விழுந்து விபத்துக்குள்ளான சம்பவத்தை பெலாரஸ் தலைநகர் மினிசிக்கில் இருந்தபடி செல்ஃபோனில் நினைவுகூரும் நபர். (AFP)
Published : April 1, 2026 at 1:36 PM IST

மாஸ்கோ: ரஷ்ய ராணுவ விமானம் விபத்தில் சிக்கியதில் அதில் பயணித்த 29 பேர் உயிரிழந்தனர்.

கிரிமியன் தீபகற்ப பகுதியில் விமானம் பயணித்து கொண்டிருந்த போது இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததாக ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளதாக TASS என அழைக்கப்படும் ரஷ்யாவின் முன்னணி செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

ஏஎன் -26 ரக ராணுவ போக்குவரத்து விமானம் நேற்று மாலை கிரிமியன் தீபகற்ப பகுதியில் பயணித்து கொண்டிருந்தது. மாஸ்கோ நேரப்படி மாலை 6 மணியளவில் கட்டுப்பாட்டு அறையுடனான விமானத்தின் தொடர்பு திடீரென தூண்டிக்கப்பட்டது என்று ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

விபத்து நிகழ்ந்த இடத்துக்கு விரைந்த மீட்பு குழுவினர் அளித்த தகவலின்படி. ஆறு விமானப் பணியாளர்கள் மற்றும் 23 வீரர்கள் என மொத்தம் 29 பேர் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தனர். தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக கட்டுப்பாட்டை இழந்த விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்திருக்கலாம் என்று முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

