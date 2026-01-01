ETV Bharat / international

சோகத்தில் முடிந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்; சுவிஸ் மதுபான விடுதி தீ விபத்தில் 40 பேர் வரை உயிரிழப்பு

உலகம் முழுவதும் நேற்றிரவு 2026 ஆங்கில புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டியிருந்தன.

தீ விபத்து நிகழ்ந்த மதுபான விடுதி
தீ விபத்து நிகழ்ந்த மதுபான விடுதி (AP)
கிரான்ஸ் -மொன்டானா (சுவிட்சர்லாந்து): சுவிட்சர்லாந்தின் கிரான்ஸ் மொன்டானா நகரின் பிரபல மதுபான விடுதியில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் குறைந்தபட்சம் 40 பேர் உயிரிழந்ததாக அஞ்சப்படுகிறது. படுகாயம் அடைந்த 100-க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று சுவிஸ் நகர காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.

இன்று அதிகாலை நிகழ்ந்த இந்த சம்பவத்துக்கான காரணம் குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும், இது நிச்சயமாக பயங்கரவாத தாக்குதல் இல்லை என்றும் போலீசார் கூறியுள்ளனர்.

